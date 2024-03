152 Sportlerinnen und Sportler sind am Freitagabend bei der 68. Aalener Sportlerehrung der Stadt Aalen in der Stadthalle ausgezeichnet worden. Zusammen haben diese 294 Meisterschaften, beziehungsweise besondere Erfolge bei bedeutenden Wettkämpfen erzielt: so viele wie noch nie.

Sportler des Jahres 2023 wurde der Mountainbike-Profi Simon Gegenheimer (Aalener Mountainbike Racingteam). Mit 42 Prozent setzte er sich deutlich vor Triathlet Joachim Krauth (Aalener Sportallianz) und Segelflieger Markus Frank (Luftsportring Aalen e.V./27 Prozent) durch. Die Auszeichnung Sportlerin des Jahres ging an die Triathletin und Ironman-Teilnehmerin Katrin Ruf (SV Waldhausen). Sie bekam 38 Prozent der Stimmen. Die Plätze zwei und drei gingen an Mountainbike-Profi Marion Fromberger (Aalener Mountainbike Racingteam/33 Prozent) und an die Para-Leichtathletin Verena Scholl (SSV Aalen/29 Prozent). Die Radballerinnen Judith Wolf und Danielle Holzer von der SG Hofen/Prechtal wurden zur Mannschaft des Jahres gewählt. Die beiden Radballerinnen sicherten sich 44 Prozent der Stimmen. Die Aalen Legions (American Football/34 Prozent) und das Streckenflugteam (Luftsportring Aalen/22Prozent) komplettierten das Podium. Bereits zum zweiten Mal wurde Leonie Kroter zum Nachwuchstalent des Jahres gewählt. Die Leichtathletin von der DJK-SG Wasseralfingen erhielt 43 Prozent. Der Sportkletterer Moritz Schiefer (Sektion Schwaben DAV/38 Prozent) landete auf Rang zwei. Den dritten Platz sicherte sich der Motocross-Fahrer Rafael Sánchez (MSV Bühlertann/19 Prozent).

Oberbürgermeister Frederick Brütting ist stolz

Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting war stolz auf alle Sportlerinnen und Sportler: „Es war wirklich herausragend, was im vergangenen Jahr geleistet wurde. Sie alle können stolz sein auf diese herausragenden Leistungen. Wir alle können begeistert sein, wie vielfältig unsere Sportstadt ist. Was mich sehr beeindruckt hat: Wie viele Kinder und Jugendliche im Sport bei uns aktiv sind und tolle Titel geholt haben.“ Wie Frederick Brütting weiter betont, mache das viel Mut und gebe viel Zuversicht, für die Sportstadt Aalen. „Ich glaube, da können wir uns auf ein paar tolle Erfolge in der Zukunft einstellen“, so Frederick Brütting. Im Interview stellten sich Oberbürgermeister Frederick Brütting und Aalens neuer erster Bürgermeister Bernd Schwarzendorfer den Fragen von Moderatorin und Gemeinderätin Sandra Bretzger. Sie sprang für die eigentlich vorgesehene Moderatorin Sina Braun, die sich etwas verspätete, ein. Wie Frederick Brütting betont, sei die Sportstadt Aalen nicht nur ein Titel, sondern Programm. „Es fängt bei den Kleinsten an. Mittlerweile gibt es bei uns in Aalen eine Sportkita. Im Grundschulalter ist es wichtig, dass alle schwimmen lernen.“ Weiter fügt er an, dass man rund um Aalen eine wunderbare Landschaft habe, mit einer tollen Sportinfrastruktur. „Natürlich kann es immer noch ein wenig besser werden. Ins Kombibad investieren wir nun über 50 Millionen für den Schulsport und unser Stadion wollen wir für andere Sportarten weiter öffnen“, berichtet Frederick Brütting. Im vergangenen Jahr präsentierten sich die Aalens Legions bei einem Spiel in der Centus Arena.

