Zum 16. Mal in Folge ist an der Hochschule Aalen der Karl Amon Optometry Award verliehen worden.

In diesem Jahr teilen sich den mit insgesamt 2000 Euro dotierten Preis Torsten Dautzenberg und Kai Jaeger. Die beiden erfolgreichen und praxiserfahrenen Absolventen des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Vision Science and Business (Optometry) erhielten im Rahmen der Graduiertenfeier der Hochschule Aalen diese Auszeichnung für herausragende wissenschaftliche Arbeiten mit hohem praktischem und wissenschaftlichem Nutzen im Bereich der Augenoptik und Optometrie.

Über 35 Bachelor- und Masterabsolventen aus Deutschland, Kroatien, Nepal, der Schweiz, Slowenien und Zypern der Augenoptik-/Optometrie-Studiengänge feierten ihren erfolgreichen Abschluss des Studiums an der Hochschule Aalen. Zwei Masterabsolventen wurden im Rahmen dieser Feierlichkeiten zudem für ihre herausragenden Leistungen mit dem in der Augenoptikbranche begehrten Karl Amon Optometry Award ausgezeichnet: Torsten Dautzenberg (Dautzenberg Augenoptik, Herzogenrath) und Kai Jaeger (Brillen Jaeger, Köln). „Ein toller Tag für die Augenoptik/Optometrie in Deutschland: Engagierte Bachelor- und Masterabsolventen auf Top-Niveau, das ist genau das, was die Augenoptik-Branche so dringend braucht. Und dieses Jahr werden zwei selbstständige Unternehmer für ihre wissenschaftliche Leistung mit dem Karl Amon Optometry Award ausgezeichnet, das ist etwas ganz Besonderes“, freute sich Professorin Anna Nagl, Studiengangsleiterin des berufsbegleitenden Masterstudiengangs. Ein großer Dank ging auch an den Stifter des Preises, Karl Amon (Amon und Sebold Optik, Aschaffenburg).

Der Preisträger Torsten Dautzenberg hat in seiner Masterarbeit zukünftige Einsatzmöglichkeiten von Raupenseidenfibroin als Membran zur Heilung und Reparatur der menschlichen Hornhaut untersucht. Kai Jaeger, Jahrgangsbester und Vizepräsident des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen (ZVA), hat sich in seiner Masterarbeit mit der Vorhersage der vorderen skleralen Sagittalhöhe unter Berücksichtigung verschiedener Hornhautparameter sowie der axialen Baulänge des Auge im Kontext der stark zunehmenden Bedeutung der Anpassung von Sklerallinsen beschäftigt.

Ein weiteres Highlight der Feierlichkeiten war, dass sich Silu Bhitrikoti als erste Studentin aus dem fernen Nepal über ihren Master of Science-Titel freuen konnte. Was vor drei Jahren mitten in Corona-Krise noch der große Traum war - ein Masterabschluss in Europa - ist für sie nun in Erfüllung gegangen. Möglich gemacht haben ihr das Ganze Gabi Wutschke und Volker Meyer aus Bruchköbel bei Frankfurt. Volker Meyer ist begeisterter Augenoptiker und Gründer sowie geschäftsführender Gesellschafter der Optimum Volker Meyer Augenoptik GmbH und seit über 20 Jahren Lehrbeauftragter an der Hochschule Aalen. Zur Freude aller spendet Torsten Dautzenberg, der gemeinsam mit Silu Bhitrikoti im berufsbegleitenden Masterstudiengang studiert hat, die Hälfte seines Preisgelds für das Bright Horizon Children’s Home in Nepal, dem Silu Bhitrikoti die Grundlage ihrer Ausbildung zu verdanken hat.