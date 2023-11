Ja, ja, die Länderspielpause. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in der großen Krise, fraglich, ob Julian Nagelsmann den Turnaround zur Heim-EM schaffen wird. Aber das die Partie gegen die Türkei in Berlin und nicht auf der Ostalb stattfindet, belassen wir es dabei.

Wir werden sehen, nun aber schauen wir erst einmal, was auf der Ostalb am Wochenende los ist ‐ denn hier herrscht keine Pause, ganz im Gegenteil. Und an diesem Wochenende ist es ednlcih soweit: Der erste Weihnachtsmarkt taucht in unseren Wochenendtipps auf. Jetzt schlagen die ersten die Hände über den Kopf zusammen wie beim ersten Erklingen von „Last Christmas“ von Wham im August, die anderen freuen sichb auf den ersten Glühwein.

Doch bleiben wir noch kurz beim Sport. Denn nur die Profiligen machen schließlich Pause, der VfR Aalen empfängt an diesem Samstag (14 Uhr) den Tabellendritten FC Homburg. Aber der Reihe nach.

Samstag, 18. November, ab 7 Uhr: Flohmarkt im Greut, Aalen

Ab 7 Uhr bereits kann man auf dem Flohmarkt im Greut stöbern, was das Zeug hält ‐ oder selbst seine alten Sachen an den nächsten Mann, die nächste Frau bringen.

Samstag, 18. November, 13 Uhr: Flohmarkt „Alles rund ums Kind“, Schützenhaus Buch, Rainau

An diesem Samstag findet ein Flohmarkt der besonderen Art statt. Im Schützenhaus Buch finden die Stöbernden alles rund ums Kind ‐ ideal vor der nahenden Winterzeit.

Samstag, 18. November, 10.30 Uhr: Hefezopf am Samstag, UtopiAA, Stadtkirche Aalen

Offener Begegnungsaustausch zum Thema: „Engagement schafft Heimat“ ‐ Heimat ist in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geankert und geht mit einer bestimmten Qualität von Bindung, Vertrautheit und Zugehörigkeit einher. Heimat ist kein dauerhafter Besitzzustand, sondern etwas, dass aktiv hergestellt, gepflegt, sich immer wieder neu finden, erfinden und gestaltet werden muss.Sich zu beheimaten heißt, Beziehungen zu Orten und zu den dort lebenden Menschen aufzubauen, diese Beziehungen zu gestalten und damit Verantwortung für sich selbst, aber auch für Orte und Menschen zu übernehmen. Engagement schafft Heimat ‐ oder?

Samstag, 18. November, 14 Uhr: VfR Aalen empfängt den FC Homburg, Centus-Arena in Aalen

In der Fußball-Regionalliga hat der VfR Aalen nach einem bärenstarken Start in die neue Saison zuletzt etwas abreißen lassen. Nun empfängt die Mannschaft von Tobias Cramer den Tabellendritten, den FC Homburg ‐ und möchte die heimischen Fans wieder jubeln lassen.

Samstag, 18. November, 14 Uhr, Normannia Gmünd empfängt den SSV Reutlingen, WWG Sport Park, Schwäbisch Gmünd

In der Fußball-Oberliga ist Normannia Gmünd die Mannschaft der Hinrunde. Als Aufsteiger hat sich die Mannschaft von Zlatko Blaskic auf den fünften Platz vorgespielt und empfängt zum Auftakt der Rückrunde den Traditionsklub SSV Reutlingen, den man im Hinspiel knapp wie glücklich mit 1:0 besiegen konnte.

Samstag, 18. November, 18 Uhr: Art-Night, freies Malen unter Anleitung, Quartierstreff in der Meisenstraße, Aalen

Die ArtNight der Aalener Künstlerin Maria Kostopoulou für Anfänger und auch Fortgeschrittene wird an diesem Samstag stattfinden. Von 18 bis 20.30 Uhr gibt es Gelegenheit, unter Anleitung frei zu malen. Interessierte können sich unter via Mail an [email protected] anmelden. Für Leinwände und Acrylfarbe ist gegen einen Unkostenbeitrag gesorgt. Dieser entspannte Abend voller Kunst findet im Rahmen des Veranstaltungsprogramms der Siedlergemeinschaft Pelzwasen-Zebert im Quartierstreff in der Meisenstraße 17 statt.

Samstag, 18. November, 18 Uhr: „Nachts im Museum“, Veranstaltung des explorhino, Limesmuseum und vom Tiefen Stollen

Unter dem Motto „Alles erleuchtet!“ feiern wir mit dem Limesmuseum und erstmals auch mit dem Besucherbergwerk Tiefer Stollen eine neue lange Nacht im Museum.

Im explorhino treffen Physik und Wissenschaft auf die Welt der Illusion

In einer spektakulären Wissenschaftsshow verschwinden Gegenstände, wird Unsichtbares sichtbar und ein Farbspektakel entzündet. Das explorhino-Team erklärt in jeweils nur zwei Minuten an ausgewählten Exponaten physikalische Phänomene. Als Kooperationspartner bietet die Hochschule Aalen im explorhino Science Center Einblicke in die aktuelle Forschung rund um Lasertechnik, Kamerasysteme und Mikroskopie. Wer Forschung hautnah erleben möchte, kann an einer nächtlichen Laborführung im Schein einer Taschenlampe an der Hochschule teilnehmen.

