Der frühere Vorstandssprecher von Zeiss ist gestorben

Der frühere Vorstandssprecher der Firma Zeiss, Professor Jobst Herrmann, ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren. Hermann stand in der schwierigsten Phase nach dem Krieg an der Spitze des weltweit agierenden Konzerns: Zeiss war Mitte der 1990er–Jahre in eine tiefe Krise geraten. Nicht nur der Verlust Tausender Arbeitsplätze drohte, auch die Existenz des Unternehmens selbst stand in Frage.

Jobst Herrmann wurde am 7. Mai 1932 in Oberschlesien geboren. Nach einem zweijährigen Auslandsaufenthalt in Mexiko und in den USA studierte er an der Rheinisch–Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen Maschinenbau in der Fachrichtung Fertigungstechnik und erwarb das Diplom. 1963 promovierte er zum Dr.-Ing. Er arbeitete als wissenschaftlicher Assistent und später als Oberingenieur am Laboratorium für Werkzeugmaschinen und Betriebslehre der Aachener Hochschule. 1965 habilitierte er im Fachgebiet Unternehmensplanung. Ab 1965 hielt Herrmann Vorlesungen in Aachen. Von 1966 bis 1975 war der Verstorbene bei einem Werkzeugmaschinenhersteller tätig, davon sieben Jahre als Vorstandsmitglied. 1976 trat er als Mitglied des Vorstands bei Zeiss in Oberkochen ein, wo er für die gesamte Produktion in der Gruppe sowie für den Geschäftsbereich Projekte zuständig war. 1988 wurde er zum stellvertretenden Sprecher und 1992 zum Sprecher des Zeiss–Vorstands berufen.

Herrmann trieb nach Mitteilung des Unternehmens in allen Fertigungsbereichen den Einsatz von NC–Maschinen voran. Eine EDV–gestützte Produktionssteuerung wurde eingerichtet. Große neue Produktionshallen und umfassend modernisierte Fertigungsflächen ermöglichten die Einführung der Fließfertigung. Aufträge im Projektbereich verlangten der Mitteilung zufolge immer neue Produktions– und Messtechnologien. Die Bewältigung technologischer Herausforderungen habe die Basis für die spätere Produktion ultrapräziser Lithographieoptiken geschaffen.

Als Herrmann im Mai 1992 als Nachfolger von Horst Skoludek Vorstandssprecher wurde, war Zeiss bereits in einer schwierigen Lage. Nach dem Fall der Mauer wenige Jahre zuvor waren Zeiss–West und Zeiss–Ost auf dem Papier zwar wiedervereinigt, aber die Zusammenführung der Geschäftsbereiche war noch nicht abgeschlossen. Das Unternehmen war nicht rentabel, die Produktion nicht ausgelastet und es drohte ein weiterer Stellenabbau.

1993 brach die Konjunktur in Deutschland ein. Bei Zeiss hatte dies Kurzarbeit und Personalabbau zur Folge. Auf einer Betriebsversammlung im Juni 1993 musste Herrmann mitteilen, dass sich der Konzern in der schlimmsten Rezession seit 1945 befinde. Ihm zufolge überstiegen die Kosten für die Entwicklung und Herstellung der Geräte die Einnahmen bei weitem. Die konjunkturelle Lage in Deutschland und der Welt verspreche keine Besserung. 1000 Stellen sollten weltweit abgebaut werden.

Im Frühjahr 1994 wurden bei Zeiss–West Arbeitszeiten verkürzt, Mitarbeiter mussten auf Teile ihres Lohns verzichten. Im Oktober desselben Jahres trieben Ungewissheit und die Angst um den Arbeitsplatz Zeissianer auf die Straße. Bei einer Krisensitzung in Stuttgart, die als „schwarzer Donnerstag“ in die Geschichte einging, berieten Unternehmensrat und Vorstand über die Zukunft des angeschlagenen Konzerns, während draußen auf Plakaten der Demonstranten zu lesen war: „Stirbt Zeiss, stirbt die Region“.

Am Nachmittag erklärte der damals 62–jährige Herrmann überraschend seinen Rücktritt. Begründung: Die Umsetzung eines Neustrukturierungskonzepts, das den Abbau von 3000 Stellen in West und Ost innerhalb von zwei Jahren vorsah, mache Kontinuität notwendig. Hermann lebte zuletzt zurückgezogen im Aalener Stadtbezirk Dewangen.