Perfekt vereint: Leonie Adrian beim Showakt "Limited Dog Edition." (Foto: Thomas Siedler )

Der Sport verbindet die Menschen

Auf die Frage, was man den Sportlerinnen und Sportlern mit auf den Weg geben möchte, antwortete Bürgermeister Bernd Schwarzendorfer: „Der Sport verbindet Menschen und Nationen. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir uns friedlich begegnen. Wir verlieren gemeinsam, blicken gemeinsam nach vorne und feiern auch gemeinsam Erfolge. Nach dem Interview zeigten beide ihr Können am Ball beim Jonglieren. Sehr zufrieden zeigte sich Stadtverbandsvorsitzender Martin Kirsch. „Bei den Sportförderrichtlinien haben wir im vergangenen Jahr zusammen mit der Stadt ein richtig gutes Ergebnis hingekriegt. Es ist ein tolles Signal, dass die Stadt die Vereine unterstützt.“ Armin Peter, Stadtverbandsvorsitzender, betont, dass ein fußballgerechter Kunstrasenplatz zwingend notwendig sei damit: „Der Hockeysport, der sich saisonbedingt erweitert hat, seine Sportart weiterhin ausüben kann.“

Spektakuläre Auftritte und musikalische Umrahmung runden den Abend ab

Zusammen mit Bürgermeister Bernd Schwarzendorfer ehrte Oberbürgermeister Frederick Brütting die Sportlerinnen und Sportler. Es gab Verleihungen der Sportplakette in Bronze, Silber und Gold für Einzel- und Mannschaftssportler. Zweimal wurde die Sportplakette in Silber der Stadt Aalen verliehen. Diese erhielten Markus Frank (Luftsportring Aalen/Segelflug) und Joachim Krauth (Aalener Sportallianz/Triathlon). Auf ihre Kosten kamen die vielen Gäste in der Aalener Stadthalle auch bei insgesamt zwei Showacts. Leonie Adrian zeigte bei „Limited Dog Edition“, einen beeindruckenden Auftritt mit ihren Hunden. Bei „Butterflies of Paradise“ gab es spektakuläre Lichttänze. Moderatorin Sina Braun führte nach ihrer Ankunft in der Stadthalle charmant durch den Abend und zog das Publikum mit ihrer lockeren und sympathischen Art schnell auf ihre Seite. Musikalisch umrahmt wurde der stimmungsvolle und aus sportlicher Sicht besondere Abend vom „A-Team“: Das sind die Brüder Alexander und Christoph Abele.

Die Geehrten:

Aalener EissportFreunde e.V.:

Alexander Pöhler: 1. Platz Südwestdeutsche Meisterschaft (Masters-Altersklasse); Eisstocksport - Weitenwettbewerb; Sportplakette Silber Sachpreis

Aalener Sportallianz e.V.:

Harald Class: 1. Platz D. Meisterschaft (Masters/-Altersklasse M55) Stabhochsprung (Sen.); Sportplakette Gold Sachpreis | Vanessa Dambacher: 1. Platz BW-Meisterschaft über 50 m Freistil; Sportplakette Bronze Sachpreis | Lara David: 1. Platz Württ. Meisterschaft über 50 m Rücken (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Mira David: 1. Platz Württ. Meisterschaft über 200 m Freistil (Schülerinnen; Sportplakette Bronze Sachpreis | David Gentner: 1. Platz Württ. Meisterschaft über 100 m Freistil (Schüler); Sportplakette Bronze Sachpreis | Emil Gölder: 1. Platz Württ. Meisterschaft über 400 m Freistil (Schüler); Sportplakette Bronze Sachpreis | Johanna Gölder: 1. Platz BW-Meisterschaft über 1500 m Freistil (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Valentin Gölder: 1. Platz Württ. Meisterschaft über 50 m Freistil (Schüler); Sportplakette Bronze Sachpreis | Jule Hartmann: 1. Platz Schwaben-Cup Landesfinale (Masters/-Altersklasse) Turnen (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Sara Kayabasi: 1. Platz Würrt. Meisterschaft Taekwondo - Poomsae (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Joachim Krauth: 1. Platz Weltcup Kopenhagen Triathlon; Sportplakette Bronze Sachpreis | Marco Leipold: 3. Platz D. Meisterschaft (Masters/-Altersklasse) über 100 m Brust (Sen.); 2 x 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters/-Altersklasse) über 50 m Brust, 100 m Brust (Senioren); 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters/-Altersklasse) über 50 m Brust (Senioren); Sportplakette Bronze Sachpreis | Julia Merkel: 6 x 1. Platz Württ. Meisterschaft über 50 m Freistil, 100 m Freistil, 200 m Freistil, 200 m Lagen, 100 m Rücken, 200 m Rücken (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Arina Monastyrska: 5 x 1. Platz Württ. Meisterschaft über 50 m Brust, 100 m Brust, 200 m Brust, 200 m Lagen, 50 m Rücken (Schülerinnen) Sportplakette Bronze Sachpreis | Carolin Morassi: 1. Platz D. Meisterschaft (U23) über 200 m Schmetterling; 3. Platz Deutsche Meisterschaft über 200 m Schmetterling; 4 x Teilnahme D. Meisterschaft Über 200 m Lagen, 200 m Rücken, 100 m Schmetterling, 200 m Schmetterling; 3 x 1. Platz BW- Meisterschaft über 100 m Lagen, 2 x 200 m Schmetterling; Sportplakette Silber Sachpreis | Julian Morassi: 3 x 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 50 m Freistil, 100 m Freistil, 50 m Rücken (Sen.); Sportplakette Bronze Sachpreis | Ryan Newman: 1. Platz BW-Meisterschaft über 50 m Rücken 3 x 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) über 50 m Freistil, 100 m Freistil, 50 m Rücken (Senioren); Sportplakette Bronze Sachpreis | Leon Peter: 4 x 1. Platz Württ. Meisterschaft über 200 m Freistil, 400 m Freistil, 50 m Schmetterling, 100 m Schmetterling (Schüler); Sportplakette Bronze Sachpreis | Lilli Roth: 1. Platz BW- Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Turnen (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Leonie Schmid: 1. Platz Württ. Meisterschaft über 200 m Brust (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Nadine Weiß: 4 x 1. Platz Württ. Meisterschaft (Maters-/Altersklasse) über 100 m Lagen, 50 m Rücken, 100 m Rücken, 100 m Schmetterling (Seniorinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis

