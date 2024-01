Die Namen Emma und Jakob haben im Jahr 2023 in Aalen die Nase vorn

1726 Kinder sind 2023 am Aalener Ostalb-Klinikum geboren worden. Darunter auch etliche mit dem Namen Emma, Marie und Emilia sowie Jakob, Leon und Theo. Diese sind im vergangenen Jahr laut Standesamt Aalen die jeweils drei beliebtesten Vornamen gewesen, die die frisch gebackenen Eltern ihren neugeborenen Mädchen und Jungen gegeben haben. Etlichen von ihnen hat Monica Bühler auf die Welt geholfen, die seit 2011 als Leitende Hebamme am Aalener Ostalb-Klinikum arbeitet.

Die Zeiten, in denen die Eltern ihren Sprösslingen Namen wie Katja, Nicole, Tanja, Thomas, Michael oder Stefan gegeben haben, sind vorbei. Standen diese in den 60er- und 70er-Jahren hoch im Kurs, haben diese schon lange ausgedient. Zumindest als Erstname, sagt Bühler. Als Zweit- oder Drittname würden diese allerdings nach wie vor noch vorkommen. Seit Jahren im Trend seien biblische Namen. Vor allem bei den Jungen finden sich mit Jakob, Elias, Noah, Samuel oder Lukas einige davon unter der Top-42-Namensliste des Aalener Standesamts. „En vogue“ seien auch alte Namen, von denen mit Theo, Anton oder Clara einige im vorderen Feld der Aalener Statistik rangieren.

Für biblische Namen hat auch die 51-jährige Monica Bühler ein Faible. Einen solchen trägt ihr Erstgeborener Elia. Diesen hat der heute 21-Jährige allerdings auch deshalb, weil sie als Italienerin - ihre Eltern stammen von Sardinien - Fan des Schauspielers Adriano Celentano gewesen sei. „In der Filmkomödie ,Der gezähmte Widerspenstige’ verkörpert dieser einen Frauenhelden. Da war für mich bereits in der Schwangerschaft klar, dass mein Erstgeborener Elia heißen soll.“ Einen biblischen Namen trägt auch ihr Zweitgeborener, der heute 18 Jahre alte Jona.

Zum größten Teil stünden die Namen bereits vor der Geburt fest, weiß Bühler aus Erfahrung. Nur wenige Eltern würden die Niederkunft abwarten, um dann ihrem Stammhalter oder ihrem Töchterchen den passenden Namen zu geben. Diejenigen, die nicht wissen wollten, ob ein Er oder eine Sie das Licht der Welt erblickt, hätten sich vorher Gedanken darüber gemacht, wie das jeweilige Geschlecht heißen soll.

Nach wie vor „in“ sei es, den Neugeborenen einen Zweitnamen zu geben. Oftmals als Hommage an die Großmutter oder den Großvater. Diese Tradition spiegelt sich auch in der Statistik des Standesamts Aalen wieder. Laut dieser erhielten im vergangenen Jahr 650 Kinder zwei Vornamen, bei 46 Kindern stehen sogar drei in der Geburtsurkunde. Ein neuer Erdenbürger kann sich sogar mit vier Vornamen rühmen.

Mitunter würden die Eltern ihren Neugeborenen auch kuriose oder ausgefallene Namen geben, sagt Bühler. Erinnern kann sie sich an eine Mutter, die als Deutsche den Namen Ramadan für ihren Sohn ausgewählt habe oder an eine junge Frau, die sich bei ihrem Neugeborenen für den Namen Rolex entschieden habe. Es gebe nichts, was es nicht gibt. Was zulässig ist, entscheide das Standesamt.

Zahlreichen Babys hat Bühler bereits auf die Welt geholfen. Doch von einem Babyboom könne keine Rede mehr sein. Vielmehr glaubt sie, dass die Geburtenzahlen in den kommenden Jahren noch weiter zurückgehen. Verantwortlich dafür seien die gestiegenen Kosten. Und die Zeiten, als nur der Mann den Lebensunterhalt verdiente, gehörten längst der Vergangenheit an.