Der ultimative Berglauf der Ostalb steht vor der Tür

Jetzt dauert es nur noch rund eineinhalb Wochen bis die zweite Auflage des Braunenberglaufs ansteht. Am Samstag, 23. September, ab 13 Uhr ist es dann soweit.

Einen Eindruck von der Strecke konnte man sich dabei am Mittwochabend verschaffen. Der erste von zwei Probeläufen stand an. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer waren dabei — unter ihnen der amtierende Titelverteidiger Lukas Schwella. Einen zweiten Probelauf wird es an diesem Samstag geben. Los geht es um 16 Uhr, Treffpunkt ist an der Hubertuskapelle in Oberalfingen.

400 Höhenmeter müssen gemeistert werden

Am 23. September wird es neben dem Hauptlauf über 14,6 Kilometer einen 8,2 Kilometer langen Lauf, Kinder–, Schüler– und Jugendläufe, sowie einen Inklusionslauf geben. Wie bereits im vergangenen Jahr müssen auf der 14,6 Kilometer langen Strecke wieder satte 400 Höhenmeter gemeistert werden. Start ist an der Hubertuskapelle in Oberalfingen. Dabei führt die Strecke an insgesamt fünf Sehenswürdigkeiten vorbei: der Jakobshütte, dem Bergbaupfad, der Erzgrube, dem Naturfreundehaus und dem Fernsehturm. Das Ziel ist dann wieder in Oberalfingen — bei „Getränke Keller“.

Die Teilnehmerzahl der beiden größten Läufe ist auf 300 begrenzt. Anmeldungen sind derzeit aber noch problemlos möglich. Bislang haben sich rund 80 Läuferinnen und Läufer angemeldet.

Thomas Ilg: „Es ist eine tolle Strecke“

Weshalb sich eine Teilnahme am „ultimativen Berglauf der Ostalb“ lohnt, berichtet Mitorganisator Thomas Ilg: „Der Braunenberglauf bietet einfach eine tolle Strecke. Die Aussicht auf Aalen ist einfach grandios. Dazu läuft man an der Jakobshütte, der Erzgrube und dem Naturfreundehaus vorbei. Eine Teilnahme wird man definitiv nicht bereuen, es lohnt sich auf jeden Fall.“ Organisiert wird der Braunenberglauf von „Ostalb Sport Events“, um die Läufer Thomas Ilg und Markus Angstenberger. Mit im Team sind die beiden Ehefrauen.

Unterstützung bekommen die vier von der TG Hofen und dem Lauftreff des TSV Hüttlingen. „Das Räumle in Oberalfingen ist zuständig für die Streckenposten innerorts und die Parkplatzeinweisung. Für die Sicherheit werden die Malteser und das Deutsche Rote Kreuz sorgen. „Dominic „Gebi“ Gebauer von Radio 7 wird im Start– und Zielbereich durch das Programm führen“, berichtet Thomas Ilg.

Ein großer Markt

Rund um den Braunenberglauf ist einiges geboten. Um 11.30 Uhr startet im Innenhof der Firma „Rolladen Kaiser“ in Oberalfingen der „Kreativ und Handgemacht Markt“. Insgesamt gibt es 21 Stände, das sind mehr als im vergangenen Jahr. Die Siegerehrung findet in den Hallen von „Getränke Keller“ statt.

Info: Die „Aalener Nachrichten“ und „Ipf- und Jagst-Zeitung“ verlosen drei Startplätze für den Braunenberglauf. Wer kostenlos an den Start gehen möchte, sollte bitte bis spätestens Mittwoch, 20. September, um 23.59 Uhr eine Mail mit Betreff „Braunenberglauf“ und den Kontaktdaten an [email protected] schreiben. Die Gewinner werden per Mail informiert und erhalten einen Code, den man auf der Homepage des Braunenberglaufs (braunenberg-lauf.de) bei der Anmeldung einlösen kann.