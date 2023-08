Dorfmerkingen feiert den nächsten Sieg

In der Oberliga ist der TSV Essingen auswärts weiterhin ohne Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Simon Köpf spielte beim FC Nöttingen 1:1. Niklas–Hecht Zipfel brachte den FC in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Lennart Ruther konnte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:1 ausgleichen. Der 1. FC Normannia Gmünd hat auch im vierten Oberliga–Spiel noch kein Gegentor hinnehmen müssen. Die Normannen gewannen gegen den Offenburger FC glatt mit 3:0. In der zehnten Minute ging die Blaskic–Truppe durch ein Eigentor mit 1:0 in Führung. Torjäger Alexander Aschauer erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0. Louis Kaspar machte in der 93. Minute den Deckel drauf.

In der Verbandsliga haben die Sportfreunde Dorfmerkingen den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feiern können. Gegen den Aufsteiger TSV Oberensingen setzte man sich mit 3:2 durch. Patrick Werner brachte den TSV bereits in der dritten Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause schnürte Daniel Nietzer aber einen Doppelpack (34. und 45.+1). Somit drehten die Sportfreunde das Spiel. Unmittelbar nach Wiederanpfiff glich Lukas Linder zum 2:2 aus. Den Schlusspunkt sollten allerdings die Sportfreunde setzten. Lucas Schwarzer traf in der 86. Minute zum 3:2. Die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach muss dagegen noch auf Zählbares warten. Beim SSV Ehingen–Süd gab es eine 0:1–Niederlage. Jan–Luca Dauer erzielte in der 76. Minute das 1:0. Am kommenden Samstag trifft die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach im Ostalb–Derby auf die Sportfreunde Dorfmerkingen. In der Landesliga kassierte der SV Neresheim eine weitere Niederlage. Gegen den MTV Stuttgart stand es am Ende 1:3. Raphael Hahn brachte Stuttgart in der zwölften Minute in Führung. Nur sieben Minuten später konnte Kader Ciraci ausgleichen. Nach knapp einer Stunde erzielte Stuttgart das 2:1. Torschütze in der 57. Minute war Mertcan Özocak. In der 89. Minute schnürte Özocak den Doppelpack. Der SV Waldhausen ist am Sonntag beim VfL Kirchheim zu Gast. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.