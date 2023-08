Der VfR Aalen ist weiter ungeschlagen

Bestes Fußballwetter am Mainzer Bruchweg. An diesem Dienstag ist alles für einen perfekten Aalener Abend angerichtet gewesen. Gegen den FSV Mainz 05 II hatte der VfR Aalen bekanntlich die Chance, auch im fünften Spiel in der Regionalliga ungeschlagen zu bleiben.

Keine Änderungen in der Startelf

VfR–Trainer Tobias Cramer hat Wort gehalten und wieder seine Erfolgself in die Partie geschickt. Denen war das Selbstvertrauen in den ersten Minuten bereits anzumerken. Allerdings ließen sich beide Mannschaften zunächst etwas Zeit, um für Torgefahr zu sorgen. Ein Fernschuss von Lasse Wilhelm (10.) und ein Versuch von Stefan Wächter (15.) eröffnetet dann endgültig eine interessante erste Hälfte. Vier Minuten später war es ein Freistoß von Ken Mata, der gefährlich vor das Tor von Michel Witte flog. Allerdings brachte Enis Shabani den Ball aus kurzer Distanz nicht auf das Tor.

Aalen arbeitet an der Führung

Ein Fehler von Mainz führte dann beinahe zur besten Aalener Gelegenheit. Doch letztlich verpasste Paolo Maiella den richtigen Moment für das Abspiel auf Benjamin Kindsvater. Die Chance verpufft (25.) Allerdings häuften sich in der Folge auch bei Aalen die Fehler. Unerklärliche Fehlpässe von Lasse Jürgensen und Stefan Wächter im Vorwärtsgang konnte die Heimelf aus Mainz allerdings nicht nutzen. Nach gut einer halben Stunde übernahm Aalen das Zepter und arbeitete an der Führung. Nach einem langen Abschlag von Witte war es Ibrahima Diakité der marschierte und im letzten Moment von einem Mainzer Abwehrbein gestoppt wurde — Ecke (27.). Diese von Wächter getreten verpasste abermals der Aalener Mittelstürmer Diakité.

VfR lässt Chance um Chance liegen

Aalen blieb dran und ließ Mainz II nur wenig Möglichkeiten für Gefahr zu sorgen. In der 34. Minute traf Maiella nach einer Hereingabe von Yannick Thermann den Ball nicht richtig. Nur vier Minuten später verlängerte Ali Odabas eine Ecke von Wächer und Jascha Döringer brachte den Ball gleich zweimal nicht ab Keeper Lasse Rieß vorbei (38.). Weiter vier Minuten später passte Benjamin Kindsvater perfekt auf Thermann. Dessen Schuss konnte Rieß parieren. Aalen hätte längst führen müssen. So ging es eben mit 0:0 in die Kabine.

Keine Wechsel zur Pause

Aus dieser kamen beide Teams unverändert heraus. Das Spiel blieb unterhaltsam. Beide Mannschaften trugen ihren Teil dazu und Aalen belohnte sich in Minute 56. Mauric Trapp konnte den erneut starken Diakité nur mit einem Foul im Strafraum stoppen — Elfmeter. Kindsvater ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte diesen souverän. Mainz II investierte nun noch mehr und bot Aalen immer mehr Räume an. Doch es waren die Mainzer, die trafen. Nach einem langen Ball in die Spitze, einer perfekten Ablage war es Danny Schmidt, der Witte keine Chance ließ — 1:1 (67.).

Mainz II übernimmt das Zepter

Mainz wollte mehr und Aalen warf alles rein, bekam immer irgendwie einen Fuß dazwischen. Und plötzlich war sie da, die Chance für Diakité. Völlig frei vor Rieß bekam er den Ball aber nicht am Keeper vorbei (79.). Es blieb spannend bis zum Schluss. Marcus Müller vergab in der Nachspielzeit noch einmal eine Chance für Mainz II. Meien hatte für den VfR noch die Chance zum zweiten Tor. Der Ball ging an das Außennetz. Es blieb beim 1:1. „Wir waren sehr griffig und sehr gut im Spiel. Leider haben wir es nicht verstanden unsere klaren Torchancen in Tore umzumünzen“, sagt Cramer und meint vor allen Dingen die erste Hälfte.

VfR: Witte - Rahn (82. Szabo), Jürgensen, Meien, Maiella (67. Schaupp), Döringer, Diakité, (90. Kundruweit), Kindsvater (82. Preu), Odabas, Thermann, Wächter.