Es ist seine erste Trainerstation im Profibereich und seine Mission ist klar: Markus Pflanz muss den Fußball-Regionalligisten VfR Aalen in der Liga halten. Nebenbei schuftet der 48 Jahre alte Familienvater weiter an seinem Fußballlehrer. Diesen macht der Nachfolger von Tobias Cramer allerdings nicht in Deutschland, sondern in Belgien. Warum er das tut und wie er den VfR Aalen wieder in die Spur bekommen möchte, das hat er im großen Interview verraten.

Willkommen auf der Ostalb Herr Pflanz, in Fulda geboren und nun Trainer beim VfR Aalen. Wie kam es dazu?

Es startete alles mit einer Trainerentlassung und dann wurde ich schnell auf die freie Stelle in Aalen hingewiesen. Die Gespräche, die ich dann in Aalen hatte, waren sehr gut. Ich hatte auch andere Angebote, bei denen ich mich in den Gesprächen schon nicht wohlgefühlt habe. Mir war wichtig, im professionellen Bereich zu arbeiten. Das war bei anderen Anfragen aus der Regionalliga eben nicht der Fall.

Erfahrung in der Regionalliga haben Sie aber nicht vorzuweisen, oder?

Nein, aber ich habe jetzt einige Spiele gesehen. Zum Beispiel in Offenbach oder in Fulda war ich einige Male. Das waren bislang meine Berührungspunkte mit der Regionalliga Südwest.

Am 15. Januar ist Trainingsauftakt beim Fußball-Regionalligisten auf der Ostalb. Wann werden Sie in Aalen vor Ort sein?

Ich werde am Donnerstag anreisen und dort meine Wohnung beziehen. Ich brauche aber ohnehin nicht viel, weil ich die meiste Zeit auf dem Vereinsgelände sein werde.

Haben Sie sich bereits mit Ihrem Trainerteam ausgetauscht?

Wir hatten schon viele Gespräche.

Stellt sich die Kapitänsfrage oder darf Ali Odabas die Binde behalten?

Ich werde da erst einmal nichts ändern und werde mir die Gegebenheiten anschauen.

Die Realität ist Abstiegskampf in der Regionalliga. Wie gehen Sie die Sache an?

Manchmal sind es nur Nuancen, die es zu verändern gilt. Die Saison des VfR Aalen war zweigeteilt. Die erste Hälfte war mit 22 Punkten sehr gut und die zweite Hälfte war mit nur vier Punkten schlecht. Das macht natürlich etwas mit der Mannschaft. Sicher ist aber, man holt nicht so viele Punkte, wenn man kein funktionierendes Konstrukt hat. Auf der anderen Seite zeigt das Spiel gegen Kassel, das ich selbst im Stadion gesehen habe, die ganze Bandbreite der Saison bislang. Bevor Kassel in Führung geht, hätte der VfR führen müssen. Nach dem 1:0 für Kassel gehen die Köpfe dann erst einmal runter. Das ist im Mannschaftssport normal, wenn das Selbstvertrauen nicht so vorhanden ist. Nach dem 0:2 zeigte Aalen dann eine gute Reaktion. Das zeigt, dass in der Mannschaft vieles stimmig ist. Das Fußballerische muss man sich wiederholen, und zwar über kleine Erfolgserlebnisse.

Das heiß: Woran werden Sie arbeiten?

Wir brauchen eine gute Vorbereitung und müssen konditionell auf einem Top-Level sein. Der athletische Bereich ist für mich sehr wichtig und genauso eine gute Struktur. Wichtig ist auch ein guter Start und vor allen Dingen, Punkte. Dann kommt auch das Selbstvertrauen wieder zurück.

Das sagt sich immer einfach.

Ja natürlich, aber so funktioniert Mannschaftssport. Fußball ist der einzige Sport, in dem der Tabellenletzte den Spitzenreiter schlagen kann. Das gibt es im Basketball nicht. Wenngleich ich auch von dieser Sportart ein großer Fan bin. Wenn man im Fußball seine individuelle Qualität in die Mannschaft einbringt, jeder sich hilft, dann kann man jedes Team schlagen. Das muss einfach jeder einzelne Spieler verstehen. Das gilt für die Offensive und die Defensive. Dafür braucht man eine gute Struktur, und zwar gerade im Spiel gegen den Ball.

Was ist denn Ihr Spielstil?

Sehr intensiv.

Das heißt?

Wir werden viel laufen im Spiel und müssen frisch sein. Dann werden wir sehen, wie der Gegner mit uns klarkommt.

Sind Sie mit dem Kader zufrieden oder hoffen Sie noch auf einen Neuzugang?

Im Winter ist das immer schwierig. Da bleibt kein Platz für einen Perspektivspieler. Ein Neuzugang im Winter, der muss sofort zünden. Ich bin mit dem Kader zufrieden.

Welchen Überblick haben Sie sich von Ihrem VfR Aalen denn seit ihrer Unterschrift schon verschaffen können?

Ich habe mir einige Spiele angeschaut.

Mit welchen Erkenntnissen?

Das wird man in den Trainingseinheiten sehen. Aber nein, es ist klar, dass man zu viele Gegentore bekommen hat. 38 Gegentore sind zu viel. Daran muss man arbeiten. Da geht es vor allen Dingen um die defensive Struktur. Wenn diese passt, dann muss man in der Offensive nicht zwangsläufig viele Tore schießen, denn dann reicht es auch so. Aber natürlich wollen wir auch in der Offensive gefährlicher werden. Das ist klar.

Warum machen Sie Ihren Fußballlehrer eigentlich in Belgien?

Weil ich in Belgien noch etwas lernen kann.

In Deutschland nicht?

Ich glaube, ich würde in Deutschland weniger lernen, als in Belgien.

Warum?

Der Chefausbilder für die höchste Trainerlizenz, die man im Fußball absolvieren kann, hat selber nie als Cheftrainer gearbeitet. (Daniel Niedzkowski, Anm. d. Red.). Das darf niemals sein. Welche Erfahrungswerte will er mir denn vermitteln? In Belgien ist das anders. Da haben die Ausbilder selbst bereits erfolgreich als Trainer gearbeitet und verfügen daher über Erfahrung und können diese weitergeben. Bei uns in Deutschland läuft da in diesem Bereich einiges schief.

Nicht nur dort, oder?

Sicher nicht. Auch bei den Nachwuchsleistungszentren ist da vieles zweifelhaft und sollte verändert werden. Klar ist, jede Einzelsportart trainiert härter als wir Fußballer. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir faul sind. Ich war früher neben dem Fußball im Taekwondo. Das hat mich härter und stärker gemacht. Du musst auch mal im roten Bereich trainieren. Wie willst du den widerstandsfähiger werden, wenn du nie einen Widerstand spürst? Das funktioniert nicht und das wird in den NLZs eben weitestgehend anders gemacht und so eben abtrainiert.