Der SSV Aalen steht sportlich und finanziell solide da

Ehrungen haben unter anderem im Mittelpunkt bei der Hauptversammlung des SSV Aalen gestanden. Das Vorstands–Team um den Vorsitzenden Christian Jörg begrüßte dazu die Mitglieder in der Vereinsgaststätte im Rohrwang.

Nach der munteren Begrüßung durch den Vorstand bedankte sich Oberbürgermeister Frederick Brütting in seinem Grußwort ausdrücklich für die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Aalen und dem SSV und betonte die Wichtigkeit des SSV in der Aalener Vereinslandschaft. Martin Kirsch, der Vorsitzende des Stadtverbands der sporttreibenden Vereine, knüpfte daran an und sprach dem SSV–Vorstand und allen handelnden Personen im Verein viel Lob für das im letzten Jahr Geleistete aus.

In ihren anschließenden Reden resümierten Christian Jörg und der zweite Vorsitzende Florian Goth das letzte Jahr mitsamt seinen Veranstaltungen und Erfolgen und verkündeten stolz, dass sich der Verein nach der kürzlichen Neugründung der überaus erfolgreichen Darts–Abteilung weiterhin auf Wachstumskurs befinde. Daran anschließend verlas Hauptkassierer André Bauer den gespannten Zuhörern den Kassenbericht und bestätigte in der Folge, dass beim SSV während des letzten Jahres solide gewirtschaftet worden und der Verein weiterhin finanziell gesund aufgestellt sei.

Für besondere sportliche Leistungen wurden die Jugendfußball–Mannschaft der D–Jugend sowie die Darts–Mannschaften „Dart Rangers“ und „Dart Vikings“ für ihre Meistertitel gefeiert. Ebenso wurden Mathis Ott (Mountainbike–U17–Gewinner „Bike the Rock“ und dritter Platz Deutsche Meisterschaft) und folgende Sportlerinnen und Sportler von der Behinderten– und Versehrtensportabteilung für ihre tollen Erfolge geehrt: Werner Schniepp, Verena Scholl, Matthias Scherle, Franz Hager, Peer Bader, Miriam Klimetzek und Hildegard Grimm.

Geehrt wurden außerdem langjährige Mitglieder des SSV Aalen: für 20 Jahre Mitgliedschaft Christoph Hartmann, Ulrike Meyer–Dorsch, Jürgen Schlotterer und Kristin Vogt; für 30 Jahre Doris Seibold und Siegfried Sienz; für 40 Jahre Oliver Christ und Dorothea Groß; für 50 Jahre Andreas Holzinger und Franz Marschik; für 65 Jahre Herbert Schäfer; für 70 Jahre Herbert Langer und Herbert Raubacher; für 75 Jahre Herta Mach, Annemarie Maier und Irmgard Schürg.

Für besondere Verdienste um den Verein wurden zudem folgende Mitglieder geehrt: Konrad Christ und Roland Riedel (zehn beziehungsweise 15 Jahre Ehrenrat), Werner Riedelsheimer (15 Jahre Abteilungsleiter Jugendfußball), Erika Stecker (15 Jahre Abteilungsleiterin Damenturnen sowie 20 Jahre Übungsleiterin),

Elvira Bader (20 Jahre Übungsleiterin Behinderten– und Versehrtensportabteilung), Christina Kohnle (25 Jahre Abteilungsleiterin sowie Übungsleiterin Damenturnen), Barbara Dargies (30 Jahre Abteilungskassiererin Tennis).