Es ist kein normales Spiel in der Fußball-Regionalliga. Der VfR Aalen trifft an diesem Freitagabend (19 Uhr) unter Flutlicht in der Centus Arena auf die Übermannschaft von der Waldau. Die Stuttgarter Kickers mit 49 Punkten und stolzen sieben Zählern Vorsprung auf den Zweiten, die TSG Hoffenheim II, schicken sich an, die Regionalliga nach dieser Saison in Richtung 3. Liga zu verlassen. Davon ist der VfR weit entfernt. Doch nach dem Last-Minute-Sieg über den TSV Steinbach Haiger und der für Mainz II schmeichelhaften Nullnummer ist der VfR immerhin noch ungeschlagen unter seinem neuen Trainer Markus Pflanz.

Nullnummer im Hinspiel

Der VIP-Raum der Aalener ist ausgebucht. Das wird freilich für das Stadion nicht gelten, aber der Gegner zieht durchaus nicht nur seine eigene Anhängerschaft in die Centus Arena. Im Hinspiel noch unter Trainer Tobias Cramer konnte Aalen die Kickers schon einmal stoppen. 0:0 hieß es am Ende.

„In Steinbach war es in der Tat schön und es war ein emotionaler Sieg“, blick Pflanz noch einmal zurück auf das späte 3:2: „Es war ein verdienter Sieg von uns.“ Die Trainingswoche war kurz. Die Stimmung dafür umso besser. „Darauf lege ich immer Wert. Ich glaube nicht, dass man mit schlechter Stimmung gute Ergebnisse erzielt.“

Kundruweit fällt aus

Dennoch muss der Coach auf einen Torschützen vom vergangenen Spieltag verzichten. Levin Kundruweit plagt ein grippaler Infekt. „Man muss sich keine Sorgen machen.“ Er werde in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. „Dass er getroffen hat, das hat mich sehr für ihn gefreut, weil ich durchaus von seinen Kritikern im Umfeld gehört habe.“ Johannes Kraus dagegen ist an diesem Donnerstag nach überstandener Krankheit wieder ins Training eingestiegen.

Kickers siegen gerne knapp

„Die Kickers sind eine sehr erfahrene Mannschaft, die nicht umsonst da oben steht“, drückt Aalens Trainer seine Anerkennung aus: „Sie brauchen nicht viele Chancen und gewinnen ihre Spiele häufig knapp. Sie sind sehr effizient.“ Zuletzt siegten sie gegen den Aalener Kontrahenten um den Klassenerhalt, die TSG Balingen, 2:1. Dabei erzielten die Kickers den Siegtreffer erst in der 70. Minute. Dennoch sagt Pflanz klar: „Ich schaue nur wenig auf den Gegner.“ Sein Fokus liegt klar auf seiner Mannschaft. „Wenn wir unser Spiel durchbekommen, an uns glauben, dann können wir auch gegen die Kickers punkten.“

Flutlicht, ein Gegner mit großer Fanbasis - es scheint also alles bereitet für ein ganz besonderes Spiel auf der Ostalb. „Wir sind fit und können auch hintenraus immer noch zulegen“, hebt Pflanz nicht ohne Stolz die Fitness seiner Mannschaft heraus.