Mannschaft 1 Schwimmen:

Marco Leipold 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Lagen (Sen.; Sportplakette Bronze | Selina Gärtner 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Lagen (Sen.); Sportplakette Bronze Sachpreis | Ryan Newman: 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Lagen (Sen. Sportplakette Bronze | Nadine Weiß: 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Lagen (Sen.); Sportplakette Bronze

Mannschaft 2 Schwimmen:

Johannes Gärtner: 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Lagen (Sen.); Sportplakette Bronze Sachpreis | Marco Leipold: 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Lagen (Sen.); Sportplakette Bronze | Julian Morassi: 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Lagen (Sen.); Sportplakette Bronze | Peter Rothenstein: Ryan Newman 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Lagen (Sen.); Sportplakette Bronze

Mannschaft 3 Schwimmen:

Johannes Gärtner: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Freistil (Sen.); Sportplakette Bronze | Marco Leipold: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Freistil (Sen.); Sportplakette Bronze | Julian Morassi: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Freistil (Senioren); Sportplakette Bronze | Ryan Newman: 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) über 4 x 50 m Freistil (Sen.); Sportplakette Bronze Sachpreis

Aalen Legions:

Moritz Apprich: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Johannes Shintaro Binkowski: 1. Platz Baden-Württ. Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Alexander Burkhardt: 1. Platz Baden-Württ. Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Lars Eberhard: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Tobias Eichele: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Daniel Enns 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Tobias Fritz: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Felix Hägele: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Jannis Hammerlindl: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Jannis Hieber: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Robin Karajic: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Lukas Kusch: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Alexander Luft: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Felix Müller: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Peter Müller: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Jannik Pehl: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Lukas Rathgeb: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Abishek Rupaharan: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Marian Saup: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football Sportplakette Bronze Sachpreis | Lukas Schepik: 1. Platz BW Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Steven Schürle: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Lukas Schurr: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Leo Speiser: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Dominic Stein: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis | Jan Werner: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/ Altersklasse) American Football; Sportplakette Bronze Sachpreis

Billardclub Aalen 1995 e.V.:

Matthias Hardtke:1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Poolbillard 10er Ball; 2. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Poolbillard 9er Ball; Sportplakette Bronze Sachpreis

Deutscher Alpenverein e.V. Sektion Schwaben Bezirksgruppe Aalen:

Charlotte Schiefer 1. Platz Südd. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Bouldern Klettern; 2. Platz Südd. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Speed Klettern Meisterschaft; 3. Platz Südd. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Lead Klettern; 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Bouldern Klettern; 2 x 2. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Lead Klettern, Speed Klettern; 2. Platz Deutschlandcup (Masters-/Altersklasse) Sportklettern (Schülerinnen); 2. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Sportklettern (Schülerinnen) Sportplakette Silber Sachpreis | Moritz Schiefer: 2. Platz IFSC Europe Continental Youth Cup (Masters-/Altersklasse) Speed Klettern (Schüler); 2. Platz Deutschlandcup (Masters-/Altersklasse) Sportklettern (Schüler); 2. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Sportklettern (Schüler); Sportplakette Gold Sachpreis

