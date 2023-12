Deutliches Ja für den Haushaltsplan

Mit großer Mehrheit hat der Kreistag den rund eine Milliarde Euro umfassenden Haushaltsplan für 2024 verabschiedet. Für die Kommunen von Bedeutung ist, dass die Kreisumlage um einen halben Prozentpunkt weniger auf 32,73 Prozentpunkte steigt. Vorgeschlagen war ursprünglich ein Hebesatz von 33,25 Prozentpunkten. Mehrheitlich abgelehnt hat das Gremium dagegen den von Thilo Rentschler vorgetragenen Antrag der SPD, die Verabschiedung des Wirtschaftsplans der Kliniken für acht Wochen auszusetzen, um in der Zwischenzeit Maßnahmen zur Senkung des prognostizierten Defizits der Kliniken von rund 43 Millionen Euro einzuleiten. Dies wäre ein gefährlicher Weg, warnte Landrat Joachim Bläse.

In den Beratungen habe man versucht, die Balance zwischen Herausforderung und Zukunft zu halten. Der Kreis müsse nun Schulden machen, um überhaupt über die Runden zu kommen.

Sparen tue weh, räumte Bläse ein, rief jedoch dazu auf, sich nicht die Berliner Regierung zum Vorbild zu nehmen. Die Halbwertzeit von Ankündigungen müsse länger sein. Der Kreis habe kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem. Es werde jedoch keinen Kahlschlag geben. Vielmehr wolle man 2024 in Arbeitsgruppen untersuchen, wo gespart werden kann. Er sei aber schon gespannt, wann beispielsweise bei Eingriffen bei der Schülerbeförderung die ersten Eltern auf die Barrikaden gingen. „Dann wird sich zeigen, ob wir die Kraft haben, das durchzuziehen.“

Froh ist Bläse, dass die Höhe der Kreisumlage ohne Schaum vor dem Mund diskutiert worden sei. Die geringere Anhebung bedeute eine um zwei Millionen Euro höhere Verschuldung für den Kreis. Deutlich wurde Bläse beim Thema Landeserstaufnahmestelle (LEA) Ellwangen in Richtung AfD. Hier handele es sich um eine staatliche Pflichtaufgabe, die nicht die Belange des Kreises tangiere. Ansonsten lege er alles offen. Auch müsse der Kreis wegen der LEA keinen Cent für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufwenden. Im Ausschuss habe der AfD-Vertreter diese Aussage akzeptiert und gesagt, damit sei die Sache erledigt. Trotzdem habe die Fraktion erneut einen Fragenkatalog wie den ursprünglichen vorgelegt, weswegen er sich frage, ob es hier wirklich um den Haushalt gehe. „Man will es nicht verstehen!“

Man habe nach Wegen gesucht, den schwierigen Haushalt und vor allem die Ausgaben in den Griff zu bekommen und ehrlich zu wirtschaften, zog Gunter Bühler (CDU) Bilanz. Alle öffentlichen Haushalte seien unter Druck und dies müsse ein Warnsignal sein. Sie seien nicht ausreichend finanziell hinterlegt, um alle Aufgaben zu bezahlen, die andere bestellen. Es drohe eine Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung. Kreis und Kommunen säßen in einem Boot und dürften sich nicht auseinanderdividieren lassen, mahnte Bühler. Man müsse Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit gegenüber den Bürgern bewahren und Verantwortung übernehmen, auch wenn es unangenehm werde.

Bennet Müller (Grüne) forderte, die Kreisumlage auf den von der Verwaltung vorgesehenen Satz von 33,15 Punkten anzuheben, weil man sonst weitere Schulden aufhäufe. Seiner Fraktion gehe es um eine nachhaltige Politik und darum, Handlungsräume für nachfolgende Generationen aufrecht zu erhalten. Der Antrag fand jedoch keine Mehrheit.

Carola Merk-Rudolph (SPD) fand vorausschauendes Handeln wichtig und sagte, es sei schwierig, Bedürfnisse und finanzielle Möglichkeiten, Investitionen und Einsparpotenziale in Einklang zu bringen.

Wünsche und Erwartungen blieben weit hinter den finanziellen Möglichkeiten zurück, konstatierte Peter Traub (Freie Wähler). Bei den Kliniken brauche es harte Einschnitte, um über die Runden zu kommen. Bis 2026 drohten Schulden in Höhe von 146 Millionen Euro aufzulaufen, in der mittelfristigen Finanzplanung seien aber lediglich 104 Millionen vorgesehen. Es drohe also eine zusätzliche Lücke von 42 Millionen und es sei fraglich, ob diese mit einer weiteren Verschuldung zu schließen sei. Traub forderte Solidarität mit den Kliniken auch in schlechten Zeiten.

In Bausch und Bogen lehnte Susanne Mützel (AfD) den Haushaltsplan ab. Er beinhalte unnötige Mehrausgaben. Dieser Kurs werde nicht beendet, Deutschland sei das Sozialamt der Welt. Trotz steigender Steuereinnahmen schaffe es der Kreis, mit einem Minus abzuschließen. Es werde nicht wirklich gespart, vielmehr würden Schulden aufgehäuft und fragwürdige Projekte würden nicht gestrichen. Trotz einer immens steigenden Kostenbelastung der Bürger werde nicht gegengesteuert.