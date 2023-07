Der Braunenberglauf wird in diesem Jahr noch größer

Die erste Auflage des Braunenberglaufs im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg — doch im September wird der „ultimative Berglauf auf der Ostalb“ noch größer. Neben dem Hauptlauf über 14,6 Kilometer wird es eine Strecke über 8,2 Kilometer, Kinder–, Schüler– und Jugendläufe, sowie einen Inklusionslauf geben. Los geht es am Samstag, 23. September in Oberalfingen ab 13 Uhr.

Teilnehmerzahl ist auf 300 begrenzt

Wie bereits im vergangenen Jahr müssen auf der 14,6 Kilometer langen Strecke wieder satte 400 Höhenmeter gemeistert werden. Start ist an der Hubertuskapelle in Oberalfingen. Dabei führt die Strecke an insgesamt fünf Sehenswürdigkeiten vorbei: der Jakobshütte, dem Bergbaupfad, der Erzgrube, dem Naturfreundehaus und dem Fernsehturm. Das Ziel ist dann wieder in Oberalfingen — bei „Getränke Keller“. Die Teilnehmerzahl der beiden großen Läufe ist auf 300 begrenzt. Organisiert wird der Braunenberglauf von „Ostalb Sport Events“ um die beiden begeisterten Läufer Thomas Ilg und Markus Angstenberger. Mit im Team sind die Ehefrauen von Thomas Ilg und Markus Angstenberger: Susanne Ilg und Petra Holzinger. Unterstützt werden die vier von der SG Hofen/Hüttlingen und dem Lauftreff des TSV Hüttlingen.

Neue Läufe im Programm

Neu hinzukommen werden in diesem Jahr die 8,2–Kilometer–Strecke, die Kinder–, Schüler– und Jugendläufe und der BraunenBerg–Lauf i. Dieser Lauf wird angeboten für Menschen mit Behinderung. Eine Runde ist dabei ein Kilometer lang, es können beliebig viele Runden gelaufen werden. Wie man auf die Idee gekommen ist, solch einen Lauf anzubieten, berichtet Thomas Ilg: „Anfang des Jahres sind Sportkreisvorsitzender Manfred Pawlita und Petra Pachner, die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen des Ostalbkreises, auf uns zugekommen und fragten uns, ob wir solch einen Lauf ausrichten könnten. Markus und ich waren sofort dabei. Jetzt sind wir schon gespannt, wie dieser Lauf angenommen wird.“ Schirmherr des Inklusionslaufs ist Landrat Dr. Joachim Bläse. Der Lauf steht dabei unter dem Motto: „Gemeinsam.Zusammenhalt.Ankommen.“

Auch vor und nach dem Braunenberglauf ist einiges geboten: Um 11.30 Uhr startet im Innenhof der Firma „Rolladen Kaiser“ in Oberalfingen der „Kreativ und Handgemacht Markt“. Dieser wird dabei noch größer sein, als im vergangenen Jahr. Nach dem Lauf findet in der Halle von „Getränke Keller“ die Siegerehrung statt. Wer sich vor dem eigentlichen Start am 23. September selbst ein Bild machen möchte, kann das bei zwei Testläufen machen. Diese finden mit dem Vorjahressieger Lukas Schwella vom LAC Essingen statt. Der Erste ist am Mittwoch, 13. September um 18 Uhr statt und der Zweite am Samstag, 16. September um 16 Uhr. Treffpunkt ist jeweils an der Hubertuskapelle in Oberalfingen. „Wir freuen uns schon sehr auf die zweite Auflage des Braunenberglaufs und sind gespannt, was auf uns zukommt“, so Markus Angstenberger abschließend.