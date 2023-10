Der Stadtjugendring Aalen feiert seinen 50. Geburtstag

Ein Dach ist das Logo des Stadtjugendrings (SJR) Aalen und ein solches ist er auch. Aktuell 47 Mitgliedsverbände sind darunter versammelt und an diesem Wochenende hat die mitgliederstarke Lobby für die Aalener Jugend in der Kolpinghütte ihren 50. Geburtstag gefeiert. Die Bilanz: Seit seiner Gründung 1973 hat der SJR vieles erreicht, sich stetig weiterentwickelt und eine Menge Akzente gesetzt in der Kreisstadt.

So eine Institution über fünf Jahrzehnte aufrechtzuerhalten, das müsse man erst mal schaffen und sei schon außergewöhnlich, erklärte Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting beim Festakt nach einer Begrüßung von Geschäftsführerin Sabrina Geiger. Auf den Stadtjugendring könne Aalen stolz sein, zumal es im Ost-albkreis nur in drei Kommunen einen gebe.

Er selber, so Brütting, kam 2001 als Schülersprecher am Theodor-Heuss-Gymnasium mit dem SJR in Kontakt, dann auch als Juso-Vorsitzender. Diese Lobby für die Jugend würde dringend gebraucht, auch für die politische Bildungsarbeit und die Demokratiebildung. In der „Ostalb City“ beispielsweise würde Kindern vermittelt, wie eine Kommune funktioniere und ohne den Stadtjugendring würde es das Double-A-Festival so nicht geben. Die 60.000 Euro, mit denen die Stadt im vergangenen Jahr den Dachverband für die Jugend unterstütze, sei sehr gut angelegtes Geld, sagte der OB.

Der Vorstandsvorsitzende Kevin Dubina hatte zurückgeblickt: auf die vielen Aktivitäten wie die Frankreich-Reisen, die Ski-Freizeiten, die Jugendkonferenzen, Wahlveranstaltungen zur OB-Wahl, Formate wie „The voice of Aalen“ oder „How i met my Bürgermeister.“ Das immer enorm gut besuchte Gratis-Open-Air in Röthardt mit dem Schwerpunkt auf Rock-Musik vor vielen Jahren habe allerdings aufgegeben werden müssen. Es fehlte vor allem die „Manpower“ für so eine aufwendige Veranstaltung. Das „große Aushängeschild“ des SJR sei die „Ostalb City“, die in diesem Jahr zum 14. Mal über die Bühne ging. Ein neues Gebiet seien die Kinderschutzprojekte, die der SJR als Unterstützung für Vereine anbietet. Dubinas Resümee: Es gibt viel Arbeit zu tun, „aber wir machen sie gern.“ Nina Hartmann überbrachte im Namen des Kreisjugendrings und stellvertretend für Landrat Joachim Bläse Grüße. Auf den Stadtjugendring könne man sich immer verlassen, es sei eine „sehr wertvolle und gewinnbringende Zusammenarbeit“.