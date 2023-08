Der VfR Aalen bleibt auch im vierten Saisonspiel unbesiegt

In einer packenden Begegnung hat Fußball–Regionalligist VfR Aalen 1:1 gegen Hessen Kassel gespielt. Durch den Punktgewinn haben die Aalener nun acht Punkte auf dem Konto.

In der Anfangsphase hatten die Gäste mehr vom Spiel. Alban Meha hätte Kassel bereits früh in der Partie in Führung bringen können. Sein Schuss aus rund 30 Metern knallte dabei an die Latte (4. Minute). In der neunten Minute konnte VfR–Torhüter Michel Witte parieren, der Ball landete dabei bei Sercan Sararer. Der Abschluss wurde von Yannick Thermann geblockt. Marc Stendera kam an das Leder, der Schuss ging knapp am Tor vorbei. „In dieser Phase hätte das Spiel durchaus in die andere Richtung gehen können, das muss man ganz klar sagen“, berichtet VfR–Trainer Tobias Cramer.

VfR wird immer stärker

Nach einer Viertelstunde wurde der VfR Aalen aber immer stärker. Nach einer Kopfball–Verlängerung von Kapitän Ali Odbabas köpfte Jascha Döringer den Ball knapp über das Tor (19.). In der 23. Minute brandete Jubel in der Centus Arena auf. Lasse Jürgensen wurde auf der Strafraumlinie gefoult. Schiedsrichter Roy Dingler zeigte dabei umgehend auf den Punkt. Benjamin Kindsvater nahm sich der Sache an und verwandelte sicher ins untere rechte Eck zur 1:0–Führung. Nach einer halben Stunde hatte As Ibrahima Diakité die Chance zum 2:0, doch sein Kopfball war letztlich zu unplatziert und Torhüter Franz Langhoff hatte keine Probleme. Zwei Minuten später hatte Meha die Chance zum Ausgleich. Im Strafraum zog er ab, der Ball ging allerdings ans Außennetz. Es ging nun hin und her. In der 36. Minute eroberte Stefan Wächter den Ball. Dabei bediente er Diakité. Dieser zog ab, doch mit einer großartigen Parade verhinderte Langhoff das 0:2. Nur Sekunden später durfte dann Kassel erstmals an diesem Nachmittag jubeln. Meha spielte den Ball in den Lauf von Nikos Zografakis. Er netzte zum 1:1 ein. Bei diese Aktion verletzte sich Aalens Schlussman Michel Witte. Er prallte mit einem Mitspieler zusammen. Nach einer Behandlungspause konnte er allerdings weiterspielen. In der 44. Minute wäre Kassel beinahe in Führung gegangen. Nach einem Schnitzer vom ansonsten stark spielenden Lasse Jürgensen, lief Zografakis auf Torhüter Witte zu. Dieser konnte den Abschluss stark parieren. Zur Pause stand es 1:1, die 1310 Fans bekamen eine packende erste Hälfte zu sehen.

VfR ist überlegen, verpasst allerdings die erneute Führung

Nach Wiederanpfiff ging es munter weiter. In der 51. Minute ging der Schuss von Diakité haarscharf rechts am Tor vorbei. Fünf Minuten später sollte es dann hitzig werden. Nach einem Foul von Frederik Rahn an Meha kam es zu einer Rudelbildung. Schiedsrichter Dingler bewahrte die Ruhe und zeigte Rahn die gelbe Karte. Im Anschluss war die Partie dann nicht mehr so chancenreich, auf mittlerweile nassem Untergrund gab es viele Fouls und Unterbrechungen. 23 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit wurde Wächter von Thermann bedient. Wächter zog ab, der Ball konnte noch entscheidend geblockt werden. Der anschließende Eckball wurde gefährlich und Odabas erzielte sogar das 2:1. Doch Schiedsrichter Dingler entschied auf Abseits. Eine erneute Aalener Führung wäre zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient gewesen, da die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer aktiver und spielbestimmend war. In der Schlussphase wendete sich das Blatt allerdings ein wenig. Kassel wurde nun mutiger und hoffte auf den Lucky Punch. Praktisch mit dem Schlusspfiff musste sich Witte auch nochmals auszeichnen. Er konnte zur Ecke klären, und letztlich blieb es beim 1:1. „Wir sind weiter ungeschlagen, das ist richtig gut. Trotzdem fühlt es sich ein wenig ärgerlich an, denn ein Sieg wäre möglich gewesen. Wir standen relativ gut, hatten unsere Chancen und waren die spielbestimmende Mannschaft“, so das Fazit von Mittelfeldspieler Vico Meien.

Trainer Tobias Cramer bewertete den Auftritt seiner Mannschaft folgendermaßen: „Grundsätzlich waren es heute zwei Mannschaften, die körperlich alles reingeschmissen haben. In der Phase, als wir eine gute Zeit hatten im Spiel, hat Kassel alles wegverteidigt. Wir sind nun immer noch ungeschlagen. Da beide Mannschaften einen unglaublichen Teamspirit ausgestrahlt haben, haben wir ein klasse Regionalliga–Spiel gesehen.“ Bereits an diesem Dienstag steht für den VfR das nächste Spiel an. Um 19 Uhr ist man zu Gast beim FSV Mainz 05 II.

VfR: Witte - Rahn (80. Schaupp), Jürgensen, Odabas, Thermann - Meien, Döringer, Wächter, Maiella (74. Preu), Kindsvater (90.+2 Kraus) - Diakité (80. Kundruweit)