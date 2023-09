Wenn man aus der Eröffnung am Freitagabend die richtigen Schlüsse ziehen darf, dann könnten die 47. Reichsstädter Tage in Aalen bei dem angekündigten und fortdauernden Top–Spätsommerwetter übers Wochenende sicher in Richtung Besucherrekord gehen. Auf dem Gmünder Torplatz jedenfalls war bereits an diesem sommerlich–warmen Freitagabend fast kein Durchkommen mehr, als Oberbürgermeister Frederick Brütting dort, mit einem sagenhaften einzigen Schlag das erste Fass Bier zum großen Stadtfest angestochen hat.

Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn der Eröffnungsfeier stimmte das Städtische Orchester musikalisch auf das Fest ein. Im weiteren Verlauf erhielt es tatkräftige Unterstützung durch den Spielmannszug der Aalener Feuerwehr, den Jugendchor „ConTakt“, die Kochen Clan Pipe Band sowie den Musikverein Fachsenfeld. Und auch die „Läschtermäuler“ der Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck durften nicht fehlen.

Sie präsentierten sich mit dem „Olamer Lied“, zu dem ihnen die aufmarschierten historischen Figuren aus der Aalener Stadtgeschichte — der Römer, der Bergmann, der Spion, Christian Friedrich Daniel Schubart, der Eisenbahner und die Marktfrau — die passende Gesellschaft leisteten.

OB verlängert Kurzerhand das Ausschankende

Danach entboten die beiden Pfarrer Wolfgang Sedlmeier von der katholischen und Bernhard Richter von der evangelischen Kirche gemeinsam den Friedensgruß zu diesen 47. Reichsstädter Tagen, zu diesem „Miteinander–Fest“, wie Richter in seiner Ansprache sagte.

OB Frederick Brütting, der gleich mal das Ausschankende von 0.30 auf 1 Uhr verlängerte, sagte in seiner Begrüßungsrede, ein wichtiges Merkmal des Aalener Charakters, „unserer Haltung“, sei es, „dass wir nicht nur jammern, sondern dass wir Probleme angehen, dass wir Aufgaben anpacken“. Dass sehe man auch daran, wie viele sich in Aalen in unzähligen Vereinen und Initiativen ehrenamtlich engagierten, während des ganzen Jahres und besonders auch an den Reichsstädter Tagen. Und nach dem „Prosit der Gemütlichkeit“ des Städtischen Orchesters durfte der Gerstensaft dann auch ganz offiziell durch die durstigen Kehlen fließen.

Aalens OB Frederick Brütting im Interview mit Redakteurin Larissa Hamann

Ordentlich voll war es danach nicht nur auf dem Gmünder Torplatz, sondern in der ganzen City, wo auf sieben Bühnen und Plätzen Bands und Musikgruppen für den nötigen Schwung für die kommenden beiden Tage sorgten. Mit „Gerda“ und ihrem Schlager–Rock war es auf dem Gmünder Torplatz eine der Reichsstädter–Tage–Bands schlechthin. Auf dem Marktplatz machten die „Mobile Gentleman“ mit ihrem Retro–Coverpop Stimmung, während auf dem Sparkassenplatz „Wanted“ mit Coverrock ordentlich reinhauten. Partyrock gab’s auf dem Spritzenhausplatz mit „WE — die Band“, während es „Les Pastis“ mit ihren Chansons im Weindorf in der Spitalstraße ein bisschen ruhiger angehen ließen. Im Gegensatz zum progressiven Blues, den „Homebelly Groove“ auf dem ehemaligen Spiegler–Areal boten. Verschiedene Newcomer Bands schließlich hatten auf dem Kubus–Parkplatz die Gelegenheit, bei einem Band–Camp ihr Können unter Beweis zu stellen.

An diesem Samstag startet das Unterhaltungs– und Bühnenprogramm teilweise bereits zur Mittagszeit. So legt der Musikverein Dewangen auf dem Sparkassenplatz bereits um 11 Uhr los, der Musikverein Hüttlingen spielt ab 12 Uhr auf dem Gmünder Torplatz.