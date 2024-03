Für Fußball-Regionalligist VfR Aalen steht das nächste Auswärtsspiel an. Die Mannschaft von Trainer Markus Pflanz wird zu Gast bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt sein. Spielbeginn an diesem Samstag ist um 14 Uhr.

Markus Pflanz ist als VfR-Trainer noch unbesiegt

In vier Liga-Spielen hatte Markus Pflanz bislang das Sagen. Dabei ist er noch unbesiegt. Es gab einen Sieg und drei Unentschieden. Zuletzt sicherte man sich bei der TSG Balingen spät einen Punkt. In der Nachspielzeit konnte Joker Ephraim Eshele zum 2:2 ausgleichen. Der VfR-Trainer blickt nochmals auf die Partie zurück: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. In den ersten 20 Minuten hatte man von Balingen offensiv nicht viel gesehen. Wir hatten drei Möglichkeiten, um in Führung zu gehen“, so Markus Pflanz. In der 22. Minute hätte Balingen aber durchaus das 1:0 erzielen können. Doch Torhüter Michel Witte parierte im Eins-gegen-Eins stark. „Vor der Pause machen wir dann hochverdient das 1:0. Wir hätten eigentlich auch 2:0 führen müssen. Nach der Pause haben wir stark weitergemacht. Mit einem Sonntags-Glücksschuss konnte Balingen erst ausgleichen - und kurz darauf dann das 2:1 erzielen“, so Markus Pflanz. Das letzte Wort gehörte aber dem VfR. Wie bereits in Haiger, konnte man auch in Balingen wieder erkennen, dass die Moral in der Mannschaft derzeit hervorragend ist. „Wir geben niemals auf und machen so lang weiter, bis der Schiedsrichter die Partie abpfeift. Für mich sind das aber Grundtugenden: Immer alles zu geben, bis das Spiel vorbei ist“, so Markus Pflanz. Obwohl der VfR in der 90. Minute zum 2:2 ausgleichen konnte, waren es für Markus Pflanz letztlich zwei verlorene Punkte.

Die Ostälbler sind beim Sechsten gefordert

Am Karsamstag ist der VfR wieder auswärts gefordert. Der Tabellenelfte tritt beim Sechsten Eintracht Frankfurt II an. Im Hinspiel setzte sich der VfR Aalen in einem packenden Spiel knapp mit 3:2 durch. Für Markus Pflanz sei die Eintracht eine typische U23-Mannschaft, mit sehr guten Spielern, die teilweise bereits erste Erfahrungen in der Bundesliga und auch im Pokal gesammelt haben. Nicht mit von der Partie werden dabei Verteidiger Johannes Kraus und die beiden Stürmer Steffen Kienle und Ephraim Eshele sein. „Johannes Kraus fällt aufgrund einer Gehirnerschütterung aus. Ephraim Eshele hat einen Infekt. Steffen Kienle wird auch keine Alternative sein, er ist aber auf einem guten Weg“, so Markus Pflanz abschließend.