Der VfR Aalen hat den vierten Heimsieg in Serie im Blick

An diesem Samstag trifft der VfR Aalen in der heimischen Centus Arena auf den Bahlinger SC. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Bislang ein erfolgreicher Oktober

Für die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer ist es bislang wahrlich ein goldener Oktober. Zwei Spiele wurden absolviert und beide Spiele konnte man gewinnen. Gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gab es zu Hause ein 2:0 und am vergangenen Sonntag beim TSV Schott Mainz ein 3:2. Mit 22 Punkten nach zwölf Spielen setzt man sich somit in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest fest. Von den vorderen Plätzen kann der Bahlinger SC derzeit nur träumen, der Blick ist eher nach unten gerichtet. Mit 15 Punkten rangiert man auf dem zwölften Tabellenplatz. So schätzt VfR-Trainer Tobias Cramer den kommenden Gegner Bahlinger SC ein: „Sie haben eine überragende Erfahrung im Team und spielen seit Jahren in der Regionalliga. Sie wissen, wie Regionalliga-Fußball funktioniert, gepaart mit individualtaktischen Möglichkeiten. Sie haben einige Spieler im Team, die ein Spiel ganz allein entscheiden können: sei es Hasan Pepic oder Kapitän Yannick Häringer. Das wird schon eine schwierige Aufgabe.“ Man wolle Bahlingens individuelle Klasse gegen den Ball eindämmen. „Dann werden wir das Spiel nach vorne auch gut bestreiten“, so Tobias Cramer.

Wiedersehen mit Ex-Spieler Holger Bux

An diesem Samstag wird es dabei auch zum Wiedersehen mit Ex-VfRler Holger Bux kommen. Wie Trainer Tobias Cramer betont, verfolgt er seine Entwicklung in Bahlingen, aber: „Wir verfolgen die Entwicklung von allen Spielern, die in der vergangenen Saison beim VfR Aalen gespielt haben. Es ist nicht nur Holger, den wir im Auge haben, sondern auch Mark Müller, Kristjan Arh Cesen oder Leon Volz. Das was Holger Bux aber in Bahlingen akutell macht, ist sehr stabil. Er wurde ein wenig umgepolt und agiert in der Innenverteidigung. Durch seine Spielintelligenz bekommt er das aber auch enorm gut hin.“

Centus Arena ist eine Festung

Zuletzt war die Centus Arena eine regelrechte Festung. Die vergangenen drei Spiele konnten allesamt gewonnen werden. Dass nun der vierte Heimsieg in Folge gelingen könnte ist nicht unwahrscheinlich, denn der Bahlinger SC hat auswärts erst vier Punkte gesammelt. Es gab einen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. „Wir müssen genauso auftreten, wie in der vergangen Woche. Das wird wichtig sein: Mit Ball eine gewisse Überzeugung auf den Platz zu bringen, wie wir es mit Ball spielen möchten. Auf der anderen Seite ist das Credo, die Null zu halten.“ In der Innenverteidigung wird es allerdings zu einem Wechsel kommen. Lasse Jürgensen ist am Blinddarm operiert worden. Für ihn wird Michael Schaupp in die Startelf rücken. „Gerade was die Innenverteidigung angeht, sind wir sehr gut aufgestellt. Michael Schaupp wird genauso gut performen, wie Lasse Jürgensens in den vergangenen Wochen“, so Aalens Trainer Tobias Cramer abschließend.