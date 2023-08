Aalen

Der Arbeitsmarkt kühlt sich ab

Die Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg ist im Juli leicht gestiegen. „Dank des robusten regionalen Arbeitsmarkts gehen wir allerdings nicht von einem größeren Einbruch aus“, sagt Claudia Prusik, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen. (Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa )

Die Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg steigt im Juli leicht an. 1643 Ausbildungsstellen sind derzeit in der Region noch unbesetzt.

