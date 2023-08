Der VfR Aalen macht (wieder) Spaß

Vico Meien fasst es nach dem 1:1 bei Mainz II treffend zusammen: „Es macht Bock.“ Das stimmt. Nicht nur den Spielern auf dem Rasen. Auch bei den Fans sorgt der erfolgreiche Saisonstart für unerwartete Glücksgefühle. Denn rechnen konnte sicher keiner mit neun Punkten aus den ersten fünf Spielen der neuen Regionalligasaison.

Doch zum Höhenflug setzt keiner im Team von Trainer Tobias Cramer an. Der Coach selbst spricht gerne davon, dass man „anständig“ bleiben müsse. Was er damit meint? Konzentriert weiter arbeiten. Denn der VfR Aalen ist weit davon entfernt, sich selbst als Spitzenteam der Liga zu deklarieren. Wenngleich sich im Verein natürlich keiner gegen diese schöne Momentaufnahme wehrt. „Wir hatten gegen Mainz II in der ersten Hälfte wie schon gegen Kassel einige Chancen, um den Sack zuzumachen“, sagt Kapitän Ali Odabas: „Wir machen die Dinger aber wieder nicht rein.“ Und daher hat der VfR eben trotz des guten Starts weitere Baustellen, die es zu beackern gilt. Fakt ist aber, in allen fünf Saisonspielen hat der VfR die wichtige Führung erzielt. Aber in allen auch danach immer etwas weniger investiert. „Wir sind da nicht clever genug“, moniert Odabas. Die Quittung: ein Gegentor. So auch zuletzt am Dienstagabend in Mainz. „Ängstlichkeit“ sei einer der Gründe am Mainzer Bruchweg gewesen. „Wir lassen uns hinten reinfallen, machen die Laufwege nicht mehr konsequent. Sehr ärgerlich“, sagt Cramer und hat zuvor im Spiel bereits versucht, mit einer Systemumstellung darauf zu reagieren. Genützt hat es nichts.

Die Mainzer Bundesliga–Reserve glich bekanntlich aus und erspielte sich fortan etwas Oberwasser. „Da hat man gesehen, was die am Ball können“, gibt der Aalener Coach anerkennend zu. „Uns haben am Ende ein wenig die Körner gefehlt“, fügt Odabas erklärend an.

Doch zur Wahrheit gehört eben auch, der VfR hat sich auch in Mainz nach einem Gegentor wieder zurückgekämpft und hatte mehr als einmal die Chance wieder in Führung zu gehen und vielleicht sogar den nächsten Sieg zu landen. „Erst einmal war es super herausgespielt. Yannick Thermann dribbelt unglaublich gut in den freien Raum rein und bedient Jascha Döringer, der den Ball in die Mitte chippt“, schildert Cramer die dickste Gelegenheit auf den neuerlichen Führungstreffer durch Ibrahima Diakité. Eigentlich mache er ja alles richtig. „Er nimmt den Ball an, mit der Brust, dreht sich und muss dann eigentlich nur noch die Ecke treffen.“ Das gelang ihm aber nicht, er traf stattdessen FSV–Keeper Lasse Rieß und so fuhr der VfR eben nur mit einem weiteren Punkt im Gepäck in Richtung Ostalb. „Ungeschlagen nach fünf Spieltagen ist auch nicht so verkehrt“, schiebt Cramer nach. An diesem Samstag wartet in der heimischen Centus Arena Steinbach Haiger auf die Aalener und damit ein Spitzenteam der Liga — zumindest auf dem Papier. Da heißt es weiter „anständig“ zu bleiben und dann macht es sicher nicht nur Vivo Meien weiter Bock. Der VfR Aalen macht in dieser Form eben (wieder) allen Beteiligten Spaß.