Der KSV Aalen feiert den ersten Saisonsieg

Der KSV Aalen ist mit einem klaren Heimsieg in die neue Landesliga–Saison gestartet. Die Aalener Ringer setzten sich in der Thomas–Zander–Halle klar mit 24:10 gegen die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot durch. Dabei sah es allerdings lange Zeit überhaupt nicht nach einem deutlichen Sieg für den KSV aus. Erst nach der Pause drehte das Team von Julian Meyer und Anton Nuding so richtig auf.

57 Kilogramm Freistil: Im ersten Kampf der neuen Saison gab es für Amin Aliyev eine Niederlage gegen Rahmatullah Husseini. Nach 35 Sekunden feierte der RG–Ringer einen Schultersieg. (0:4)

130 Kilogramm griechisch–römisch: Marius Uja holte für den KSV die ersten Punkte der neuen Saison. Er sicherte sich einen 14:1–Punktsieg. Der Kampf ging über die volle Distanz von sechs Minuten. (3:4).

61 Kilogramm griechisch–römisch: Robin Nuding sorgte für die erste KSV–Führung an diesem Abend. Entsprechend gefeiert wurde dies von den vielen Zuschauern. Er gewann technisch überlegen (18:2) gegen Andreas Schneider. Der Kampf dauerte knapp vier Minuten. (7:4).

98 Kilogramm Freistil: Erneut konnte sich die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot nach einem Schultersieg vier Punkte sichern. Dimitrij Domme siegte gegen Tolga Kalay (7:8).

66 Kilogramm Freistil: Erneut gingen die Gäste als Sieger von der Matte. Vitalii Varodi sicherte sich einen 8:4–Punktsieg für die volle Distanz gegen Obaidullah Tajiik. So stand es zur Pause 10:7 für die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot.

86 Kilogramm griechisch–römisch: Da die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot mit Hozhabr Zekerat einen dritten Nichtdeutschen stellte, wurde dieser Kampf nur als Freundschaftskampf gewertet. Dennis Anton Nuding sicherte sich so vier Punkte. Der KSV ging wieder in Führung (11:10).

71 Kilogramm griechisch–römisch: Bogomir Eismont vom KSV Aalen wurde Punktsieger (6:4) gegen Arthur Beser und holte einen weiteren Punkt für die Gastgeber. (12:10).

80 Kilogramm Freistil: Trainer Julian Meyer siegte technisch überlegen (17:0) gegen Denis Fries. Dabei stand er nur knapp zwei Minuten auf der Matte. Der erste Saisonsieg war somit zum Greifen nahe. (16:10).

75 Kilogramm A Freistil: Den ersten Saisonsieg machte Musa Tajik perfekt. Arijan Gerold war chancenlos und verlor mit 6:21. Somit Tajik technisch überlegen. Vier weitere Punkte wanderten auf das Aalener Konto.

75 Kilogramm B griechisch römisch: Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Artur Baier sorgte durch einen technischen Überlegenheitssieg gegen Thomas Fertig für den 24:10–Endstand.

So bewertete Trainer Julian Meyer den ersten Auftritt seiner Mannschaft in der neuen Saison: „Das Ergebnis war doch fast schon unerwartet hoch. Die Kämpfe waren deutlich enger, als es das Ergebnis widerspiegelt. In der ersten Halbzeit hatten wir eine unerwartet deutliche Niederlage. Da Tolga und Amin stilartfremd gerungen haben, muss man so etwas einkalkulieren. Trotzdem dann mal zwei Vierer abzugeben ist schwierig, da man hinterherläuft. Nichtsdestotrotz haben wir es dann souverän heruntergeschraubt. Unsere Leistungsträger haben voll eingeschlagen. Nach der Pause haben wir das Maximum vom dem herausgeholt, was wir uns erhofft hatten.“

Bereits am heutigen Samstag steht für den KSV Aalen der nächste Kampf an. Um 19.30 Uhr wird man beim ASV Nendingen (Schwarzwald) zu Gast sein.