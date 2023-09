Die Mountainbike–WM 2024 soll in Aalen sein

Läuft alles glatt und stimmt der Gemeinderat am 28. September abschließend zu, wird die UCI–Mountainbike–Eliminator–Weltmeisterschaft im Jahr 2024 in Aalen ausgetragen werden. Der Radsportverband UCI knüpft allerdings an die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2024 in Aalen die Bedingung, dass in den Jahren 2025 und 2026 jeweils erneut ein World Cup–Rennen in Aalen stattfindet. Der Kultur–, Bildungs– und Finanzausschuss des Gemeinderats hat in seiner Sitzung am Mittwoch sowohl die WM–Austragung als auch die beiden weiteren Weltcup–Rennen befürwortet. Ebenso eine finanzielle Unterstützung der Stadt in Höhe von jeweils 95.000 Euro für jede der drei Veranstaltungen.

Zweimal, 2022 und in diesem Jahr, haben in Aalen schon Rennen um den UCI–Mountainbike–Eliminator–World Cup stattgefunden. Die Siegerin beziehungsweise der Sieger des World Cups wird alljährlich in mehreren Rennen rund um die Welt ermittelt. Organisiert werden die Rennen von der Firma LTE aus Frankreich. Sie ist der World Cup–Lizenzinhaber des Sportverbands UCI. Firmenchef ist Steffen Thum aus Aalen.

Laut Thum besteht für die Stadt Aalen nun die Chance, im Jahr 2024 nicht nur Austragungsort eines World Cup–Rennens zu sein, sondern Austragungsort für das abschließende Rennen um die gesamte Weltmeisterschaft. „Wenn wir die Zusagen auch für 2025 und 2026 bekommen, machen wir 2024 zu 100 Prozent die WM in Aalen“, sagte Thum im Ausschuss. Und versicherte, der Betrag, den man von der Stadt dafür erbitte, werde derselbe sein wie bereits jeweils für die beiden bisherigen Weltcup–Rennen. Dabei, so ergänzte Oberbürgermeister Frederick Brütting, sei jedesmal etwa die Hälfte des Geldes als Bauhofleistungen verrechnet worden und gar nicht bar geflossen. Die Firma LTE selbst wird laut Thum für die WM–Austragung in Aalen 400.000 bis 450.000 Euro aufbringen müssen. Das Rennen um die Weltmeisterschaft in Aalen würde laut Thum nicht zum Ende der Rennsaison, sondern bereits am 13. Juli 2024 stattfinden. Denn dieser Juli–Termin sei nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in der Stadt so gut wie etabliert.

Die beiden Weltcup–Rennen 2022 und dieses Jahr in Aalen, so erklärte Thum weiter, hätten ihn motiviert, hier in Aalen auch weitermachen zu wollen. Die Leute hier — in diesem Jahr waren es rund 15.000 Zuschauer — hätten sich die Rennen nicht nur angeschaut wie einen Kinofilm, sie hätten sie emotional miterlebt „und waren positiv berührt“. Damit habe man auch medial deutliche Akzente setzen können, allein die ARD habe in diesen beiden Jahren aus Anlass der Weltcup–Rennen sechsmal über Aalen berichtet. Die WM werde medial noch einen deutlich höheren Stellenwert haben, versicherte Thum. Und mit ihr sowie den beiden Folgerennen in den Jahren darauf werde LTE ganz sicher ein jährliches Großereignis im Juli in Aalen festigen.

Für die Grünen nannte Ralf Meiser die WM und die Aussichten auf weitere Weltcup–Ereignisse „sensationell für die Sportstadt Aalen“. Das alles sei eine große Chance, Aalen als internationalen Mountainbike–Hotspot zu etablieren. Armin Abele (CDU) nannte das alles „eine sehr erfolgreiche Geschichte“, zu der man zu 120 Prozent stehe. Mit der WM noch eine Schippe draufzulegen, dafür sprach sich auch Timo Lorenz (SPD) aus. Die Weltcup–Veranstaltungen, so sah es Bernhard Ritter (Freie Wähler), würden die Bezeichnung „Sportstadt Aalen“ geradezu betonieren. Und man trete damit wieder in die Fußstapfen des viel zu früh verstorbenen Walter Funk, der schon einst große Sportevents nach Aalen geholt habe.

OB Brütting verwies schließlich darauf, dass man mit den beiden Weltcup–Veranstaltungen bislang auch das Ziel verfolgt habe, das Fahrradfahren allgemein in Aalen noch attraktiver zu machen und besser im Bewusstsein zu verankern. Das scheine gelungen, wie auch das jüngste gute Abschneiden Aalens im Fahradklima–Test gezeigt habe.

Am Ende befürwortete der Ausschuss die Mountainbike–WM 2024, die Weltcup–Rennen in den beiden Folgejahren und die finanzielle Unterstützung der Stadt einstimmig.