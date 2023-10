Der KSV Aalen deklassiert den TSV Weilimdorf II

In der Ringer-Landesliga hat der KSV Aalen mit 37:0 gegen die SG Weilimdorf II gewonnen.

Freistil 57 Kilogramm: Im Leichtgewicht startete der junge Valentin Friedel gegen Konrad Buchholz mit einer starken Leistung in den Abend. Er dominierte den gesamten Kampfverlauf, musste keine Wertung abgeben und gewann ungefährdet mit 12:0-Punkten ( 3:0).

Griechisch-römisch 130 Kilogramm: Im Schwergewicht ging es für Marisu Uja gegen Leon Dollinger. Uja spielte seinen körperlichen Vorteil aus und sammelte Punkt für Punkt. Nach gut zweieinhalb Minuten gewann er vorzeitig durch technische Überlegenheit mit 15:0-Punkten (7:0).

Griechisch-römisch 61 Kilogramm: Jeremy Wild durfte sich wieder in der ersten Mannschaft beweisen. Gegen Davyd Akinshev hatte er keine Probleme und fuhr einen souveränen 16:1-Punktsieg ein (11:0).

Freistil 98 Kilogramm: Marc Graeve traf hier auf den recht unerfahrenen David Lazogianis. Graeve ließ sich auf keine Spielchen ein und beendete den Kampf mit nur einer Aktion. Nach einem perfekt ausgeführten verkehrten Hüftschwung war der Kampf nach nur 48 Sekunden bereits vorbei (15:0).

Freistil 66 Kilogramm: Özbekhan Güclü war kampfloser Sieger (19:0).

Griechisch-römisch 86 Kilogramm: Emre Kalay feierte sein Debüt in der ersten Mannschaft und bot den wohl sehenswertesten Kampf des Abends gegen Mustafa Rustem. Nachdem Kalay nach nur sieben Sekunden bereits in Rückstand geriet und fast auf Schulter verlor, drehte er richtig auf. Er bearbeitete sein Gegenüber für vier Minuten am Stück und schultert ihn schließlich nach angeordneter Bodenlage beim Stand von 11:6 (23:0).

Griechisch-römisch 71 Kilogramm: Bogomir Eismont machte keine Gefangenen gegen Jan Luca Renaux. Nachdem er den Weilimdorfer einmal in der Bodenlage hatte, drehte und warf er diesen bis zum Überlegenheitssieg mit 16:0 Punkten (27:0).

Freistil 80 Kilogramm: Der Kampf zwischen Musa Tajik und Hamid Majed Nevar war ein wahres Auf und Ab. Auf eine Aktion des Aaleners folgte zumeist ein Konter von Nevar. Erst eine Minute vor Schluss konnte Tajik dann klare Verhältnisse schaffen und gewann mit 16:11. (29:0).

Freistil 75 KilogrammA: Luka Däffner zeigte eine gewohnt engagierte Leistung gegen Viktor Voinikov. In voller Kontrolle sammelte er Punkt um Punkt und gewann schließlich nach gut vier Minuten mit 15:0 (33:0).

Griechisch-römisch 75B: Artur Baier bildete mit seinem Kampf gegen Stefan Stiber den Abschluss. Nach knapp einer Minute war er siegreich (37:0).