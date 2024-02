Der Roboter als Kollege

Roboter sind aus der modernen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Längst arbeiten die elektronischen Helfer Seite an Seite mit den Menschen. Doch wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine? Wie wird sichergestellt, dass die menschlichen Arbeitskräfte stets absehen können, was der Roboter als nächstes tut? Diesem Thema widmet sich die Forschung im „Human-in-Command-Labor“ der Hochschule Aalen. Eines der Forschungsprojekte ist „5G++ FlexiCell“, teilt die Hochschulleituing in einer Pressemledung mit.

Das Projekt zielt darauf ab, Fabrikhallen mithilfe von 5G-Netzen umzugestalten, um letztlich die Produktionskosten zu senken. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Rana El Khoury erforscht unter der Leitung von Doris Aschenbrenner, wie eine Flotte mobiler Roboter in einer Fabrik nahtlos mit Mitarbeitern zusammenarbeiten kann.

Gedsucht werden Lösungsansätze für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Beteiligt sind mehrere Industriepartner wie Varta, Zeiss, Conclurer, Yuma, Blackned, IoBroker, Telocate, RobCo, Awesome Technologies sowie die Technische Universität Ilmenau und die IHK Ostwürttemberg.

5G++ FlexiCell ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördertes Sechs-Millionen-Euro-Projekt. Ziel ist es, flexible 5G-Kleinzellen und Automatisierungslösungen an die dynamischen Bedürfnisse von KMU anzupassen. Der Ansatz dazu ist der Aufbau eines 5G-Campus-Netzes: ein maßgeschneidertes exklusives Mobilfunknetz für einen definierten Raum - beispielsweise eine Fabrikhalle.

Die 5G-Technologie ermöglicht einen effektiven Einsatz von Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR). Dadurch können Menschen nun Roboter entweder vor Ort oder aus der Ferne überwachen und mit ihnen zusammenarbeiten. So entsteht eine Synergie, die eine neue Ära in der Intralogistik verspricht. Ziel ist es, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem Menschen und Roboter harmonisch zusammenarbeiten, was letztlich zu einer besseren Effizienz, einer kostengünstigeren Produktion und folglich zu erschwinglicheren Produkten führt.

„Bei dieser Forschung geht es nicht nur um Maschinen und Technologie, sondern um die Verbesserung des Lebens von Menschen, die in Fabriken arbeiten. Als Ingenieurin begeistert mich das Projekt, weil es die Chance bietet, Arbeitsbedingungen spürbar zu verbessern und gleichzeitig die innovativen Werkzeuge der heutigen Welt zu nutzen“, sagt El Khoury.