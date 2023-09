Die Cargobike Roadshow kommt nach Aalen

Die Cargobike Roadshow kommt am Sonntag, 24. September, auf den Marktplatz nach Aalen. Im Rahmen der Show stehen von 10 bis 15 Uhr zwölf verschiedene Modelle von E-Lastenrädern zur kostenlosen Probefahrt bereit. Interessierte Bürger erhalten vor Ort eine unabhängige Beratung von Fachleuten. Aalen gehört zu den zehn ausgewählten Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW), die vom 22. September bis 2. Oktober an der diesjährigen Cargobike Roadshow teilnehmen.

Als RadKultur-Modellkommune bietet Aalen zusätzliche kostenlose Angebote: Beim kostenlosen Rad-Check kann man das eigene Fahrrad auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen. Außerdem gibt es hilfreiche Tipps und Tricks von den fachkundigen Mechaniker-Profis. Nach nur wenigen Minuten in der Fahrradwaschanlage glänzt das Fahrrad wieder wie am ersten Tag. Für Bewirtung sorgen ein Eisrad mit vielen Eissorten und eine Kaffeebar auf Rädern.

Die Hochschule Aalen zeigt das neue Cargo-E-Trike der Firma XYZ Cargo aus Hamburg. Die Stadt Aalen selbst ist ebenfalls vor Ort und präsentiert Tourenvorschläge in der Region. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet außerdem einen Infostand mit einer Codiermaschine an. Die Codierung dient als Diebstahlschutz und erleichtert das Auffinden von Fahrradeigentümern. Wer Interesse an einer Codierung hat, muss den Personalausweis, den Kaufvertrag und das entsprechende Fahrrad mitbringen. Die Codierung kostet für Nichtmitglieder des ADFC 15 Euro, Mitglieder zahlen zehn Euro.