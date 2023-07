Aalen

Die Centus–Arena hat nun auch den Segen des Gemeinderats

Aalen / Lesedauer: 3 min

Der VfR Aalen darf vorerst für die nächsten vier Jahre das städtische Waldstadion in Centus-Arena umbenennen. (Foto: Marijan Murat/dpa )

Das Gremium billigt den Vertrag zwischen der Stadt Aalen und dem VfR zur Übertragung der Namenrechte am Waldstadion. in der Sitzung gibt es aber aber auch Kritik am Verein.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 17:00 Von: Eckard Scheiderer