Der Titelverteidiger ist in Wasseralfingen gefordert

Mit großen Schritten neigt sich die Sommerpause dem Ende entgegen. An diesem Wochenende steht für die Teams von der Bezirksliga bis zur Kreisliga B das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Die erste Runde im Bezirkspokal wartet.

„Joe“ Colletti hätte gerne gegen eine andere Mannschaft gespielt

Titelverteidiger ist Bezirksligist Sportfreunde Dorfmerkingen II. Die Mannschaft von Thomas Lieb hat allerdings ein ziemlich unangenehmes Los in der ersten Runde erwischt. Am Sonntag um 15 Uhr wird man zu Gast sein bei A–Ligist Union Wasseralfingen. Seit dieser Saison wird Union von Spielertrainer Gioacchino „Joe“ Colletti trainiert — und so schätzt dieser die Lage kurz vor dem Pflichtspielauftakt ein: „Klar hätten wir uns gerne ein anderes Los gewünscht und nicht gleich den Titelverteidiger in der ersten Runde. Es wird aber ein sehr interessantes Spiel und wir freuen uns schon darauf. Wir hatten gute Testspiele und sind bereit.“ Urlaubsbedingt werden aber einige Spieler bei der Union fehlen, unter anderem auch Spielertrainer „Joe“ Colletti. „Ich bin aber in Rücksprache mit Co–Trainer Antonio Avigliano und meinem Bruder Angelo Colletti.“ Für die erste Runde wünscht „Joe“ Colletti allen Mannschaften einen verletzungsfreien Pokalauftakt: „In den vergangenen Jahren gab es in den ersten Pokalrunden leider immer wieder schwere Verletzungen. Deshalb wünsche ich mir, dass alle verletzungsfrei bleiben und heil aus den ersten Spielen kommen.“

Zu einem weiteren Duell zwischen A–Liga und Bezirksliga wird es um 17 Uhr in Hüttlingen kommen. Der TSV fordert im Derby die DJK–SG Schwabsberg–Buch heraus. Auch diese Partie wird für den Favorit alles andere als einfach.

SGM Tannhausen/Stödtlen tritt beim A–Ligisten an

Der dritte Bezirksligist im Bunde, der gegen einen A–Ligisten antritt, ist die SGM Tannhausen/Stödtlen. Der Aufsteiger wird beim TSV Westhausen antreten (13 Uhr). In der vergangenen Saison gab es zwei klare Siege für die SGM. Zuhause gewann das Team von Günter Leberle mit 2:0, im Rückspiel in Westhausen setzte man sich sogar mit 3:0 durch. Sehr machbare Aufgaben haben die anderen Bezirksligisten aus dem Aalener Raum, nämlich allesamt gegen B–Ligisten: Um 15.30 Uhr steht für den FV 08 Unterkochen das Derby beim SV Waldhausen II an. Um 16 Uhr möchte der TV Neuler seiner Favoritenrolle beim FC Schloßberg gerecht werden. Um 17 Uhr spielt der SV Lauchheim bei der SGM Fachsenfeld/Dewangen. Die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach II ist im Gmünder Raum aktiv und tritt beim TV Lindach an.

Los geht der lange Fußball–Nachmittag um 12.30 Uhr

Der lange Fußball–Nachmittag beginnt um 12.30 Uhr mit der Partie TV Neuler II gegen den FV 08 Unterkochen II. Um 14 Uhr kommt es zu einem weiteren B–Liga–Duell. Die TSG Hofherrnweiler–Unterrombach III möchte den SV DJK Nordhausen–Zipplingen aus dem Pokal kegeln.

Um 14.45 Uhr wird A–Ligist FC Ellwangen seine Visitenkarte beim TSV Hüttlingen II abgeben. Um 15 Uhr heißt es dann gleich zehnmal B–Liga gegen A–Liga: SG Riesbürg –TSG Abtsgmünd, SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen — TSV Adelmannsfelden, Sportfreunde Eggenrot — SV Elchingen, Sportfreunde Rosenberg — SSV Aalen, SGM Neunheim/Rindelbach — TV Bopfingen, Kösinger SC — SC Unterschneidheim, SV Lippach — SV Pfahlheim, SV Dalkingen — SV Jagstzell, SG Schrezheim — FSV Zöbingen und FC Röhlingen — SSV Aalen II.

Dazu kommt es zu einem A–Liga–Duell zwischen dem SV Kerkingen und SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim und drei Partien zwischen B–Ligisten: SV Wört — DJK–SG Schwabsberg–Buch II, SGM Ohmenheim/Dorfmerkingen III — SV Ebnat und TSG Abtsgmünd II — SG Eigenzell–Ellenberg. Um 17 Uhr kommt es erneut zum Spiel zweier B–Ligisten: SGM Stödtlen/Tannhausen — SV Lauchheim II.