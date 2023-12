Schneeflocken tanzen in der Luft, Tannenzweigeduft und auch Punsch und Plätzchen sind vorbereitet. Auf der Mauer sind viele leuchtende Kerzen aufgestellt. Wer am Freitagabend in den Hof des Evangelischen Gemeindehauses gekommen ist, hat gemerkt: Gleich geht es los mit dem „Lebendigen Adventskalender“.

An der Seite hatte sich ein großer Halbkreis von Bläserinnen und Bläsern des Posaunenchores bereitgestellt. Deren festlichen Klänge luden ein, innezuhalten und zur Ruhe zu kommen. Wolfgang Böttiger begleitete mit dem CVJM-Posaunenchor die Lieder zum Singen. Zahlreiche Menschen, darunter etliche Kinder, versammelten sich um die Mitte, eine lodernde Feuerschale.

Pfarrerin Caroline begrüßte die Anwesenden zur Eröffnung des elften „Lebendigen Adventskalenders“, organisiert von der Evangelischen Kirchengemeinde Aalen. Interessierte aller Konfessionen waren und sind willkommen. An 29 Orten wird bis zum 23. Dezember jeden Abend eine Andacht im Freien gefeiert - so wie an diesem Abend auch. Die Adventszeit solle nicht vorbeirasen, sondern eine Vorbereitung auf Christi Geburt sein, so Pfarrerin Bender.

Sabine Weinbrenner und Sigrid Wolf lasen Psalm und Gebet mit der Gemeinde im Wechsel. Eine schöne Variante der Geschichte „Die vier Lichter des Hirten Simeon“ trug Bärbel Geßler vor. Danach entsandte Pfarrerin Andrea Stier mit einem „Lichtwort“ die ersten Gastgebenden aus allen Wohngebieten in die Weite der Stadt. Alle kamen mit ihren Kerzengläsern zu ihr und empfingen das Kerzenlicht und ein Segenswort mit auf den Weg.

„Tragt in die Welt nun ein Licht“ schallte es dann von allen Seiten. Pfarrerin Caroline Bender bedankte sich bei den Ehrenamtlichen und entließ alle mit einem Segen in den Abend. Feine Flocken setzten sich auf die Leute, die noch lange bei Punsch und Plätzchen zusammenstanden und die Gemeinschaft pflegten.