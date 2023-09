Der SC Unterschneidheim mischt die Liga weiter auf

Aufsteiger SC Unterschneidheim hat die Tabellenführung in der Kreisliga A II verteididigt. Beim TSV Westhausen setzte man sich mit 4:0 durch. Union Wasseralfingen kassierte eine deutlich 0:4–Niederlage beim SV Pfahlheim.

Elchingen — Westhausen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 D. Thomer (36.), 0:2, 0:3 J. Pfliegner (49., 76.), 0:4 N. Lackner (83.). Die Partie fand bereits am Freitagabend statt und gehörte noch zum dritten Spieltag.

Bopfingen — Hüttlingen 1:3 (0:2). Tore: 0:1 J. Hahn (27.), 0:2 M. Melzer (45.), 1:2 H. Vuran (51.), 1:3 M. Kamm (83.,/FE). In der ersten Halbzeit waren die Gäste spielbestimmend und führten zurecht mit 2:0. Bopfingen erzielte nach der Pause den Anschlusstreffer und war noch kurze Zeit am Drücker. Doch sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit machte der TSV alles klar.

Röhlingen — Kirchh./Dirgenh. 5:1 (2:0). Tore: 1:0, 3:1 M. Veit (6., 57.), 2:0, 5:1 J. Brendle (23., 82.), 2:1 L. Bagrov (57.), 4:1 L. Löffelad (73.). Über die komplette Zeit war der FC Röhlingen die bessere Mannschaft — und so war es ein verdienter 5:1–Heimerfolg.

Abtsgmünd — SSV Aalen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 E. Maile (19.), 1:1 F. Frank (60.). Bes. Vork.: Gelb–Rote Karte SSV Aalen (51.). Ein Spielbericht wurde uns nicht übermittelt.

Kerkingen — Zöbingen 0:0. Keine Tore. Bei sommerlichen Temperaturen war es ein Derby auf Augenhöhe. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Letztlich war das Unentschieden gerecht.

Pfahlheim — U. Wasseralfingen 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 B. Wohlfrom (23., 25., 58.), 4:0 F. Kuhn (86.). Es war ein verdienter Sieg für Pfahlheim. Über 90 Minuten waren die Gastgeber besser.

Jagstzell — Adelmannsfelden 4:0 (0:0). Tore: 1:0 M. Rettenmeier (65.), 2:0 Eigentor, Hahn (67.), 3:0 J. Erhard (79.), 4:0 Eigentor, Helwer (88.). Ein Spielbericht wurde uns nicht übermittelt.

Ellwangen — Elchingen 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 D. Banen Essome (8.), 3:0 A. Saveski (73.), 4:0 J. Agathangelidis (78.). Von Beginn an zeigte sich der FC spielbestimmend und ging früh in Führung. Nach mehreren Chancen in der ersten Halbzeit, gelang es dann dem FC diese in der zweiten Halbzeit auch mit schönen Spielzügen in Tore umzusetzen und das Spiel für sich zu entscheiden.

Westhausen — Unterschneidheim 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 S. Joas (27, 54.), 0:3 B. Joas (79.), 0:4 T. Dritschler (87.). Die Heimmannschaft musste gegen den Aufsteiger eine herbe Niederlage hinnehmen.