Der bekannte Youtuber und Pilzexperte „Snokri“ kommt nach Aalen

Pilze sind faszinierende Lebewesen. Sie sind weder Pflanze noch Tier und wachsen größtenteils unterirdisch im Verborgenen. Bis zu 10.000 verschiedene Arten soll es allein in Mitteleuropa geben. Alle kennt natürlich auch Bernd Meißner mit dem Fantasienamen „Snokri“ nicht. Aber eine Menge. Der Pilzexperte und bekannteste Youtuber in Sachen Pilze im deutschsprachigen Raum kommt nun nach Aalen und gibt ein zweitägiges Pilzseminar inklusive einer Lehrwanderung.

Der aus Görlitz stammende Mykologe mit dem bürgerlichen Namen Bernd Meißner machte ganz „klassisch“ Bekanntschaft mit diesen unglaublich vielfältigen Lebewesen: Er ging als Kind mit den Eltern in den Wald, um Pilze zu sammeln. Irgendwann reichte ihm das aber nicht mehr und er beschäftigte sich intensiv mit dem Thema und wurde zum Pilzexperten.

2015 startete der Pilzexperte seinen Youtube-Kanal

2015 startete er bei Youtube, aktuell hat er so an die 35.000 Follower, seinen Beruf als Einzelhandelskaufmann gab er auf und macht seit einigen Jahren Pilzseminare in ganz Deutschland oder beispielsweise in Österreich.

Was ihn freut: Immer mehr Menschen und auch Jüngere interessieren sich stark für Naturthemen wie etwa für Wildkräuter. Oder eben für Pilze. Die haben übrigens, erklärt der 54-Jährige, in der asiatischen Volksheilkunde eine über 4000-jährige Geschichte.

Einige dieser beispielsweise in Japan und China als Heilpilze hochgeschätzten Arten wachsen übrigens auch bei uns. Wie der „Glänzende Lackporling“ oder das „Judasohr“, das manche aus dem China-Restaurant kennen und manchmal auf alten Holundersträuchern zu finden ist.

Meißner veröffentlichte vor Kurzem sein erstes Buch

Vor kurzem hat Meißner, der heute in der Nähe von Zittau lebt, sein erstes Buch veröffentlicht. „Unbekannte Leckereien“ heißt es, Untertitel „30 Pilzarten, deren Geschmack dich überraschen wird“. Es ist von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zertifiziert. Um Steinpilze, Maronen oder vielleicht Pfifferlinge zu finden geht es aber bei dem Pilzseminar und der Exkursion weniger.

Im theoretischen Teil wird erklärt, wie man systematisch Pilze bestimmt, ihre Lebensweise wird erklärt und es werden Naturschutzbestimmungen vermittelt.

Auch eine Lehrwanderung steht auf dem Programm, in einem Wald in der Nähe von Aalen. Für Pilze, erklärt der Experte, „ist ja der Oktober die Hauptsaison.“ Bei dieser Exkursion geht es beispielsweise darum, welche Pilze in Symbiose mit welchen Bäumen wachsen, welche Arten auf welchem Boden vorkommen. Manche etwa wachsen nur auf Kalkböden, andere verlangen einen sauren Boden.

Zweitägiges Seminar erklärt die komplexe Welt der Pilze

Nach dem zweitägigen Seminar, in dem es „geballtes Wissen“ gibt, „raucht den Teilnehmern der Kopf“, sagt der Sachse lächelnd. Denn die Welt der Pilze ist eben extrem komplex. Das Seminar am 21. und 22. Oktober wird in der Gaststätte „Rose“ in Hofen veranstaltet. Dort gibt es Essen und dort kann man übernachten.

Ein Steinpilz schmeckt einfach richtig lecker“, sagt die Rose-Wirtin, Andrea Schlecker.

Über das Seminar gibt es auf der Homepage des Pilzexperten Infos und dort kann man sich auch anmelden. Es sind noch einige wenige Plätze frei. Die Wirtin der „Rose“, Andrea Schlecker, ist übrigens auch ein großer Pilz-Fan. Sie fasziniert ihre Vielfalt und das Wissen, wie man sie unterscheiden kann. Und obwohl es bei dem Seminar nicht darum geht, den Korb voll zu machen: „Ein Steinpilz schmeckt einfach richtig lecker.“