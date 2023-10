Dorfmerkingen vor Spitzenspiel und TSG fordert Neckarsulm

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trifft am Samstag um 15.30 Uhr zu Hause auf Liganeuling Türkspor Neckarsulm und will auf seinen Sieg gegen Weiler aufbauen.

Hoch eingeschätzt in die Liga gestartet und dann keinen optimalen Start erwischt: Diese Aussage trifft auf die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach genauso wie auf Türkspor Neckarsulm zu. Während die TSG in der letzten Saison auf einem starken fünften Platz abschloss und sich im Sommer punktuell noch verstärkte, sind die Vorzeichen bei Türkspor andere. Zwar sind die Neckarsulmer Liganeulinge, haben sich aber namhaft verstärkt. Azad Toptik, Ouadie Barini, Matej Barisic und Marcel Hofrath spielten alle in der Regionalliga, teils jahrelang. Shkemb Miftari kann sogar 21 Einsätze in der 3. Liga für die Stuttgarter Kickers vorweisen.

Alles in allem ein Kader, der das Prädikat „Aufstiegskandidat“ verdient. Nun startete Neckarsulm sicherlich nicht schlecht in die Saison, ist aber derzeit mit zwölf Punkten aus neun Spielen auf Rang neun den Abstiegsplätzen näher als der Spitzengruppe. In der vergangenen Woche trumpfte das Team von Coach Tufan Tok dann allerdings richtig auf und schoss mit vier Toren von Shkemb Miftari Mitaufsteiger Oberensingen mit 7:0 ab.

Bei Türkspor Neckarsulm steht zwar also „Aufsteiger“ drauf ‐ Das wahre Leistungsvermögen des Teams spiegelt diese Bezeichnung aber nur unzureichend wider. Bei der TSG ist man sich dessen aber absolut bewusst. Hatte doch Coach Patrick Faber die Neckarsulmer vor der Saison wie viele andere Beobachter der Liga als Mitfavorit um den Aufstieg genannt.

Bei der TSG hofft man, nach dem schweren Saisonstart mit drei Niederlagen zum Auftakt nun wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Derzeit steckt die Mannschaft vom Sauerbach noch in den Niederungen der Verbandsliga Württemberg fest und ist auf dem 13. Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende gab es einen verdienten Auswärtssieg gegen Rot-Weiß Weiler, als man nach Toren von Yusuf Baran, Kapitän Jo Rief und Dino Nuhanovic mit 3:1 eine überzeugende Leistung in drei Punkte ummünzte. Mit Zählern am Samstag im heimischen Fritz-Sportpark könnte ein weiterer Schritt aus der Abstiegszone gelingen.

Verzichten müssen Patrick Faber dabei aber auf den Kapitän Jo Rief, Jonas Christlieb, David Weisensee, Hannes Borst und Justin Fetzer. Um diese Ausfälle zu kompensieren, ist ein tiefer Kader von Nöten. Ob die TSG über einen solchen verfügt, stellt sich am Samstag um 15.30 Uhr in Hofherrnweiler heraus. Dann soll nach den beiden Saisonsiegen in Schwäbisch Hall und in Weiler der erste Heimsieg der Saison her.

Die Fußball-Landesliga im Blick Neresheim will raus aus dem Keller und Waldhausen eine neue Serie starten q Aalen

Spitzenspiel auf dem Härtsfeld

An diesem Samstag heißt es der Spitzenreiter trifft auf den Tabellen-5. in der Dorfmerkinger Röser-Arena (14 Uhr). Zu Gast bei den Sportfreunden in der Verbandsliga ist die Mannschaft des TSV Berg.

Das Gästeteam spielt bereits das fünfte Jahr in Folge in der Verbandsliga und möchte, nach einem siebtem Platz im vergangenen Jahr, diese Saison mit einer Positionierung im oberen Tabellenviertel abschließen. Nach zuletzt drei Siegen und dem aktuell fünften Platz ist man auf einem gutem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Möglich macht dies ein noch breiterer Kader wie im Vorjahr. Der TSV konnte sich zu Saisonbeginn mit sechs jungen Talenten vom RV Ravensburg verstärken. Die Sportfreunde aus Dorfmerkingen dürfen sich auf eine athletische, zweikampf- und konterstarke Mannschaft einstellen. Gepaart mit ihrer taktischen Flexibilität sind die Bergler besonders auf fremden Plätzen sehr erfolgreich. Drei von vier Auswärtsspielen konnten sie bereits gewinnen. Noch ungeschlagen ist allerdings die Heimmannschaft von diesem Samstag und das soll laut dieser auch so bleiben. Nach dem Unentschieden gegen Neckarsulm möchten sich die Sportfreunde aus Dorfmerkingen nicht auf den bisher geholten Punkten ausruhen, sondern den Zuschauern vor heimischer Kulisse wieder einen Sieg präsentieren. Dazu ist allerdings eine bessere Chancenverwertung als zuletzt nötig. Auch das gehört zur Weiterentwicklung, die die Mannschaft Woche für Woche durch engagiertes und kontinuierliches Training durchläuft. Dabei müssen die Dorfmerkinger derzeit auf Alex Schimmele verzichten. Er hat sich im Spiel gegen Neckarsulm eine Adduktorenverletzung zugezogen. Fraglich ist der Einsatz von Kapitän Marc Gallego. Er musste diese Woche krankheitsbedingt pausieren.

Ein weiteres Highlight wirft seine Schatten voraus

Das Achtelfinale im WfV-Pokal gegen den VfR Aalen am 1. November steht an. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Die Tickets sind limitiert. Letzte Vorverkäufe finden am 26. November ab 18.30 Uhr im Sportheim Talblick und bei beiden Heimspielen am Wochenende statt. Zudem sind Tickets für das Duelle zu den üblichen Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des Fußball-Regionalligisten VfR Aalen erhältlich.