Der VfR Aalen ist heiß auf das Spiel gegen Balingen

An diesem Freitag trifft der VfR Aalen in der heimischen Centus Arena auf die TSG Balingen. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr.

Trainer Tobias Cramer: „Es hat richtig gebrannt auf dem Trainingsplatz

Achtmal standen sich der VfR Aalen und die TSG Balingen bislang gegenüber — und achtmal hieß der Sieger TSG Balingen. Ganz nah dran am ersten Sieg waren die Aalener im Frühjahr im WFV–Pokal–Viertelfinale: „Wir hatten das Gros der Chancen und Balingen hat aus einer guten Aktion heraus das 1:0 gemacht. So sind wir dann wieder auf die Verliererstraße gekommen. Wir werden weiter hart arbeiten und glauben an uns“, ist VfR–Trainer Tobias Cramer optimistisch. Wie Tobias Cramer weiter ausführt, ist jeder in der Mannschaft heiß auf das Spiel gegen Balingen. „Es hat richtig gebrannt auf dem Trainingsplatz.“ Aalens Trainer kann dabei fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Loris Portella, der immer noch Erkältungssymptome hat, und Steffen Kienle sind alle einsatzbereit. Voraussichtlich wird es gegenüber dem 0:0 bei den Stuttgarter Kickers keine Veränderungen geben. Möglicherweise könnte aber Jascha Döringer in die Zentrale rücken. Ein paar Situationen habe man durchgespielt.

Tobias Cramer ist immer noch begeistert von der Stimmung in Stuttgart

Auch Tage nach dem Spiel bei den Kickers, ist Tobias Cramer immer noch begeistert von der Stimmung, die die VfR–Fans gemacht hatten. „Die Unterstützung war sensationell. Wenn wir Atmosphäre nochmal erleben dürfen, wäre das schon eine tolle Sache“, so Tobias Cramer. Eine besondere Atmosphäre erwartet der VfR–Trainer auch an diesem Freitag gegen die TSG Balingen. „Ein Heimspiel unter Flutlichtlicht zu haben ist immer etwas Besonderes. Das freut jeden Fußballer, wenn man Flutlichtspiele bestreiten darf. Jetzt hoffen wir einfach auch, dass das Große passt.“ Erst am vergangenen Spieltag konnte die TSG Balingen den ersten Saisonsieg feiern — und zwar auf spektakuläre Art und Weise. Mit 6:3 setzte man sich gegen den FC–Astoria Walldorf durch. Dreifacher Torschütze war dabei Tobias Dierbacher. „Er macht es richtig gut als Stürmer. Er kam praktisch aus dem Nichts und erzielt drei Tore“; so Tobias Cramer. Ebenfalls unter den Balinger Torschützen war Moritz Kuhn. Wie Tobias Cramer betont, könne er Spiele allein entscheiden. Bleibt zu hoffen aus VfR–Sicht, dass dies an diesem Freitag nicht der Fall sein wird — und der Negativlauf gegen Balingen nun endlich gestoppt wird.