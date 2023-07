Die Zimmerbergmühle ist „das Herzstück“ des Kreisjugendrings, der im vergangenen Jahr sein 50–jähriges Bestehen gefeiert hat. Die Aufklärung über Rechtsextremismus ist aktuell einer der Schwerpunkte seiner Arbeit, so ein Bericht in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistags. Das Gremium erhöhte den Zuschuss für die Organisation auf 200.000 Euro.

Ein besonders jugendgerechter Zugang zu den Themen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit sei im vergangenen Jahr mit der Ausstellung „Oh eine Dummel — Wanderausstellung zu Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire“ geschaffen worden. Anhand von 60 aktuellen Karikaturen von namhaften Künstlern sowie satirischen Fernseh– und Filmbeiträgen hätten sich die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher mit den typischen rechtspopulistischen und rechtsextremen Problemlösungsversuchen und Argumentationsweisen auseinandergesetzt und so deren gefährlichen Gehalt offengelegt. Dies hat Kreisjugendreferentin Eva Bidon von der Fach– und Koordinierungsstelle Partnerschaft für Demokratie in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistags mitgeteilt.

Ebenfalls im Themenfeld Rechtsextremismus sei der Aussteiger Philip Schlaffer im Ostalbkreis zu Gast gewesen. Erschütternd und aufklärend habe er aus seinem Leben im Zeichen von rechter Gewalt, Hass und Kriminalität berichtet.

Das Theaterstück „Fake Paradise“ des Vereins New Limes sei in vielen Schulen im Ostalbkreis angeboten worden. Das Stück beziehe die Jugendlichen aktiv in den Austausch zu Populismus, Fake News und Hate Speech im Netz ein und fordere zur Stellungnahme auf.

Lara von Alkier, die Vorsitzende des Kreisjugendrings, wies darauf hin, dass die Organisation im vergangenen Jahr ihr 50–jähriges Bestehen gefeiert hat und dass in den Zeltlagern in der Zimmerbergmühle über 500 Kinder nach der Pandemie wieder im normalen Rahmen hätten betreut werden können. Überhaupt sei die Zimmerbergmühle das Herzstück des Kreisjugendrings. Hier stünden in diesem Jahr weitere Renovierungsarbeiten an.

Von 135.000 auf 200.000 Euro jährlich erhöht hat der Jugendhilfeausschuss den Zuschuss für den Kreisjugendring. Dies wurde zum einen damit begründet, dass der Kreis im Landesvergleich im unteren Drittel liegt, zum anderen damit, dass jährlich 20 Zuschüsse erst im Folgejahr ausgezahlt werden können, weil das Budget nicht ausreicht. Andererseits seien die Vereine durch Corona und die Inflation stark getroffen. Ihnen solle deswegen die Erhöhung zugute kommen.

Gebilligt hat der Ausschuss den Teilplan Jugendarbeit in der Jugendhilfeplanung des Kreises. Dabei geht es, wie Martin Joklitschke, Sozialplaner im Landratsamt, erklärte, um Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen bis zu 27 Jahren, die an deren Interessen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet und mitbestimmt werden. Sie sollen zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und auch für junge Menschen mit Handicap zugänglich und nutzbar sein.

Manfred Fischer (CDU) sah bei den Jugendlichen ein Defizit bei der kommunalpolitischen Beteiligung und regte daher an, ihnen einen Ansprechpartner als eine Art Türöffner zur Kreispolitik zu benennen. Bernhard Richter (SPD) nannte die ehrenamtliche Jugendarbeit eine wichtige Säule und lobte vor allem die „Partnerschaft für Demokratie“. Bernhard Ritter (Freie Wähler) freute sich, das „Herz Zimmerbergmühle“ habe auch nach 75 Jahren nicht aufgehört zu schlagen. Er forderte, die Jugendarbeit müsse auskömmlich finanziert werden.