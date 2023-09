Eine wichtige Nachricht hat Pfarrer Bernhard Richter gleich am Anfang der Mitgliederversammlung der Aalener Tafel in der Waldschenke in Affalterried mitgeteilt. Er werde den Vorsitz noch bis zum 25-jährigen Jubiläum am 1. Februar behalten, ehe dann Thomas Hiesinger, Laienvorsitzender des Evangelischen Kirchengemeinderats, mit Wolfgang Fimpel zusammen den Verein leiten werde.

Verabschiedet wurden nach 24 Jahren Tätigkeit Almut Braasch und Hannelore Melcher. Sie waren beide von der ersten Stunde im Februar 1999 an dabei. Gudrun Kolb wurde für 20-jährige Tätigkeit geehrt und Gerburg Tull im Vorstand bestätigt. Neu gewählt wurden Petra Weidner, Wilfried Kapfer, Josef Mischko und Dr. Thomas Heuchemer. Richter sprach von einem starken Zeichen, dass alle Sitze im Vorstand besetzt werden konnten.

Besonderes Lob erhielt Gerhard Vietz als Projektleiter für sein Engangement für die Tafel, ebenso Ursula Hubel, die als Kassiererin für die Finanzen im Verein zuständig ist und auch die Umbauarbeiten begleitet hatte. Bruno Dolderer und Gerhard Hägele hatten die Kasse geprüft und beantragten die Entlastung von Kassiererin und Vorstand.

Wolfgang Fimpel blickte zurück auf die Situation im Laden nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Gesellschaftliche Entwicklungen schlagen immer auch in der Tafel auf. „Unser Kocherladen ist immer auch ein Seismograph“, so Fimpel, der von über 1000 Einkaufsberechtigten sprach und allen Spendern dankte.

Pfarrer Bernhard Richter gab einen Ausblick auf das Jubiläum am 1. Februar im Salvatorheim, zu dem Landrat Joachim Bläse, Oberbürgermeister Frederick Brütting und Landtagsabgeordneter Winfried Mack ihre Teilnahme zugesagt haben. Am Ende waren alle als Dankeschön für ihre Mitarbeit in der Tafel zu einem warmen Abendessen eingeladen.