DJK-SG Wasseralfingen:

Leonie Kroter: 2. Platz Deutsche Meisterschaft Siebenkampf (Schülerinnen); 2 x 3. Platz Deutsche Meisterschaft Fünfkampf Halle, Hochsprung (Schülerinnen); 2 x 3. Platz Deutsche Rangliste Siebenkampf, Vierkampf (Schülerinnen); 3 x 1. Platz BW-Meisterschaft Hochsprung, Siebenkampf, Vierkampf (Schülerinnen); 2. Platz BW-Meisterschaft über 200 m Sprint (Schülerinnen); Sportplakette Silber Sachpreis

Hundesportverein Sparta Süßen e.V. / Verein der Hundefreunde Aalen e.V.:

Anna Zetzsche: 2. Platz D. Meisterschaft Turnierhundesport Geländelauf 2000 m; 2. Platz D. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Dogscooter; 2. Platz Südd Meisterschaft Turnierhundesport Geländelauf 2000 m; Sportplakette Silber Sachpreis

KSV Aalen 05 e.V.:

Amin Aliyev: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Ringen (Schüler) Sportplakette Bronze Sachpreis | Aron Honold: 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Ringen (Schüler); Sportplakette Gold | Iliah Neukirch: 2 x 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Ringen (Schüler); Sportplakette Bronze Sachpreis | Robin Nuding 3. Platz D. Meisterschaft Ringen; 3. Platz D. Meisterschaft Ringen (Schüler) Sportplakette Bronze Sachpreis | Sophia Zander: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Ringen (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis

LAC Essingen e.V.:

Stefan Donn: Teilnahme Deutsche Meisterschaft Leichtathletik Teammeisterschaft (Senioren); 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) 800m Lauf mit der Mannschaft (Senioren); 2 x 2. Platz BW-Meisterschaft 3000 m Lauf, 3 x 100 m Staffel mit der Mannschaft (Senioren); Sportplakette Bronze Sachpreis | Gerhard Emmenecker: 1. Platz Deutsche Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Biathle (Senioren); Sportplakette Gold Sachpreis | Lukas Schwella: 1. Platz Deutsche Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Ultratrail; 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Trailrunning; Teilnahme Weltmeisterschaft Skyrunning Sportplakette Gold Sachpreis | Carsten Lecon: 1. Platz Deutsche Meisterschaft (Masters-/Altersklasse); 3 x 1000 m Staffel mit der Mannschaft (Senioren); Sportplakette Silber Sachpreis | Sebastian Haas: 3. Platz Deutsche Meisterschaft 4 x 400 m Staffel mit der Mannschaft (Senioren); Sportplakette Silber Sachpreis | Martin Winkler: 3. Platz Deutsche Meisterschaft 4 x 400 m Staffel mit der Mannschaft (Senioren); Sportplakette Bronze Sachpreis | Günther Widmann: 1. Platz BW-Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) 4 x 200 m Staffel mit der Mannschaft (Senioren); Sportplakette Bronze Sachpreis | Jacob von Cube: 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Fünfkampf Team (Schüler); Sportplakette Bronze Sachpreis

Luftsportring Aalen e.V.:

Markus Frank: 1. Platz Europameisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Bernd Schmid: 1. Platz Deutsche Meisterschaft Streckensegelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Paul Schwarz: 3. Platz Deutsche Meisterschaft Streckensegelflug; Sportplakette Bronze Sachpreis

Bundesligamannschaft:

Peter Aigen: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Gerhard Bayer: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Josef Blümle: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Johannes Böckler: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Bernd Bräuchler: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Jochen Elser: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis; | Markus Frank: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Wolfgang Gmeiner: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Maximilian Grandy: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Michael Kost: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Ulrich Mildenberger: 1. Platz D. Meisterschaft; Segelflug Sportplakette Gold Sachpreis | Roland Rittner: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Bernd Schmid: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Claus Schmidle: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Paul Schwarz: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold | Steffen Schwarzer: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Manfred Streicher: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Volker Thumm: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Florian Vogelmann: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis | Markus Weber: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis; Erwin Ziegler: 1. Platz D. Meisterschaft Segelflug; Sportplakette Gold Sachpreis

Luftsportring Aalen e.V.

