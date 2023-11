An diesem Wochenende haben wir bei den Tipps für die Ostalb doch glatt mal Squaredance dabei. Und während der VfR Aalen am vergangenen Samstag daheim den kleinen VfB Stuttgart empfangen hatte, tritt an diesem Wochenende der 1. FC Heidenheim gegen den „großen“ VfB Stuttgart an. Anstoß ist am Sonntag um 17.30 Uhr.

Dazu gibt es noch reichlich Tanzmöglichkeiten, entweder zu Melodien der 60er, 70er oder 80er oder aber zu den brutalen Klängen der Metal-Band Necrotted aus Abtsgmünd. Oder aber man besucht am Sonntag die Tanzschule Rühl, hier kann man dann vor allem ganz viel Tanz „von außen“ bestaunen.

In Aalen kann dazu noch einiges repariert werden und beim Frauenfrühstück im Stadcafé sind alle interessierten Frauen eingeladen, die Lust auf eine gemütliche Kaffeerunde haben. Diesmal reichen unsere Tipps sogar bis in die nächste Woche hinein ‐ so viel ist geboten auf der Ostalb. Es ist doch einfach nur verrückt.

Freitag, 3. November, 10 Uhr: Frauenfrühstück im Stadtcafé, Ellwangen

Eingeladen sind alle interessierten Frauen, die andere Frauen kennenlernen möchten, die Lust auf eine gemütliche Kaffeestunde und gute Gespräche haben. Frauen aller Altersgruppen sind herzlich willkommen. Die Veranstalter freuen sich, bekannte und neue Teilnehmerinnen begrüßen zu dürfen. Weitere Infos gibt es bei Dorothee Irion-Ulmer unter Telefon: 07364 / 41139 oder bei Barbara Hartung unter Telefon: 07961 / 4847.

Samstag, 4. November, 12 Uhr: „Hedgehogs“ laden zum Muffigel-Dance, Hüttlingen

Zum 33. Muffigel-Dance laden die Squaredancer der „Hedgehogs“ in das Hüttlinger Kultur- und Sportzentrum Limeshalle. Es werden zahlreiche tanzbegeisterte Gäste aus dem süddeutschen Raum erwartet. Zuschauer sind ebenfalls willkommen. „Cuer“ ist Andrea Koch, „Guest Caller“ sind Marcus Runft und Reine Hjärtström.

Auftakt ist eine Klubnacht bereits am Freitag, ab 19.30 Uhr, ebenfalls in der Limeshalle. Dort geht es am Samtag ab 12 Uhr mit der „Round Phase III ‐ IV“ weiter. Das Programm mit Workshops, „Grand Marches“ und „Singing Calls“ geht dann bis 22 Uhr. Weitere Infos gibt es unter: www.the-hedgehogs-sdc.de

Samstag, 4. November, 14 bis 17 Uhr: Repair Café Aalen ist geöffnet, Aalen

Das Repair Café unterstützt alle, die versuchen möchten, ihre kaputten Geräte zu reparieren, anstatt sie wegzuwerfen. Jeder kann vorbeikommen und versuchen, Gegenstände zu reparieren und so vielleicht einen lieben Gegenstand vor dem Müll retten.

Werkzeug, Material, Fachmänner- und frauen mit Erfahrung und Motivation, die bei der Reparatur helfen ‐ alles ist vorhanden. Weitere Informationen unter www.repair-cafe-aalen.de

Samstag, 4. bis 12. November, ab 16 Uhr: Circus Barnam mit Vorstellungen, Nördlingen

Auf seiner diesjährigen Tournee präsentiert der Circus Barnum ein klassisches Zirkusprogramm für die gesamte Familie. Exotische Tiere, internationale Artisten und lustige Clowns entführen in eine Welt voll Magie, Romantik und guter Laune.

In einem 700 Zuschauer fassenden Kuppelzelt ‐ je nach Wetterlage gut temperiert ‐ wird das bevorstehende Gastspiel zu einem kulturellen Highlight. Es wartet eine fantastische Show mit außergewöhnlichen Artisten und herrlichen Tierdressuren von internationalem Flair.

Das Herz des Circus Barnum sind seine Tiere. Sibirische Kamele, Holländische Friesen, südamerikanische Lamas, Rinder und witzige Ponys gehören unter anderem zum großen Tierbestand.

