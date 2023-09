Der TC Aalen ist bereit für großes Tennis

An diesem Samstag ab 9 Uhr ist es soweit — dann steht beim TC Aalen der vierte TC Aalen–Cup an.

Am Samstag und Sonntag ist viel geboten

Fans der gelben Filzkugel können sich zwei Tage lang auf ein randvolles Programm freuen. Der Höhepunkt ist das DTB–Ranglistenturnier der Damen. Gespielt wird dabei in einem 16er–Feld. An Nummer eins gesetzt ist Lotte Helmensdorfer (TC Schießgraben Augsburg). In ihrem ersten Match trifft sie auf die Lokalmatadorin Nika Basalyk vom TC Aalen. Ebenfalls vom TC Aalen ist Kim Leni Mayer. Sie bekommt es mit Ayda Altuntas (TC Bernhausen) zu tun. Beide haben eine Wildcard erhalten. Lara Mollin vom TC Aalen möchte gegen Aurelia Löhrer (TC Augsburg Siebentisch) eine Runde weiterkommen.

1260 Euro werden ausgeschüttet

Weitere Begegnungen mit TC Aalen–Beteiligung sind: Nadine Limbach gegen Maja Schweika (TC Herford), Lia Basalyk gegen Charlotte Delitoglu (STK Garching, Nummer vier der Setzliste), Pia Sperber gegen Marianne Kuhn Aguilar (Münchner Sportclub) und Anna Rothenbach gegen Angelina Flachs (TC Schorndorf, Nummer zwei der Setzliste). Am Samstag stehen die ersten beiden Runden an: das Achtel– und Viertelfinale. Los geht es ab 10.30 Uhr. Am Sonntag wird dann das Halbfinale und Finale gespielt. Das Endspiel steigt gegen 14 Uhr. Insgesamt wird ein Preisgeld in Höhe von 1260 Euro ausgeschüttet. Die Halbfinalistinnen erhalten jeweils 205 Euro, die Finalistin 325 Euro und die Siegerin des Turniers 525 Euro. „In diesem Jahr machen viele junge Spielerinnen mit. Zwei sind sogar erst 13. Die stärkste Spielerin des TC Aalen ist Pia Sperber. Mit gerade einmal 20 Jahren ist sie eine der ältesten in diesem Feld“, berichtet Turnierorganisator Jan Mehser.

Am Samstag und Sonntag stehen aber noch weitere Turniere an, wie Jan Mehser ausführt: „Wir haben Leistungsklassen–Turniere im Bereich der aktiven Damen und Herren und LK–Turniere der Seniorinnen und Senioren. Am Sonntag ist dann noch ein Hobby–Turnier im Damen–Doppel, nämlich der Kessler–Cup. Die Partien beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr.“ Beim TC Aalen ist man jedenfalls bereit für den TC Aalen–Cup. „Die Plätze sind dank Robin Gruber in einem sehr guten Zustand. Wir haben dieses Jahr drei Plätze komplett neu renovieren und sanieren lassen. Von daher sind die Platzverhältnisse super. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen“, so Jan Mehser.

Die Wetterprognosen sehen vielversprechend aus: Es gibt einen Sonne–Wolken–Mix bei rund 25 Grad.