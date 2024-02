Kinder sind fasziniert von den Riesenechsen. Deshalb starteten die diesjährigen Kinder- und Jugendliteraturtage auch mit der Ausstellung „Dinosaurier lebensgroß“ in der Stadtbibliothek. Raimund Frey, Illustrator der Ausstellung, war beim Familientag zur Eröffnung genauso dabei wie Jochen Till, der die Buchreihe „Luzifer junior“ geschrieben hat. Der Autor und der Illustrator sind durch ihre Arbeit richtige Freunde geworden und gaben die Lesung zur offiziellen Eröffnung.

Auge in Auge mit einem Tyrannosaurus Rex, ein Blick ins messerscharfe, mehrreihige Gebiss des Urzeit-Hais „Megalodon“: Freys Bilder aus „T-rex World“ sind faszinierend, gestochen scharf, detailreich und sorgen auch ein bisschen für einen Schauer angesichts der dolchartigen Zähne und Krallen. Auch comicartige Dinos malt Frey, zum Beispiel eine kleine Gruppe Jung-Dinos als ziemlich beste Freunde.

Zwei öffentliche Veranstaltungen, 30 sind schulintern

Rund 30 Veranstaltungen wie Lesungen an Schulen und Theatervorstellungen gibt es während der Literaturtage für junge Leser, die meisten sind schulintern. So liest Bärbel Oftring aus ihrer Reihe „Stell dir vor, du wärst ein…“, in der sie in die Haut verschiedener Tiere schlüpft. In den Büchern von Uticha Marmon geht es um Freundschaft und Verständnis. Öffentliche Veranstaltungen im Torhaus sind das Theater en miniature „Der Grüffelo“ am Montag, 4. März, um 15 Uhr und das „Theater der Dämmerung“ mit „Der kleine Prinz“ am Montag, 11. März, um 15 Uhr. Die Ausstellung „Dinosaurier lebensgroß“ ist bis zum 16. März zu sehen, während der Öffnungszeiten und für Schulklassen nach Terminvereinbarung.