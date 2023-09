Der 16. Tag der Regionen startet in Aalen

Zum 16. Mal lädt das Aktionsbündnis „regionale Wirtschaftskreisläufe“ am 3. Oktober 2023 zum Tag der Regionen nach Aalen ein. Dieser hat sich über die Stadtgrenzen und dem Ostalbkreis hinaus zu einem beliebten Anziehungs-, Austausch- und Treffpunkt entwickelt.

Am Dienstag, 3. Oktober, findet der Tag der Regionen im Innenhof der Aalener Löwenbräu und auf der direkt angrenzenden Galgenbergstraße statt. Eröffnet wird er um 9.30 Uhr mit einer ökumenischen Erntedank-Andacht. Für die Kinder gibt es ein umfangreiches Kinderprogramm. Am NABU-Stand basteln sie einen Halter für Meisenknödel und ab 14 Uhr können sie Rübengeister gestalten. Von 15 bis 16 Uhr spielen „Omsnomgugga“ aus Weiler in den Bergen Guggenmusik und ab 17 Uhr treten die Unterkochener Alphornbläser auf.

Das diesjährige Schwerpunktthema lautet „Wurzeln in einer globalisierten Welt“. Deshalb ist die zentrale Botschaft des 16. „Tag der Regionen“ in Aalen: „Einkaufen und konsumieren mit Sinn und Verstand zum Wohle unserer Region.“

Mit der 57. Pecha-Kucha-Nacht findet am Freitagabend, am 29. September in der Festscheune der Aalener Löwenbräu ein weiterer Programmpunkt rund um den 16. Aalener Tag der Regionen statt. Einlass ist ab 19 Uhr und der Beginn um 20.20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.