Limesmuseum präsentiert römisches Alltagsleben

Römisches Alltagsleben präsentiert das Limesmuseum. In einem szenischen Spiel der Schulklassen der regionalen Bildungspartnerschulen wird das antike Rom im heutigen Aalen lebendig. Mit welchem Erfindungsreichtum im römischen Reich Feuer gemacht, für Festlichkeiten genutzt oder Feuerglut zum Schmieden verwendet wurde, zeigt das museumspädagogische Team mit Vorführungen und einer eindrucksvollen Feuershow.

Sonderöffnung im Besucherbergwerk

Für die „Nacht im Museum“ erwacht das Besucherbergwerk aus dem Winterschlaf. Es werden Führungen zwischen 18 und 22 Uhr angeboten. Wer eines der begrenzten Tickets ergattern kann, darf sein Glück bei einer Schnitzeljagd unter der Erde ein weiteres Mal herausfordern. Unter den Teilnehmenden mit richtiger Lösung werden fünf „Gruben-Frösche“ (Grubenlampen) verlost. Am illuminierten Bergwerkseingang wartet eine Schatzsuche für Kinder.

Samstag, 18. November, 19 Uhr: Jubiläumskonzert zu 190 Jahren Liederkranz, Festhalle Unterkochen

Seit vielen Jahren prägt der Liederkranz Unterkochen das kulturelle Leben in der Gemeinde mit. Mit seinen Auftritten bei vielen Veranstaltungen bereitet er den Bürgern viel Freude. In diesem Jahr hat der Chor gleich mehrfach Grund zum Feiern. Der Liederkranz wird 190 Jahre alt, den Frauenchor gibt es seit nunmehr 40 Jahren und der junge Chor Cantiamo wird 20 Jahre alt. Das Konzert wird gemeinsam mit den Chören aus Dewangen, Neubronn und dem Grundschulchor der Kocherburgschule Unterkochen gestaltet. Instrumental werden Man Pfeiffer (Klavier und Akkordeon) sowie Ariane Arnold (Violoncello) mitwirken.

Schmankerl: Das Unterkochener Heimatlied

Beim Konzert wird als besonderes Schmankerl das Unterkochener Heimatlied aus dem Jahre 1935, das nach einem Gedicht von Pfarrer Franz Xaver Nagel für den damaligen Männerchor von Otto Spranz wunderschön vertont wurde, in einer für dreistimmigen gemischten Chor bearbeiteten Fassung von unserem Chorleiter Hellmut Litzelmann zu Gehör gebracht. Zu diesem Jubiläumskonzert laden wir herzlich ein. Der Eintritt ist frei, Spenden aber erwünscht.

Sonntag, 19. November, 11.30 Uhr: Kinderkirche in St. Peter & Paul, Oberkochen

Am Sonntagmorgen findet wieder die Kinderkirche im Edith-Stein-Haus in Oberkochen statt. Alle jungen Familien sind willkommen bei der Kirche zum Mitmachen.

Sonntag, 19. November, 15 Uhr: Der kleine Lord, Kulturbahnhof, Aalen

Der siebenjährige Cedric lebt mit seiner verwitweten Mutter in ärmlichen Verhältnissen in New York, als sich sein Leben mit einem Schlag verändert: ER soll ein Lord werden. Sein Großvater, der Earl von Dorincourt, möchte seinen einzigen Enkel nach England holen, um ihn dort zu seinem Nachfolger zu erziehen. Also machen sich Cedric und seine Mutter auf den Weg. Doch sein Großvater erweist sich als ein mürrischer Greis, dessen Herz der kleine zukünftige Lord erst erobern muss. Offenherzig und als existierten Geiz und Arroganz des alten Mannes gar nicht, legt er los. Doch dann taucht plötzlich eine Frau auf, die behauptet, ihr Sohn sei der wahre Lord…

Die anrührende Geschichte über Aufrichtigkeit und Miteinander ist mehr als hundert Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung noch immer herzerweichend. Sie gilt nach wie vor als Klassiker in der internationalen Kinderliteratur. Theaterfassung von Ulrike Schanko, nach Frances Hodgson Burnett. Ein Familienstück für Menschen ab sechs Jahren.

Sonntag, 19. November, 19 Uhr: Klaviertrio um Clara Schumann, Fanny Hensel und Rebecca Clarke, Kloster Lorch

Seit der Gründung im Herbst 1992 begeistert das Trio Vivente mit sinnenfreudiger und temperamentvoller Musizierweise sowie schlanker, edler Klangsubstanz Publikum und Presse. Die Geigerin Anne Katharina Schreiber und die Cellistin Kristin von der Goltz, beide langjährig tätig im renommierten Freiburger Barockorchester sind ausgewiesene Expertinnen in historischer Aufführungspraxis. Auf modernen Instrumenten bringen sie mit der Pianistin Jutta Ernst frischen Wind ins Triorepertoire von der Klassik bis zur Moderne. Ihr differenziertes farbiges Spiel und ihre ebenso feinsinnigen wie mitreißenden Interpretationen lösen das Versprechen im Namen des Ensembles ein: lebendig, belebend, authentisch. Tickets sind für 22,50 Euro (inklusive Servicepauschale) erhältlich.

Montag, 20. November, ab 11 Uhr: Aalener Weihnachtsland, Weihnachtsmarkt startet, Spritzenhausplatz in Aalen

Ein vielseitiges Angebot mit Erzgebirgskunst, Weihnachtsschmuck, Kerzen, Duftölen und vielem mehr schafft mit Glühweinduft und einer lebendigen Krippe vorweihnachtliche Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt in Aalen. Adventliche Musik lädt auf dem festlich illuminierten Spritzenhausplatz zur Besinnung ein. Täglich: 11bis 20 Uhr.