Streckensegelflugteam:

Markus Frank: 2. Platz D. Meisterschaft Streckensegelflug; Sportplakette Silber | Roland Rittner: 2. Platz D. Meisterschaft Streckensegelflug; Sportplakette Silber | Bernd Schmid: 2. Platz D. Meisterschaft Streckensegelflug; Sportplakette Silber

Motorsportverein Bühlertann e.V.

Rafael Sánchez: 1. Platz Deutschland-Cup (Masters-/Altersklasse) Motocross (Schüler); Sportplakette Gold Sachpreis

Mountainbike Racingteam

Marion Fromberger: 1. Platz Weltcup Mountainbike; Sportplakette Gold Sachpreis; Simon Gegenheimer: 1. Platz Weltcup Mountainbike; Sportplakette Gold Sachpreis

Postsportverein Aalen e.V.:

Laura Yilmaz: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Judo (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Mia Yilmaz: 1. Süddeutsche Meisterschaft (Masters-/AK) Judo (Schülerinnen); 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Judo; Sportplakette Silber Sachpreis

Judo Kata Team

Timotheus Stock: 1. BW-Meisterschaft (Masters-/AK) Judo; Sportplakette Bronze Sachpreis | Gerald Werlein: 1. Südd. Meisterschaft (Masters-/AK) Judo; Sportplakette Bronze

RKV Hofen 1925 e.V. SG Hofen /Prechtal:

Danielle Holzer: 2. D. Meisterschaft Radball; Sportplakette Silber Sachpreis | Judith Wolf: 2. D. Meisterschaft Radball; Sportplakette Silber Sachpreis

Hofen 1:

Dennis Berner: 1. Japan-Cup Radball; Sportplakette Gold Sachpreis | Magnus Öhlert: 1. Japan-Cup Radball; Sportplakette Gold Sachpreis

Schützenkameradschaft Aalen-Neßlau e.V.:

Hansjörg Hegele: 1. Württ. Meisterschaft Sportschießen – Vorderlader Perkussionsgewehr 50 m; Sportplakette Bronze Sachpreis | Michael Sanwald: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Sportschießen–Unterhebelrepetierer Großkaliber; 1.Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Sportschießen–Unterhebelrepetierer Kleinkaliber; Sportplakette Bronze Sachpreis | Andreas Stock: 2. EM (Masters-/AK) Sportschießen–Peterlongo; 3. EM (Masters-/AK) Sportschießen – Gastinne Renette Replica; Sportplakette Gold Sachpreis

Mannschaft:

Thomas Singvogel: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Sportschießen – 25 m Pistole; Sportplakette Bronze Sachpreis | Andreas Stock: 1. Platz Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Sportschießen – 25 m Pistole; Sportplakette Bronze Sachpreis | Michael Weckert: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Sportschießen – 25 m Pistole; Sportplakette Bronze Sachpreis

SLG Aalen e.V.:

Hermann Anton Albrecht: 1. BW-Meisterschaft Sportschießen - Perkussions-Freigewehr 1; Sportplakette Bronze Sachpreis | Jan Gossgilion: 1. BW-Meisterschaft Sportschießen – Sportlichen Flinte (Repetierflinte); Sportplakette Bronze Sachpreis | Jochen Grasso: 2 x 1. BW-Meisterschaft Sportschießen – PPC 1500 Optical Sight, PPC 1500 Open Match; Sportplakette Bronze Sachpreis | Boris Petry: 3 x 1. BW- Meisterschaft Sportschießen – Vorderladerfreigewehr 2 (liegend 100 m), Vorderladerpistole (stehend 25 m), Schwarzpulverpatronen- Dienstrevolver (stehend 25 m); Sportplakette Bronze Sachpreis| Luis Pohl: 2 x 1. BW-Meisterschaft Sportschießen – EPP Polymerpistole Optical Sight, EPP Rifle Advanced; Sportplakette Bronze Sachpreis | Noreen Saur: 2 x 1. BW-Meisterschaft Sportschießen – Dienstgewehr 30 Carbine, Dienstgewehr Lever Action Rifle 2; Sportplakette Bronze Sachpreis

Schützenkameradschaft Weiler:

Robert Stirner: 2 x 2. D. Meisterschaft Sportschießen – Mehrdistanz Unterhebelrepetierer KW offene Visierung, Mehrdistanz Selbstlade- büchse KW offene Visierung; Sportplakette Silber Sachpreis

Schwimmclub Delphin Aalen:

Ariane Ament: 2. Int. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 200 m Laufen – 50 m Schwimmen – 200 m Laufen (Schülerinnen); 2. BW-Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 200 m Laufen – 50 m Schwimmen – 200 m Laufen (Schülerinnen); Sportplakette Silber Sachpreis | Elin Baur: 3. Int. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 200 m Laufen – 50 m Schwimmen – 200 m Laufen (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Michael Hees: 1. Int. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 800 m Laufen, 100 m Schwimmen, 800 m Laufen (Schüler); 1. BW- Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 800 m Laufen, 100 m Schwimmen, 800 m Laufen (Schüler); 1. BW-Meisterschaft (Masters-/AK) über 200 m Freistil (Schüler); Sportplakette Gold Sachpreis | Alexander Jung: 2 x 3. Int. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Freiwasserschwimmen über 2,5 und 5 km (Sen.); 1. Int. Hessische Meisterschaft (Masters-/AK) Freiwasserschwimmen über 2,5 (Sen.); 1. BW-Meisterschaft (Masters-/AK) Freiwasserschwimmen über 2,5 km (Sen.); Sportplakette Bronze Sachpreis | Paulina Michel: 1. Int. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 200 m Laufen – 50 m Schwimmen – 200 m Laufen (Schülerinnen); 1. BW-Meisterschaft Biathle – 200 m Laufen – 50 m Schwimmen – 200 m Laufen (Schülerinnen); Sportplakette Gold Sachpreis | Tim Nemitz: 1. Int. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 400 m Laufen – 50 m Schwimmen – 400 m Laufen (Schüler); 1. BW-Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 200 m Laufen – 50 m Schwimmen – 200 m Laufen (Schüler); Sportplakette Gold Sachpreis | Luca Nussbaumer: 3. Int. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 400 m Laufen – 50 m Schwimmen – 400 m Laufen (Schüler); Sportplakette Bronze Sachpreis | Matthias Oppold: 2. D. Meisterschaft (Masters-/AK) über 200 m Brust (Sen.); 3. D. Meisterschaft (Mastes-/AK) über 400 m Lagen (Senioren); 3 x 1. BW-Meisterschaft (Master-/AK) über Freiwasser 2,5 km, 5 km und 400 m Lagen (Sen.); Sportplakette Silber Sachpreis | Colin Rachow: 2 x 2.Int. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle - 400 m Laufen – 50 m Schwimmen – 400 m Laufen und Triathle – 600 m Laufen – 50 m Schwimmen – 10 x Schuss (Schüler); Sportplakette Silber Sachpreis | Simon Thaler: 2. Int. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 1600 m Laufen – 200 m Schwimmen – 1600 m Laufen (Schüler); 1. BW-Meisterschaft (Masters-/AK) Biathle – 1600 m Laufen – 200 m Schwimmen – 1600 m Laufen (Schüler); 2 x 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) über 50 m Freistil, 100 m Freistil (Schüler); Sportplakette Silber Sachpreis

SSV Aalen 1901 e.V. – Behinderten- und Versehrtensportgruppe:

Peer-Philip Bader: 2 x 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Kugelstoßen, Speerwurf (Behindertensp.); Sportplakette Bronze Sachpreis | Franz Hager: 2 x 1. D. Meisterschaft (Master-/AK) Diskuswurf, Kugelstoßen (Behindertensp.); 2 x 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Diskuswurf, Kugelstoßen (Behindertensp.); Sportplakette Gold Sachpreis | Sandra Jess: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) über 50 m Sprint (Behindertensp.); Sportplakette Bronze Sachpreis | Caroline Kahler: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Weitsprung (Behindertensp.); Sportplakette Bronze Sachpreis | Helmut Kühn: 3 x 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Diskuswurf, Kugelstoßen, Standweitsprung (Behindertensp.); Sportplakette Bronze Sachpreis | Matthias Scherle: 2 x 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK); Sportplakette Bronze Sachpreis | Werner Schniepp: 3 x 2.D. Meisterschaften (Masters-/AK) Diskuswurf, 2 x Kugelstoßen, (Behindertensp.); 2 x 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Diskuswurf, Kugelstoßen (Behindertensp.); Sportplakette Silber Sachpreis | Verena Scholl: 4 x 1. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Diskuswurf, Kugelstoßen, 2 x Standweitsprung (Behindertensp.); 2. D. Meisterschaft (Master-/AK) Kugelstoßen (Behindertensp.); 5 x 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Diskuswurf, 2x Kugelstoßen, 2 x Standweitsprung (Behindertensp.); Sportplakette Gold Sachpreis

