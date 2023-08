Der TSV Westhausen schrammt haarscharf an der nächsten Überraschung vorbei

Abtsgmünd — Neuler 0:4 (0:1). Tore: 0:1 J. Pflieger (29.), 0:2 F. Funk (49.), 0:3 T. Knauer (71.), 0:4 M. Gentner (77.).

Adelmannsfelden — Elchingen 4:0 (0:0). Tore: 1:0 R. Frank (49.), 2:0 D. Boll (64.), 3:0 R. Weber Eigentor (78.), 4:0 D. Plavotic (80.).

Rosenberg — Kirchh./Dirgenh. 2:3 (1:1). Keine weiteren Angaben

Lauchheim II — Unterkochen 1:3 (0:2). Tore: 0:1 M. Viehöfer (30.), 0:2 M. Volk (41.), 1:2 N. Zwaller (56.), 1:3 J. Feuchter (88.).

Röhlingen — Schwabsb.-Buch 3:6 (1:1/2:2) n.E.. Tore: 1:0 F. Schilk (7.), 1:1 L. Frey (13.), 2:1 R. Junker (57.), 2:2 ET Julian Manz (73.). Elfmeterschießen: 2:3 S. Frank, 3:3 J. Brendle, 3:4 M. Fürst, 3:5 F. Fürst, 3:6 T. Appt. Den Zuschauern wurde ein Pokalfight geboten. Die Heimelf war gegen die Gäste gut im Spiel. Die Führung währte leider nicht lange. Der FCR ging erneut in Führung. Im weiteren Verlauf kamen die Gäste erneut zum Ausgleich. Der FCR hatte dann in der zweiten Halbzeit die besseren Aktionen verpassten aber die Chancen zu verwerten. Der FCR bot gegen den Bezirksligisten eine sehr gute Leistung und musste sich den Gästen im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Jagstzell — Bopfingen 2:5 (1:3). Tore: 1:0 T. Ziegler (10.), 1:1, 1:2 B. Yavuz (23., 25.), 1:3 E. El Mekhzoumi (38.), 2:3 S. Schier (53.), 2:4 B. Kazymov (61.), 2:5 M. Susso (90.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Jagstzell (60.).

Ohmenh./Dorfmerk. III — Unterschneidheim 1:3. Keine weiteren Angaben.

Zöbingen — Pfahlheim 0:1 (0:1). Tor: Dominik Groll (24.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Pfahlheim (90+2.).

Westhausen — Lauchheim 6:8 (1:0/3:3) n.E.. Tore: 1:0 J. Pfliegner (31.), 1:1 J. Ulmer (47., FE), 2:1, 3:1 L. Massopust (48., 63.), 3:2 A. Eiberger (82.), 3:3 M. Weber (83.). Elfmeterschießen: 3:4 J. Ulmer, 4:4 D. Nittmann, 4:5 M. Weber, 4:6 A. Eiberger, 5:6 P. Welsandt, 5:7 D. Maile, 6:7 L. Straubmüller, 6:8 C. Krasniqi. Seit langem sahen die Zuschauer wieder ein Pflichtspiel zwischen Westhausen und Lauchheim und sie wurden im Derby nicht enttäuscht. Die Heimmannschaft führte zwischenzeitlich verdient mit 3:1. Die Gäste schlugen aus dem Nichts innerhalb von zwei Minuten zwei mal zu und retteten sich so ins Elfmeterschießen. Dort verwandelte der Bezirksligist danach alle Elfmeter und zieht in die nächste Runde ein.

Neuler II — Eigenz.-Ellenb. 4:2 (2:2). Tore: 0:1, 1:2 A. Adler (9., 35.), 1:1 B. Schmitt (11.), 2:2 H. Nagel (45+2., FE), 3:2, 4:2 M. Köppe (72., 90.).

Hofherrn.-Unterr. II — Lorch 2:0 (1:0). Tore: 1:0 P. Weidl (9.), 2:0 T. Krohmer (90+2.). Bes. Vork.: Hofherrnweiler verschießt Elfmeter (11.).

Wört — Nordh.-Zipplingen 3:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:1, 3:1 T. Schwarzbäck (18., 59., 85.), 1:1 F. Humpf (49.).

Ellwangen — SF Dorfmerkingen II 1:2 (0:0). Tore: 0:1 F. Amon (65./FE), 1:1 D. Banen Essome (77.), 1:2 D. Fischer (88.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Ellwangen (90+1.). Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und zeigten den Zuschauern ein gutes Spiel. Erst in der Schlussphase konnte Dorfmerkingen den Siegtreffer erzielen und zieht in die nächste Runde ein.

Auernh./Neresheim — TS Heidenheim 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Kalimou (11.), 0:2 Gülperi (39.), 0:3 k. A. (73.).

Königsb./Oberkochen — Schnaitheim 2:3 (1:1). Tore: 0:1, 2:3 Kolb (6., 90+4.), 1:1, 2:2 R. Renko (45+1., 82.), 1:2 Schmidt (67.).

TKSV Giengen — Härtsfeld 8:7 (1:1/2:2) n.E..