2023 hat die Stadt Aalen mit dem Innenstadtverein „Aalen City aktiv“ (ACA) den „City Cup“ eingeführt. Unter dem Motto „Aalen macht’s Becher“ wird der seit einem Jahr erhältliche Mehrwegbecher in Cafés, Bäckereien und Restaurants ausgegeben.

Zu Beginn des vergangenen Jahres wurde eine bundesweite Mehrwegpflicht eingeführt. Diese hatte zur Folge, dass Gastronomiebetriebe, die ein Getränk zum Mitnehmen anbieten, eine Mehrwegalternative parat haben müssen. Die Stadt Aalen hat mit dem Innenstadtverein ACA dafür eine Lösung erarbeitet, die für alle Betriebe und Kunden einfach umsetzbar ist.

Entstanden ist der Aalener „City Cup“, der zu 94 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und bis zu 300-mal wiederverwendbar ist. „Mit dem Becher können wir rund 200.000 Einwegbecher pro Jahr einsparen und somit einen wichtigen Beitrag zu einer sauberen Innenstadt leisten“, so Aalens OB Frederick Brütting. Studien zeigen, dass die Mehrwegvariante bereits nach 20-maliger Benutzung vergleichbare Einwegprodukte in der Ökobilanz schlägt. Der Aalener „City Cup“, der das Wahrzeichen der Stadt, den Aalener Spion, trägt, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr wurden über 2000 Becher an Cafés, Bäckereien und Gastronomiebetriebe ausgegeben. Insgesamt nehmen 20 Betriebe an dem System teil. Wolfgang Schieber von „Puccini“ bestätigt: „Die Becher werden immer besser angenommen und die Nachfrage steigt.“

„Ende vergangenen Jahres ist es uns auch gelungen, den VfR Aalen in das System zu integrieren“, berichtet Citymanager Reinhard Skusa. Seit November wird der Becher nun auch in der Centus-Arena ausgegeben. „Die Becher kommen sehr gut bei unseren Fans an, vor allem das Design wird gelobt. Gerade in der kalten Jahreszeit gibt es viele Besucher, die sich ein Heißgetränk bei uns im Stadion kaufen und dieses im „City Cup“ zu sich nehmen. Die „City Cups“ findet man bei jedem Heimspiel des VfR Aalen in der Centus-Arena am Kiosk neben der Osttribüne und unter der Nordtribüne“, sagt Sarah Ohnewald vom VfR Aalen.

Bei der Einführung des Mehrwegsystems war es der Stadt und dem ACA wichtig, dass die Handhabung für alle Beteiligten so einfach wie möglich ist. „Die Betriebe können über uns, den Innenstadtverein Aalen City aktiv, die Becher beziehen. Hierzu wird pro Becher lediglich ein Euro Pfand verlangt. Wählen die Kunden den Mehrwegbecher, wird ihnen die Pfandgebühr weiterberechnet“, sagt Skusa. Die Becher können in allen teilnehmenden Betrieben wieder abgegeben werden. Eine Übersicht mit allen teilnehmenden Betrieben ist auf der Homepage www.citycup-local.de oder auch in der Aalen City App zu finden.

Betriebe , die den „City Cup“ ausgeben möchten, können sich melden per Telefon 07361/52-2521 oder per Mail: [email protected]