SV Waldhausen 1926 e.V.:

Katrin Ruf: Endkampfteilnahme Weltcup Triathlon – Ironman; Endkampfteilnahme EM Triathlon – Ironman; Teilnahme D. Rangliste Triathlon – Olympische Distanz; Sportplakette Silber Sachpreis

TSC Dance(E)motion e.V.:

Lena Hetzel: 2 x 1. Int. D. Meisterschaft (Masters-/AK) Turniertanzsport – Latein Solo Beginner Single Dances: Paso Doble, Tango; 2. Int. D. Meisterschaft Turniertanzsport – Standard Solo Beginner Single Dances: Langsamer Walzer; 4 x Endkampfteilnahme Int. D. Meisterschaft Turniertanzsport – Latein Solo Beginner Single Dances: Cha-Cha-Cha, Jive, Rumba, Samba; 3. D-Cup Turniertanzsport – Standard Solo Hobby League M-Reihe; Endkampfteilnahme D-Cup Turniertanzsport – Standard Solo Supa League M-Reihe; 3. D-Cup Turniertanzsport – Latein Solo Hobby League A-Reihe (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis

TSG Hofherrnweiler- Unterrombach 1899 e.V.:

Sema Batema: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik; Sportplakette Bronze Sachpreis | Zoe Castro-Ekmekci: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Emma Leinfelder: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Kampf Vollkontakt (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Miriam Tretter: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo - Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Tony Weireter: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo - Formen / Technik; Sportplakette Bronze Sachpreis

TSG Hofherrnweiler- Unterrombach 1899 e.V.:

3er Team 1:

Sophia Dargies: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Alexa Hoyer: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Miriam Tretter: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze

3er Team 2:

Sophia Dargies: 1. BW- Meisterschaft (Master-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze | Alexa Hoyer: 1. BW-Meisterschaft (Master-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze | Tabea Melchinger: 1. BW-Meisterschaft (Master-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis

5er Team 1:

Sophia Dargies: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze | Alexa Hoyer: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze | Tabea Melchinger: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze | Leonie Reifschneider: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze | Miriam Tretter: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplak. Bronze

5er Team 2:

Emma Haas: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Mia Keulen: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Lia Schwarzkopf: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportpl. Bronze Sachpreis | Isabella Weireter: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis | Liliana Weireter: 1. Württ. Meisterschaft (Masters-/AK) Taekwondo – Formen / Technik (Schülerinnen); Sportplakette Bronze Sachpreis





TSV Dewangen 1957 e.V.:

Obaidullah Besmellah: 1. Württ. Meisterschaft Ringen – Freistil 57 kg; Sportplakette Bronze Sachpreis | Peter Eckstein: 1. Württ. Meisterschaft Ringen – Freistil 86 kg; Sportplakette Bronze Sachpreis | Yannik Kraus: 3. D. Meisterschaft Ringen – Griechisch-Römisch 67 kg; Sportplakette Bronze Sachpreis | Bennet Mahler: 1. Württ. Meisterschaft Ringen – Freistil 38 kg (Schüler); 2. Württ. Meisterschaft Ringen – Griechisch-Römisch 41 kg (Schüler); Sportplakette Bronze Sachpreis | Felix Weingart: 1. Württ. Meisterschaft Ringen – Griechisch-Römisch 48 kg (Schüler); Sportplakette Bronze Sachpreis

VdH Aalen e.V.:

Leonie Adrian: 1. Platz D. Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Turnierhundesport – Geländelauf 5000 m; 3. Platz D. Meisterschaft Turnierhundesport – Geländelauf 5000 m; 1. Platz Süddeutsche Meisterschaft (Masters-/Altersklasse) Turnierhundesport – Geländelauf 5000m; Sportplakette Gold Sachpreis | Manuel Deininger: 1. Platz

Süddeutsche Meisterschaft Turnierhundesport – Agility; 3. Platz D. Meisterschaft Turnierhundesport – Agility; Sportplakette Silber Sachpreis