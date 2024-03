Die Natur wird fit für den Frühling gemacht

Die neue Siedlergemeinschaft Pelzwasen hat sich - unter anderem - die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Kein Wunder also, dass der Quartiersverein in der Aalener Oststadt auch am Samstag bei der 20. Kreisputzete aktiv mit dabei ist. Die Putzete steht diesmal unter dem Motto „Aktiv für unsere Umwelt!“

Landschaftspflege in der Satzung

Die „Neue Siedlergemeinschaft Pelzwasen-Zebert“, so der offizielle Vereinsname, wurde im Dezember 2014 als Nachfolgerin der ehemaligen Siedlergemeinschaft Pelzwasen gegründet. Vereinsziel laut Satzung: „Zweck des Vereins ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke, die Förderung des Sports und die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.“

Mayer-Wunderlich: "Naturschutz ist uns wichtig"

Da passt die Teilnahme an der Kreisputzete doch bestens hinein. Das bestätigt auch Markus Mayer-Wunderlich, der Vorsitzende der Siedler: „Der Naturschutz war uns bei der Gründung wichtig“, sagt er, „und bei so einer Putzete mit Kindern und Eltern, da sieht man das am deutlichsten: Naturschutz hautnah.“ Und er sieht durchaus auch einen größeren Sinn: „Wenn Kinder gemeinsam mit den Eltern losziehen und in der Natur aufräumen, dann hat das einen pädagogischen Effekt.“

Die Gruppe der Siedlergemeinschaft trifft sich am Samstag schon um 8 Uhr am Ende der Kleiststraße, also dort, wo die Siedlung im Osten endet und der Verbindungsweg nach Himmlingen - eine beliebte Strecke für Spaziergänger - beginnt. Dort teilen sich die Siedler in kleinere Gruppen auf, rüsten sich mit den von der Kreisabfallgesellschaft GOA gestellten Handschuhen und Müllsäcken aus - und los geht’s. „Vielleicht“, so schreibt Volker Gräschus vom Programm-ausschuss der Siedlergemeinschaft, „kann der eine oder andere noch einen eigenen Schubkarren mitbringen.“ Der harte Kern der Gruppe umfasst etwa zehn bis zwölf Helfer, das sei eben auch wetterabhängig, sagt Mayer-Wunderlich, „wir waren aber auch schon mehr. In diesem Jahr haben wir wieder etwas mehr Werbung gemacht.“

Sammelgebiet im Osten der Stadt

Das traditionelle Sammelgebiet der Siedler liegt zwischen Pelzwasen/Pflaumbach, Himmlingen und dem Birkhof. Bis gegen 11 Uhr wollen die Siedler sammeln, denn ab diesem Zeitpunkt beginnt der Bauhof, die Müllsäcke an den Sammelstellen abzuholen. „Der Vorstand der Siedlergemeinschaft freut sich auf eine rege Teilnahme möglichst vieler Siedlerinnen, Siedler und auch ,Siedlerle’ an der Kreisputzete“, heißt es in der Einladung an die Mitglieder, „so zeigen wir, dass der Umwelt- und Naturschutz in unserer Vereinssatzung nicht nur geschrieben steht, sondern auch tatkräftig umgesetzt wird.“

Die Teilnahme an der Kreisputzete ist beileibe nicht die einzige Aktivität des Vereins in diese Richtung. Es gibt sogar eine eigene Nachhaltigkeitsgruppe, die über sich selbst sagt: „Wir interessieren uns für die Themen Klimaschutz, Artenschutz, Ressourcenschonung und soziales Miteinander und speziell dafür, in welcher Weise jede und jeder hier in unserem Wohngebiet zu unserer aller Lebensqualität beitragen kann.“

Mehrere Nachhaltigkeitsprojekte

Mehrere Projekte wurden in der Vergangenheit schon gestartet: ein Quartiersflohmarkt zum Beispiel. Motto: „Entrümpelt eure Keller, lasst eure Kinder ihr Taschengeld aufbessern, lernt neue Nachbarn kennen“.

Der letzte Flohmarkt im September 2023 fand nicht ganz so viel Anklang wie seine Vorgänger. Nach einer Umfrage unter den Mitgliedern wurde einiges verbessert, sodass der nächste Flohmarkt im Sommer 2025 stattfinden kann. Außerdem bietet die Nachhaltigkeitsgruppe ein Repair-Café an. Das nächste Repair-Café soll an einem Sonntag im Herbst stattfinden.

Vorträge zu Nachhaltigkeit, Photovoltaik-Anlagen und vielem mehr im vereinseigenen Quartiertstreff in der Meisenstraße 17 ergänzen das Angebot. Die Nachhaltigkeitsgruppe trifft sich jeden letzten Dienstag im Monat immer abends von 19 bis 20.30 Uhr eben im Quartierstreff. Jeder ist herzlich willkommen.

Auch Landrat Bläse macht mit

Im Rahmen der Kreisputzete wird auch Schirmherr Landrat Joachim Bläse kräftig mit anpacken. Gemeinsam mit dem Albverein wird er zwischen Schwäbisch Gmünd-Lindach und Täferrot unterwegs sein und mithelfen, die Ostalb sauberer zu machen. Um 9.45 Uhr wird die Sammeltruppe am Wanderparkplatz zwischen Lindach und Täferrot sein, wo sie auf die Sammeltruppe um den Täferroter Bürgermeister Markus Bareis trifft.

Im vergangenen Jahr haben sich über 19.000 Menschen an der Kreisputzete beteiligt, sammelten kreisweit 83,41 Tonnen Müll: Waschbecken, volle und benutzte Babywindeln und jede Menge Verpackungs- und klassischen Hausmüll aus Wald und Wiesen, aus Bächen und von Straßenrändern - damals unter dem Motto „Umwelt verpflichtet alle“. „Die Unmengen an Müll schaden nicht nur der Umwelt, sondern auch den Menschen selbst“, sagte Bläse damals.

In Aalen selbst wurden damals von gut 4500 Helferinnen und Helfern 60 Kubikmeter Müll gesammelt (2022: 3800 Teilnehmer), darunter 2760 Schüler aus 19 Schulen, 1190 Kindergartenkinder und Erzieherinnen aus 31 Kindergärten oder Kitas, 570 Mitglieder aus 44 Vereinen oder Gruppen.

GOA stellt Handschuhe und Müllsäcke

Wie schon in den Jahren zuvor wird die Kreisabfallgesellschaft GOA die Organisation übernehmen und auch Handschuhe und Sammelsäcke an die Städte und Gemeinden ausliefern.

20. Kreisputzete