Im Agenturbezirk Aalen ist laut Pressemitteilung der Agentur für Arbeit im September die Zahl der Arbeitslosen um 514 Personen auf 9.528 Personen gesunken. Dadurch ging die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent zurück. „Nach einem saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den letzten Monaten, waren im September wieder deutlich weniger Menschen arbeitslos gemeldet. Mit einem Rückgang an Arbeitslosen von 5,1 Prozent liegen wir in Ostwürttemberg sogar auf Platz 1 was die Entwicklung der Zahlen in Baden-Württemberg angeht. Ein starkes Zeichen für unsere Region und ihre Stabilität in weiterhin herausfordenden Zeiten“, resümiert Geschäftsführerin Claudia Prusik. Wie erwartet, konnten vor allem jüngere Leute ihre Arbeitslosigkeit nach den Sommerferien beenden und eine Beschäftigung aufnehmen oder eine Ausbildung oder eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme beginnen.

„Der Markt hat nach der Sommerpause ganz deutlich wieder an Fahrt aufgenommen und ich freue mich, dass wir zum Übergang in den Herbst eine positive Entwicklung spüren“, sagt Prusik weiter. „Vor allem bei den Arbeitslosmeldungen konnten wir einen überdurchschnittlich hohen Rückgang registrieren. Sowohl im Vergleich zum Vormonat, als auch im Vergleich zum Vorjahr: Es mussten sich weniger Menschen arbeitslos melden! Das ist nach wie vor ein Zeichen dafür, dass die Unternehmen trotz der vielen Herausforderungen, die auf ihnen lasten, an ihren Arbeitskräften festhalten“, erklärt Prusik. Arbeitskräfte sind in der Region ein stark gefragtes Gut und wer die Entwicklungen des regionalen Arbeitsmarktes und die der Arbeitswelt im Gesamten verfolgt, der weiß, dass es wichtig ist, die Mitarbeiter möglichst im Unternehmen zu halten.

Klar ist für die Leiterin der Arbeitsagentur: „Wir werden weiterhin alle Hände voll damit zu tun haben, den Arbeitskräftebedarf für die Region zu decken, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.“ Dann wirbt sie für ein wichtiges Thema: „An dieser Stelle möchte ich nochmal das Thema Qualifizierung in den Fokus rücken. Wohlwissend, dass ich das schon sehr oft betont habe, aber es ist und bleibt einer der vielversprechendsten Stellhebel ‐ sowohl für die Beschäftigten in den Unternehmen als auch für unsere Kundinnen und Kunden der Arbeitsagentur und der Jobcenter. Deshalb haben wir als Arbeitsagentur gemeinsam mit den Jobcentern des Ostalbkreises und des Landkreises Heidenheim die „Weiterbildungstage Ostwürttemberg“ organisiert. Sie finden am Mittwoch, 11. Oktober; in der Agentur für Arbeit Aalen und am Dienstag, 24. Oktober, in der Agentur für Arbeit Heidenheim jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr statt.“