Die Veranstalter weisen explizit daruf hin, dass die Tiere in langen Stallzelten mit großräumigen Tiergehegen untergebracht sind. Die gute Haltung, Betreuung und Pflege der Tiere, die durch amtliche Tierärzte immer wieder bestätigt wird, hebt der Zirkus hervor.

Traditionelle Elemente und moderne Lichteffekte machen die Show für Jung und Alt zu einem besonderen Erlebnis.

Samstag, 4. November, 20.30 Uhr: Abtsgmünder Band Necrotted tritt auf, Kulturkneipe Häberlein in Gaildorf

Die Reihenfolge der Bands ist noch nicht festgelegt. Fest steht aber, dass „Necrotted“ mit am Start sein wird, eine Band aus Abtsgmünd. Schnell, brutal, stampfend und mit einer klaren Botschaft in ihrer Musik: Necrotted sind ein Hoffnungsträger für den modernen Death Metal.

Gegründet im Jahr 2008, belebt die Band aus Abtsgmünd immer noch die Szene und überzeugt ununterbrochen sowohl ihre wachsende Fangemeinde als auch die Musikpresse. Nicht nur die drei Alben „Anchors Apart“ (2012), „Utopia 2.0“ (2014) und „Worldwide Warfare“ (2017) und die zwei EPs „Kingdom Of Hades“ (2010) und „Die For Something Worthwhile“ (2019) lassen sich in der Bandgeschichte verzeichnen, sondern auch hunderte von Live-Konzerten in verschiedenen Ländern, bei denen Necrotted ihre pure Energie bereits auf unterschiedlichsten Bühnen entfesselt haben.

Eintritt: 15 Euro, Ticketreservierung per Mail, Homepage: https://necrotted.com

Samstag, 4. November, 20.30 Uhr: Tanz im a.l.s.o.-Kulturcafé, Schwäbisch Gmünd

Am ersten Samstag jeden Monats legt der freischaffende Gmünder Künstler Joachim Scheffler auf und man darf zu ausgewählten Klassikern der 60er, 70er und 80er Jahre das Tanzbein schwingen. Progressive Sounds für einen ausgelassenen Abend. Es darf eingetaucht werden in „die guten alten Zeiten“. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten.

Sonntag, 5. November, ab 14 Uhr: Tag der offenen Tanzschule bei der Tanzschule Rühl, Aalen

Die Eröffnung des offiziellen Teils des „34. Tag der offenen Tanzschule“ durch die Ansprache des Schirmherrn, Landrat Joachim Bläse, ist für 14.10 Uhr vorgesehen. Der Spendenerlös geht in diesem Jahr an die Kinderkrippe von Hofherrnweiler, die „Weiler’mer Zwergenstube“.

Für die Veranstalter ist es doch jedes Mal wieder ein besonderes Highlight. Zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule bereiten sich schon seit längerer Zeit auf diesen Tag vor. Um 14 Uhr beginnt ein buntes Showprogramm, bei dem wieder ein toller, begeisternder und unterhaltender Auftritt den nächsten jagen wird.

Montag, 6. November, 17.30 Uhr: Vorsicht vor dem Enkeltrick, Gemeindehaus Dalkingen

Die Kriminalpolizei hält an diesem Montagabend einen Vortrag zum Thema „Enkeltrick, Schockanruf, falscher Polizeibeamter und andere Betrügereien“ im Gemeindehaus in Dalkingen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen ein Gespür dafür entwickeln, wann etwas bei derlei Anrufen nicht mehr in Ordnung sein könnte. Es sind nicht nur ältere Gemeindemitglieder zu diesem Vortrag eingeladen, sondern auch diejenigen, die sich den Älteren der Gemeinde gegenüber verpflichtet fühlen.

Mittwoch, 8. November, 19 Uhr: „Die armen Seelen“ ‐ Gesprächsforum, Jeningenheim Ellwangen

Zum Thema „Die Armen Seelen ‐ hilfsbedürftige und segensreiche Partner im Jenseits“, findet im Klubraum des Jeningenheims in Ellwangen das nächste Gesprächsforum der „Legio Mariae“ statt. Die monatlichen Gesprächsforen der Legio Mariae bieten auch nichtreligiösen Interessierten die Möglichkeit des freien Gedankenaustauschs in Glaubens- und Lebensfragen.