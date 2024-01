Diebe steigen in Friseursalon ein

Sachschaden von rund 2000 Euro haben, so die Polizei, Unbekannte zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 9 Uhr, beim Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Friedhofstraße verursacht. Ein Mitarbeiter bemerkte am Samstagmorgen, dass die Eingangstüre offenstand und in dem Salon Kassen verschoben oder entwendet wurden. Außer dem Bargeld, das sich in den Kassen befand, entwendeten die Diebe eine Lederjacke und ein neues Samsung Galaxy S 23 Smartphone.

Hinweise: an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.