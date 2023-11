Der Jazzfest-Samstag lässt die Halle beben

Nachdem Topact Beth Hart ihre Europatournee aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste ‐ wir haben mehrfach berichtet ‐ und dadurch auch der geplante Auftritt am Sonntag beim Aalener Jazzfest ausgefallen ist, avancierte der Jazzfest-Samstag urplötzlich und unerwartet zum finalen Highlight des 32. Jazzfestes. Am Sonntag gab es dafür ‐ bei freiem Eintritt ‐ einen quasi einheimischen jazzigen Nachschlag mit der Band von Roman Spilek und „Blue Fonque“ um Alvin Mills.

Nun weiß man natürlich nicht, ob eine gesunde Beth Hart den Jazzfest-Samstag mit ihrem geplanten Auftritt am Sonntag noch hätte toppen können. Aber nachdem, was am Samstagabend in der Stadthalle abging, wäre dies zumindest sehr schwer gewesen. Die Stadthalle hat nämlich dermaßen gebebt und vibriert, dass selbst ein so altgedienter Moderator wie Eddie Cichosz nach dem Opening von Matthew Whitaker erstaunt ins Publikum fragte: „Mein lieber Scholli, was ist denn mit euch los?“, und den Fans in der proppenvollen Halle mit einem Augenzwinkern empfahl, die Kräfte einzuteilen, denn so ein Jazzfest Samstag beginnt bekanntlich schon um 19 Uhr und ist um Mitternacht noch lange nicht zu Ende.

Saxofonistin Candy Dulfer und ihre Band enterten die Bühne im Saal nämlich erst kurz vor 23 Uhr, und als José James mit den Songs von Erykah Badu nebenan im „Room 55“, dem ehemaligen Stadthallenrestaurant startete, war es schon kurz vor Mitternacht. Zum Heimgehen hatten zu diesem Zeitpunkt allerdings nur Wenige Lust. Es war wie früher in den guten alten Zeiten, soll heißen: wie vor Corona.

Im Saal hatte der von Geburt an blinde Jazzpianist Matthew Whitacker ‐ quasi Stammgast beim Jazzfest ‐ und seine Band die Rolle des „Einheizers“ übernommen. Wohl dem, der einen solchen Opener präsentieren kann. Die Veranstalter des Jazzfestes vom Verein Kunterbunt mit Ingo Hug an der Spitze können das. Chapeau.

Aber einer muss schließlich mit dem Programm anfangen. Nach dem umjubelten Auftritt von Whitacker brachten Cory Henry und Band den Saal zum Vibrieren. Sitzenbleiben fiel bei elektrisierendem Funk und emotionalem Soul ausgesprochen schwer. Auf jeder freien Fläche, in den Gängen und an den Wänden wurde getanzt. Vor allem die Sängerin wurde immer wieder gefeiert und das nicht nur wegen ihrer spektakulären Haarpracht, vor der wahrscheinlich jeder gestandene Löwe vor Neid erblasst wäre. Das Soulige, Emotionale in ihrer Stimme riss das Publikum immer wieder von den Sitzen.

Gegen 21.30 Uhr setzte dann ein verstärktes Kommen und Gehen im Saal ein, aber nicht weil die Fans einen Bock mehr auf Cory Henry, seine Funkmusic, seinen Soul und seinen harten Rhythmus gehabt hätten, sondern weil sie nebenan im „Room 55“ auch etwas von den kreativen und waghalsigen Improvisationen der „Jazzbois“, einem Jazz-Hip-Hop-Fusion-Trio aus Budapest mitbekommen wollten.