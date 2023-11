Der nächste Kantersieg für den KSV

Die Landesliga-Ringer des KSV Aalen haben mit 27:5 gegen die Red Devils Heilbronn II gewonnen und wahren alle Chancen auf den Aufstieg.

In der Aalener Thomas-Zander-Halle gab es jede Menge Ringkampfsport zu bestaunen. Sowohl die Jugendmannschaft des KSV Aalen als auch die aktiven Mannschaften in der Bezirks- und Landesliga griffen in das Liga-Geschehen ein. Die zweite Mannschaft bleibt nach einem knappen Sieg gegen den AC Röhlingen II weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die erste Mannschaft feierte gegen die Bundesliga-Reserve aus Heilbronn einen weiteren Kantersieg.

Griechisch-römisch 57 Kilogramm: Amin Aliyev setzte gegen Julian Laas seine Erfolgsserie fort. In einem intensiven Kampf setzte sich der junge Aalener nach gut vier Minuten vorzeitig durch technische Überlegenheit mit 22:6 Punkten durch (4:0).

Freistil 130 Kilogramm: Im Schwergewicht musste Marius Uja um jeden Punkt kämpfen. Dennoch sammelte er gegen den starken Stefan Kamockij immer wieder Wertungen nach erfolgreichen Aktionen und gewann nach gesamter Kampfzeit deutlich und souverän mit 13:1 Punkten (7:0).

Freistil 61 Kilogramm: Einen der aufregendsten Kämpfe bot abermals Noah Honold. Im Aufeinandertreffen mit Damian Emin Macun, sah es zunächst nach einer klaren Angelegenheit für den Heilbronner aus. Honold lief von Beginn an einem Rückstand hinterher, konnte dann aber in der letzten Kampfminute noch einige erfolgreiche Aktionen setzen. Mit etwas mehr Zeit hätte der Aalener den Kampf wohl noch drehen können, so verlor er aber knapp mit 8:10 Punkten (7:1).

Griechisch-römisch 98 Kilogramm: Tolga Kalay ließ sich zu Beginn seines Kampfes von Romio Koch kalt erwischen und lief daher einem Rückstand hinterher. Doch das verunsicherte den Aalener nicht, er entschied den Kampf vorzeitig. Nach einer starken Aktion brachte auch er seinen Gegner nach knapp zwei Minuten auf die Schultern (11:1).

Griechisch-römisch 66 Kilogramm: Egyed Balázs hatte gegen Sarwar Emami keine Mühe. Bereits nach knapp zwei Minute konnte der Aalener die entscheidende Aktion setzen und schulterte den Heilbronner erfolgreich (15:1).

Freistil 86 Kilogramm: Der Kampf von Emre Kalay ging über die gesamte Distanz. Gegen Erik Obert geriet Kalay früh in Rückstand, kämpfte sich aber wieder zurück in den Kampf. Allerdings konnte er sich nicht ganz belohnen und der Kampf ging mit 9:4 Punkten an Heilbronn (15:3).

Freistil 71 Kilogramm: Ähnlich verlief auch der Kampf von Zelimkhan Soltayev gegen Nico Breischaft. Nach einer frühen Führung des Heilbronners, kämpfte sich Soltayev nochmals heran. Es reichte aber nicht mehr ganz zum Sieg und er musste den Kampf mit 4:11 Punkten verloren geben (15:5).

Griechisch-römisch 80 Kilogramm: Dennis Nuding hatte seinen Kampf gegen David Weinberg bereits auf der Waage, wegen Übergewichts des Heilbronners, gewonnen. Dennoch konnte sich Nuding noch in einem starken Kampf präsentieren. Er dominierte diesen im Stand, musste dann aber Federn lassen, als er kurz vor Schluss in die angeordnete Bodenlage geschickt wurde. Er verlor den Kampf knapp nach Punkten mit 3:5 (19:5).

Griechisch-römisch 75 Kilogramm B: Artur Baier machte kurzen Prozess mit Ruslan Huseinov. Der routinierte Aalener nutzte seine erste Möglichkeit, um seinen Gegner in die Rückenlage zu befördern und schulterte diesen nach knapp zwei Minuten (SS 23:5).

Freistil 75 Kilogramm A: Auch Luka Däffner lieferte einmal mehr eine blitzsaubere Leistung ab. Er dominierte Lenny-Andreas Schlepp von Beginn an und punktete wie er wollte. Noch vor dem Pausenpfiff hatte er bereits 17:2 Punkte gesammelt und stand als Sieger da ( 27:5).

Die zweite Mannschaft des KSV Aalen setzte sich im Derby gegen den AC Röhlingen II mit 27:26 durch. Die KSV-Jugend zog gegen Schorndorf den Kürzeren.

Die erste Mannschaft fährt an diesem Samstag zur Neckarunion Münster/Remseck. Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr. Die nächsten Heimkämpfe des KSV gibt es amSamstag, 25. November in der Woellwarth-Halle in Fachsenfeld zu sehen. Die Landesliga-Mannschaft des KSV trifft dann auf den Spitzenreiter Unterelchingen. Los geht es ebenfalls um 19.30 Uhr.