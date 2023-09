Die Katholische Kroatische Gemeinde in Aalen wird 50

Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Katholische Kroatische Gemeinde Aalen in Sankt Michael in der Hölderlinstraße am kommenden Sonntag, 1. Oktober, ihr 50-jähriges Bestehen. Sie lädt zum feierlichen Gottesdienst um 10 Uhr und zu anschließenden Festlichkeiten mit Essen, Musik und Liedern ein. Komplett renoviert und saniert wurden die Räumlichkeiten des Gemeindezentrums mit ausschließlich ehrenamtlichen Kräften. Top-Ereignis ist die Einweihung einer neuen Boccia-Bahn.

Eigentlich sollte Sankt Michael gar keine Kirche werden, erläuterte Pfarrer Wolfgang Sedlmeier in einem Pressegespräch. Als aber das Siedlungsgebiet Pelzwasen-Zebert seit den Fünfzigerjahren immer mehr Einwohner bekam, brauchte man für die Katholiken einen eigenen Ort für Gottesdienste. Eine neue Kirche wollte man nicht bauen, aber ein Gemeindezentrum mit einem Saal für liturgische Anlässe sollte es schon sein.

Zu einer Kirchweihe reichte es auch nicht, berichtete Sedlmeier. So benedizierte der Neresheimer Abt Norbert Stoffels den kirchlichen Raum und Pfarrer Franz Waldraff war der erste Pfarrer der Gemeinde, die nun zur Kuratie, zu einer Gemeinde im Werden, erklärt wurde. Nach Waldraffs Nachfolger Anton Forner übernahm im Jahr 2005 die kroatische Gemeinde das Gemeindezentrum. „Wir waren zuvor schon 50 Jahre in den Räumen im Opel-Spiegler-Areal“, erzählte Pfarrer Vilim Koretic, der fünfte Seelsorger der Kroatengemeinde, die es in Aalen schon seit 1969 gibt. Koretic dankte Pfarrer Sedlmeier ausdrücklich dafür, dass dieser für den Erhalt von Sankt Michael gekämpft habe, sogar gegen den Beschluss des katholischen Aalener Kirchengemeinderats, der die Aufhebung als Kirche bereits beschlossen hatte.

„Wir richteten die Räume für ein Büro, einen Gemeindesaal und Räume für Bibliothek, Musikinstrumente und Jugendarbeit ein“, ergänzte Paula Matic, die gewählte Vorsitzende des kroatischen Kirchengemeinderats. Für die knapp tausend kroatischen Gemeindemitglieder im Altkreis Aalen gab es regelmäßig Gottesdienste, meist feierlich gestaltet. Besonders dann, wenn hoher Besuch aus Kroatien kam, Bischöfe etwa und sogar zwei Kardinäle.

Die Altarweihe nahm 2022 Erzbischof Tomo Vuksic aus Sarajewo vor. „Sankt Michael bekam nun noch einen Ko-Patron“, hob Pfarrer Sedlmeier hervor, und zwar Aloisius Stepinac, der im kommunistischen Regime als Erzbischof von Zagreb verfolgt wurde und an den Folgen seiner Gefangenschaft starb.