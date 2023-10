Wer wird eines Tages die Brauereigaststätte Barfüßer in der Helferstraße betreiben? Das fragen sich viele Aalener und Gastronomen, die unlängst mitbekommen haben, dass die Barfüßer-Gruppe einen Kooperationspartner für den Betrieb der Gastronomie vor Ort sucht. „Gehandelt“ wurde bereits Sabiha Madan, ehemalige Geschäftsführerin des Aposto im Kubus.

Im Gespräch ist auch ihr Bruder Osman Madan, der einst das Enchilada und später das Aposto in die Kreisstadt holte. Der Name des künftigen Pächters bleibt vorerst jedoch geheim, sagt Marcus Krüger, der gemeinsam mit seinem Bruder Dominik für das operative Geschäft der Barfüßer-Gruppe zuständig ist.

In rund vier Wochen könne er voraussichtlich die Katze aus dem Sack lassen. Dann sei vermutlich der Pachtvertrag unterschrieben. Davor möchte er sich zu dem künftigen Betreiber der Brauereigaststätte nicht äußern, der diese als selbstständiger Unternehmer betreibt. Nur so viel: Dieser komme gebürtig aus Aalen, verfüge über viel Erfahrung in der Gastronomie und sei insofern ein starker Partner vor Ort.

Dass die Barfüßer-Gruppe die Organisation des Gastrobetriebs am Standort in Aalen in die Hände eines Gastronomen legt, der im Sinn des Unternehmens als Kooperationspartner fungiert, habe verschiedene Gründe. Zum einen kollidiere die Eröffnung des Aalener Objekts mit anderen Projekten. Zum anderen sei es der Barfüßer-Gruppe wichtig, einen Betreiber zu haben, der sich vor Ort auskenne und auf regionale Bedürfnisse flexibel eingehen könne.

Ursprünglich war die Eröffnung Ende 2018 geplant

Dass sich die Eröffnung von Barfüßer in Aalen so lange hinzieht, hätte Marcus Krüger nicht gedacht. Ursprünglich anvisiert worden sei sie bereits Ende 2018, spätestens im Frühjahr 2019, Baubeginn sollte eigentlich im Herbst 2017 sein.

Im März 2020 konnte endlich mit den Bauarbeiten begonnen werden. (Foto: Archiv Thomas Siedler )

Dieser musste allerdings immer wieder verschoben werden. Zunächst verzögerten archäologische Ausgrabungen den Zeitplan, dann mussten die Pläne rund um das denkmalgeschützte Haus auf dem Areal nachgebessert werden. Es folgten Gespräche mit den Anwohnern sowie der Aushub, und schließlich musste auch noch das verstärkt auftretende Grundwasser in den Griff bekommen werden.

Das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkhaus an der Ecke Helferstraße/An der Stadtkirche stammt laut Landesdenkmalamt im Kern aus dem 16. Jahrhundert.

So wurde das Haus umgebaut und denkmalgerecht saniert

Im Erdgeschoss hatte rund 25 Jahre lang ein türkischer Schneider seine Dienste angeboten. Es zu sanieren, sei umständlich, aufwendig und teuer gewesen. Lange Zeit sei auch fraglich gewesen, ob das Haus überhaupt erhalten werden und in den benachbarten Neubau integriert werden könne, sagt Krüger. Doch dies sei gelungen.

Die ehemals niedrige Raumdecke im Erdgeschoss sei entfernt und die beiden darüber liegenden Geschosse seien saniert worden. Auch die alten Holztüren, die historische Treppe und die Kreuzstockfenster im Erd- und ersten Obergeschoss des nun in Gelbton gestrichenen Gebäudes seien erhalten worden.

Innenausbau für Anfang 2024 geplant

Die Eröffnung der Gastronomie, die in diesem Frühjahr schon hätte stattfinden sollen, verzögert sich weiter um ein Jahr, sagt Krüger, der angesichts des aufwendigen Millionenprojekts eigentlich schon gar keine konkrete Prognose für mehr für eine Eröffnung abzugeben wagt. Anfang kommenden Jahres soll der Innenausbau beginnen, sodass eine Eröffnung spätestens im Mai 2024 realistisch sei.

Kein Bier aus Aalener Kesseln

Anders als geplant werde das im Barfüßer ausgeschenkte Bier allerdings nicht in den Braukesseln in Aalen gebraut. Aufgrund von gebäudetechnischen Problemen sei dies nicht möglich. Vielmehr dienten die Kupferkessel in der Gastronomie lediglich der Dekoration. Das hauseigene Bier werde von der zentralen Barfüßer-Manufaktur in Neu-Ulm nach Aalen geliefert.

Fassade bietet architektonische Besonderheit

Das Besondere an der Barfüßer-Gastronomie, die im Innenbereich rund 200 Plätze umfasst, sei, dass die Fassade sowohl zur Helferstraße als auch zur Straße An der Stadtkirche geöffnet werden könne. Dadurch hätten die Gäste das Gefühl, im Außenbereich zu sitzen, der rund 100 Plätze umfassen wird, sagt Krüger.

So sah das Grundstück vor der aufwendigen Sanierung aus (Foto: Eckard Scheiderer )

Vermietet seien mittlerweile die 47 Studentenappartements, die sowohl im mehrgeschossigen Neubau als auch im sanierten denkmalgeschützten Fachwerkhaus integriert wurden.