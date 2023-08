Die Menschen in Antakya leiden unter Trinkwassermangel

Die aus Antakya stammende Aalener Familie Basaran, Feyruz und Mithat, ist am Wochenende von ihrem zweiten Besuch bei ihren Verwandten in der stark erdbebengeschädigten türkischen Stadt zurück. Seit ihrem ersten Besuch Ende Mai habe sich in der Aalener Partnerstadt noch nicht viel geändert, berichteten sie in einem Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Die überlebenden Einwohner sind in Containern und Zelten am Rande der Trümmerhaufen ihrer Häuser untergebracht. Ihr größtes Problem ist die mangelhafte Trinkwasserversorgung.

Erschüttert standen die Basarans letzte Woche wiederum vor den Trümmern ihres Hauses, das ihnen und der Schwester von Mithat Basaran gehörte. Es wurde, wie tausende andere Häuser in Antakya auch, am 6. Februar nachts um 4.17 Uhr durch das Erdbeben total zerstörte. Mithat Basarans Schwester und deren Sohn konnten sich mit knapper Not retten. Die Mutter, die Schwester von Feyruz Basaran samt dem Schwager und dem 14–jährigen Sohn kamen bei dem Erdbeben ums Leben.

„Die Stadtverwaltung hat inzwischen entschieden, dass die Ruinen der meisten Häuser in der Innenstadt abgerissen werden müssen, weil sie einsturzgefährdet sind“, berichtet Mithat Basaran, der sich mit dieser Entscheidung, die auch für sein Haus gilt, abgefunden hat.

Eine gründliche Bodenuntersuchung lasse keinen Wiederaufbau zu. „Wie es weitergehen soll, weiß allerdings niemand“. sagt er. Die Überlebenden, mit denen er gesprochen hat, seien hoffnungslos und verzweifelt. „Sie blickten mich mit leeren Augen an“.

Der Staub in der Stadt, die unter 40 Grad Hitze leide, sei nahezu unerträglich. Mit Lebensmittel würden sie durch organisierte Hilfsorganisationen versorgt, erzählten die betroffenen Menschen. Aber sauberes Trinkwasser fehle. „Die Wasserversorgung funktioniert immer nur für sehr kurze Zeit, dann wird sie wieder abgestellt, weil das Leitungssystem aktiviert werden muss“, klagten sie.

Das Leben in den Containern sei trostlos, fährt Mithat Basaran fort, die Zubereitung des Essens sei nur notdürftig möglich. Angst vor dem nächsten Winter mache sich breit. Verletzte Verwandte seien in Krankenhäuser transportiert worden, die oft weit entfernt von Antakya lägen. Es sei schwierig, sie zu besuchen, weil der öffentliche Busverkehr noch nicht möglich sei.

„Wir konnten mit den Spendengeldern unserer Familie, unserer Verwandten, Bekannten und Freunde vom türkischen Kultur– und Sportverein 20 bedürftige Familien unterstützen“, sagte Mithat Basaran. „Auch mit den Geldern aus Aalen, die über das Konto des Roten Kreuzes nach Antakya kamen, ist viel geholfen worden“, erläutert Basaran. Er wünsche sich von der Stadt Aalen, dass sie ihre Kontakte zur Partnerstadt Antakya geltend mache, „damit sie die Probleme mit der Trinkwasserversorgung dringend angeht“.

Dass die Bundes– und Landesregierung der Visumverlängerung für die vom Erdbeben betroffenen Angehörigen über dem 6. August hinaus nicht zugestimmt hat, findet das Ehepaar Basaran „sehr beschämend“, denn die Unterbringung und Versorgung der Familienangehörige tragen ausschließlich die Gastgeber. Der Staat hat überhaupt keine Ausgaben für die vom Erdbeben betroffenen Gäste zu beklagen. Viele türkische Familien seien als Gastgeber von dieser unbefriedigenden Situation betroffen. Die Basarans haben ihre Meinung in der Fernsehsendung von SWR–Aktuell am vergangenen Sonntag deutlich geäußert.