Mit einem Mitmachkonzert in der Stadtkirche und einer Polonaise vor dem Gotteshaus hat die evangelische Kirchengemeinde Aalen am Mittwoch den Weltkindertag begangen. 150 Kinder aus den Kindertagestätten waren der Einladung gefolgt und sorgten für eine tolle Stimmung in der Kirche.

„So gefällt es mir in der Stadtkirche“, bekannte Pfarrer Bernhard Richter in seiner Begrüßung. Er höre am Weltkindertag immer so viel, was alles für Kinder getan werden müsse. „Und das ist auch richtig so. Aber wir müssen an diesem Tag vor allem etwas mit den Kindern machen, damit sie auch spüren und erleben, wie wichtig sie uns sind“, so Richter. Dann wurde es lebhaft, denn der Liedermacher Jörg Sollbach stimmte die Kinder auf ihren Tag ein und machte im Zwiegespräch mit seiner Handpuppe Fridolin und mit vielen nachdenkenswerten Liedern deutlich, wie wichtig Kinder sind, wie man sie als Gottes Geschenk begreift und sie mit ihren Gaben fördert und anerkennt. Es wurde gehüpft, geklatscht, getanzt, gesungen und alle hatten ihre Freude. Am Ende zogen alle hinaus vor die Kirche, begleitet von Jörg Sollbach und dem Lied „Gott geht mit“. In einer großen Polonaise sollte in der Stadt deutlich werden, dass nicht nur Markt war, sondern an diesem Mittwoch auch Weltkindertag. Foto: privat