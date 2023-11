Die Diagnose von Steffen Kienles Verletzung steht fest

Glück im Unglück bei VfR Aalens Stürmer Steffen Kienle.

Am Samstag musste der 28-Jährige gegen den FC 08 Homburg verletzungsbedingt früh ausgewechselt werden. Nun steht die Diagnose fest: „Es wurde nur ein Riss im Meniskus diagnostiziert. Wir sind jetzt mit Physiotherapeut Günter Wolf und dem Arzt im Austausch. Der Arzt tendiert zu einem minimalinvasiven Eingriff. Nun müssen wir aber noch abklären, ob die Verletzung auch konservativ behandelt werden kann“, so VfR-Trainer Tobias Cramer. Sicher ist, dass Steffen Kienle in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Beim VfR ist man aber guter Dinge, dass der Stürmer die Wintervorbereitung voll bestreiten kann.